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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 48
Боруссия Д 45.8% (22)
X 43.8% (21)
Атлетико М 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Атлетико М
3.70
3.71
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Боруссия Д
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
270

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.22
Ройс Марко 2 (1) 0.22
Фюллькруг Никлас 1 0.11
Брандт Юлиан 1 0.11
Аллер Себастьян 1 0.11
Мален Дониэлл 1 0.11
Санчо Джедон 1 0.11
Нмеча Феликс 1 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.11
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 6 0.67
Мората Альваро 5 0.56
Лино Сэмуел 3 0.33
Ривас Пабло Барриос 1 0.11
Депай Мемфис 1 0.11
Ньигес Сауль 1 0.11
Де Пауль Родриго 1 0.11
Эрмосо Марио 1 0.11
Молина Науэль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Матсен Ян 2 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лино Сэмуел 3 0
Де Пауль Родриго 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Мората Альваро 2 0
Хименес Хосе 2 0
Эрмосо Марио 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
16
Боруссия Д
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Атлетико М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
5
25%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
3
15%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3

Результаты матчей

Боруссия Д
Атлетико М

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
3 Барселона
2 Атлетико М
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 48
    Боруссия Д 45.8% (22)
    X 43.8% (21)
    Атлетико М 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Атлетико М
    3.70
    3.71
    3.20
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Атлетико М

    Исход игры
    Боруссия Д
    45.8% (22)
    Ничья
    43.8% (21)
    Атлетико М
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    33.3% (16)
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    1:0 Боруссия Д
    6.3% (3)
    2:0 Боруссия Д
    4.2% (2)
    1:2 Атлетико М
    4.2% (2)
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    Атлетико М
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