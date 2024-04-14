Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Атлетико М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
270
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|2
|0.22
|Ройс Марко
|2 (1)
|0.22
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.11
|Брандт Юлиан
|1
|0.11
|Аллер Себастьян
|1
|0.11
|Мален Дониэлл
|1
|0.11
|Санчо Джедон
|1
|0.11
|Нмеча Феликс
|1
|0.11
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.11
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|6
|0.67
|Мората Альваро
|5
|0.56
|Лино Сэмуел
|3
|0.33
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0.11
|Депай Мемфис
|1
|0.11
|Ньигес Сауль
|1
|0.11
|Де Пауль Родриго
|1
|0.11
|Эрмосо Марио
|1
|0.11
|Молина Науэль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Матсен Ян
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Хименес Хосе
|2
|0
|Эрмосо Марио
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
3
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
16
Боруссия Д
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Атлетико М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
5
25%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
3
15%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Результаты матчей
Боруссия Д
Атлетико М
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
72
18
36
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогнозы на матч Боруссия Д - Атлетико М
Исход игры
Боруссия Д
45.8% (22)
Ничья
43.8% (21)
Атлетико М
10.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
33.3% (16)
1:1 Ничья
31.3% (15)
2:2 Ничья
8.3% (4)
1:0 Боруссия Д
6.3% (3)
2:0 Боруссия Д
4.2% (2)
1:2 Атлетико М
4.2% (2)
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