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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Барселона
1:2
Второй тайм: 57'
ПСЖ
0'
1:0
12' Гол
Рафинья Диас
29' Красная карточка
Араухо Рональд
1:1
40' Гол
Дембеле Усман
40' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
40' Желтая карточка
Мбаппе Килиан
45' Желтая карточка
Фабиан Руис
50' Желтая карточка
Левандовски Роберт
1:2
54' Гол
Витинья
56' Красная карточка
Хави Эрнандес

Ход матча

12'
Рафинья Диас
(Ямаль Ламин)
1:0
29'
Араухо Рональд
 
34'
Иньиго Мартинес
Ямаль Ламин
 
40'
1:1
Дембеле Усман
(Баркола Бредли)
40'
Иньиго Мартинес
 
40'
 
Мбаппе Килиан
45'
 
Фабиан Руис
50'
Левандовски Роберт
 
54'
1:2
Витинья
(Хакими Ашраф)
56'
Хави Эрнандес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 159 Количество передач 271
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 365
Барселона 65.2% (238)
X 12.1% (44)
ПСЖ 22.7% (83)
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Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
33
Кубарси
Пау
2
Канселу
Жоау
8
Педри
21
Де
Йонг
Френки
27
Ямаль
Ламин
22
Гюндоган
Илкай
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
21
Эрнандес
Люка
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
Барселона
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Барселона
ПСЖ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:4
ЛЧ
6:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2
ММ(
2:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
1.86

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.3
Фелиш Жоау 3 0.3
Торрес Ферран 3 0.3
Левандовски Роберт 3 0.3
Канселу Жоау 2 0.2
Лопес Фермин 2 0.2
Кристенсен Андреас 1 0.1
Гави 1 0.1
Гиу Марк 1 0.1
Гюндоган Илкай 0 0
Педри 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Роберто Серхи 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (2) 0.6
Дембеле Усман 2 0.2
Заир-Эмери Уоррен 1 0.1
Витинья II 1 0.1
Кан-Ин Ли 1 0.1
Баркола Бредли 1 0.1
Шкриньяр Милан 1 0.1
Эрнандес Люка 1 0.1
Хакими Ашраф 1 0.1
Коло-Муани Рандаль 1 0.1
Фабиан Руис 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Рональд 2 1
Гави 2 1
Роберто Серхи 3 0
Кристенсен Андреас 3 0
Иньиго Мартинес 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Левандовски Роберт 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Кубарси Пау 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 4 0
Хакими Ашраф 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Витинья II 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Фабиан Руис 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Барселона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
18%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
60%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
6
60%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
9
60%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3
Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2
Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0

Результаты матчей

Барселона
ПСЖ

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Барселона
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
3 Барселона
2 Атлетико М
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!! ВИТИНЬЯ! Дембеле быстро разыграл угловой с Хакими, защитник покатил в центр на Витинью, который метров с 23-ёх хлёстко низом отправил снаряд под дальнюю штангу, у Тер Штегена не было шансов.
  • Угловой
    53'
    Баркола отдал мяч в центр и сам сместился туда, ждал передачу в штрафной, но не получил её, зато гости заработали угловой удар, чем не шанс.
  • 52'
    Переговаривается Хави со своим помощником. Понимают они, что так долго не протянуть и надо что-то менять, а пока защита гостей разыгрывают снаряд у себя на половине поля.
  • Опасный момент
    51'
    Тяжело будет хозяевам, вообще нет у них мяча, а играть ещё долго. Дембеле отдал в центр на Мбаппе, который классно покатил в штрафную на Фабиана. Руис с левой ноги не попадает в дальний угол, хороший момент.
  • Желтая карточка
    50'
    Левандовски локтем попадает по голове Эрнандесу. Ковач достаёт карточку, пока только жёлтая, но Роберт не согласен с решением судьи.
  • Опасный момент
    49'
    Витинья на скорости входит в штрафную, но отдаёт мяч на левый фланг, после чего снаряд дошёл до правой бровки. Хакими метров с 23 пробил по воротам, сфера нырнула, Тер Штеген пошёл в другой угол, но оставил руку, которая спасла всю "Барселону".
  • 48'
    Хозяева полным составом на своей половине поля, от левого фланга до правого снаряд дошёл за несколько секунд. Пробуют гости дёргать оборону игрой через разные фланги.
  • 47'
    "Барселона" пробует через длинный заброс развить атаку, не получается. Снова снаряд доводят до Баркола, который отыгрывает в центр на Мбаппе, но форвард замудрил, в итоге его накрыли.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартует второй тайм! Замен в перерыве не произошло.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправляет судья команды на перерыв! Огненный матч мы наблюдаем, пока что ничья - 1:1. Но всё ещё впереди. Дадим коллективам отдохнуть и ждём второй тайм.
  • 45'
    Подходит к концу и добавленное время первого тайма, пытается успокоить игру хозяева, вряд ли счёт на табло ещё раз поменяется в этой половине игры.
  • Опасный момент
    45'
    Моментище у Дембеле! Забросил с левого фланга Баркола на дальнюю штангу, где Дембеле пробил в одно касание, но сфера пролетела рядом с дальней стойкой ворот, что за эпизод!
  • Желтая карточка
    45'
    Отбирает Рафинья мяч у Фабиана, снаряд переходит Педри. Психанул Руис и съездил сзади по ногам полузащитнику, за что получает жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавляет арбитр к основному времени первого тайма!
  • 44'
    Совсем мало времени остаётся до перерыва, но судья добавит, так как были паузы и с удалением, были и голы, так что хватает моментов.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Снова Барокла пустился в дриблинг, попробовал пробить с острого угла, но слишком мимо. Заслужил он, чтобы взять игру на себя, кто если не он.
    • 42'
      Баркола продолжает разрывать левый фланг, всё у него получается, светлое пятно в первом тайме у "ПСЖ". Хозяевам же нужно дотерпеть до перерыва без потерь.
    • Видеоповтор
      41'
      VAR проверил эпизод на положение вне игры. В момент передачи на Барколу мог случиться офсайд, но нет. Чистый гол и 1:1 у нас, что же будет во втором тайме.
    • Желтая карточка
      40'
      Повздорили Мбаппе и Иньиго Мартинес и получили от румынского арбитра по жёлтой карточке.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!! ДЕМБЕЛЕ! Всё-таки добился своего Баркола. Получил он передачу из центра на свой левый фланг и сделал поперечную передачу в штрафную. Снаряд пролетел мимо всех, лишь последний Дембеле смог вколотить сферу под перекладину!
    • 39'
      Пытаются через левый фланг гости вскрыть оборону, самый заметный у них сегодня Баркола, хороший матч проводит, а вот Мбаппе совсем не выделяется.
    • 37'
      Канселу классно отбирает мяч у Хакими, защитнику "ПСЖ" приходится нарушать правила. Болельщики аплодируют своему футболисту.
    • 36'
      Необходим гол в раздевалку гостям, но "Барселона" пока очень грамотно играет, старается дорожить мячом и не садится слишком глубоко в оборону.
    • 35'
      Левандовски упал и держится за шею. Хакими нарушил правила в позиции, где не было мяча. Не стал румынский арбитр давать жёлтую карточку футболисту, но устное внушение сделал.
    • Замена
      34'
      Проводит Хави замену, латает он дыру, которая осталась после удаления Араухо. С поля ушёл автор голевой передачи - Ямаль, вместо него вышел Иньиго Мартинес.
    • 33'
      Араухо очень переживает, не уходит он в раздевалку, сидит рядом с выходом в подтрибунное помещение, никто пока его не выгоняет отсюда.
    • 32'
      Чуть выше ворот пробивает Дембеле. Мяч упал на сетку сверху ворот, Тер Штеген не двинулся, но скорее всего видел он, что сфера летит мимо.
    • 31'
      Устанавливает стенку судья на нужно расстояние, отличный шанс для гостей сравнять счёт. Что за матч мы наблюдаем, что за эмоции.
    • 30'
      Спорит Араухо с судьёй, как бы вообще не вмешался VAR и не указал на 11-ти метровую отметку, так как было всё на грани, но вроде бы не будет пенальти.
    • Красная карточка
      29'
      Сейчас может всё поменяться. Баркола выбегал один на один с Тер Штегеном после классной передачи из центра поля от Фабиана, но прям около линии штрафной Араухо сносит нападающего и получает сразу же красную карточку.
    • Опасный момент
      28'
      Первый хороший шанс у "ПСЖ". После передачи с левого фланга от Баркола, оказался на ударной позиции Мбаппе, пробивал форвард метров с 12, но Тер Штеген в падении перевёл мяч на угловой.
    • 27'
      Араухо попробовал исполнить очередной длинный заброс на чужую половину поля, на сей раз не получилось, Витинья технично обработал снаряд и положил себе в ноги.
    • 25'
      Снова забирают гости себе мяч, Баркола взаимодействует с Фабианом, неплохую стенку они придумали, но на этом всё, нет помощи этим ребятам, "Барселона" перекрыла все направления.
    • 24'
      Баркола продвигается к воротам соперника по левому флангу. Всё что он мог сделать, так это заработать угловой удар. Дембеле попробовал исполнить "сухой лист", но снаряд попал в сетку с внешней стороны. Тер Штеген всё контролировал.
    • 23'
      Так и не разобрался Луис Энрике, как играть против такой "Барселоны", но с другой стороны, времени ещё достаточно, чтобы исправить плачевное положение.
    • 22'
      Быстро прошла половина первого тайма, за это время мы увидели моменты только у ворот Доннаруммы, хотя забивать необходимо совершенно другой команде.
    • 21'
      Ничего не получается у гостей, к тому же "Барселона" ещё больше осмелела, теперь уже они чуть ли не всем составам находятся на чужой половине поля, хоть и не владеют мячом.
    • Опасный момент
      20'
      А вот и Ковач наводит свои порядки, показывает, что необходимо дальше отойти игроки "Барселоны" для ввода мяча руками. После череды отскоков мяч достался Левандовски, который  11-ти метров зарядил чуть выше перекладины, ох какой момент!
    • 19'
      Кубарси получил по ноге от Дембеле. Болельщики свистят, а судья решил не применять своё орудие труда. Будут гости вводить мяч из-за боковой линии, стоит только защитнику подняться на ноги.
    • 18'
      Повыше атакующая линия "Барселоны" встречает соперника, чуть меньшая плотность в центре поля у "Барселоны", но и с этим гости ничего не могут сделать.
    • Угловой
      16'
      Зарабатывают гости угловой. Быстрый розыгрыш и последующая подача на Мбаппе, который головой бьёт выше ворот. Совершенно не опасно.
    • 15'
      Всё приходит к тому с чего и начиналось. Снова контроль от гостей без какого-либо серьезного продвижения в атаку. Такой футбол полностью устраивает "Барселону".
    • 14'
      Фабиан Руис попробовал разобраться с Педри на левом фланге, но цепкость полузащитника и помощь Араухо и футболист "ПСЖ" остался без мяча. Вот она командные взаимодействия.
    • 13'
      Вот так развитие событий. Первый полумомент хозяев закончился взятием ворот. Теперь футболистам "ПСЖ" не хватит даже двух мячей для выхода в полуфинал.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! РАФИНЬЯ! Араухо кинул хорошую диагональ на правый фланг, где один Ямаль разогнался, оббежал Мендеша, вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую. Рафинья без проблем опередил Эрнандеса и с нескольких метров пробил в пустые ворота!
    • 11'
      Чаще всего французский клуб задействует левый фланг для создания моментов. Другое дело, что пока ставка на левую бровку не работает, очень компактно хозяева встречают соперника на своей половине поля.
    • 10'
      Разбивается игра о свистки арбитра. Многовато остановок на первых минутах. Игроки гостей задействуют Доннарумму в развитие атак, пробуют футболисты "Барселоны" применять высокий прессинг. Не ошибается голкипер.
    • 8'
      "Барселона" в полном составе на своей половине поля, слишком низким блоком сидят хозяева в обороне. О контригре пока что говорить рано. Дембеле запутался в мяче и упал, болельщики очень обрадовались этому событию.
    • Угловой
      7'
      Зарабатывают гости первый угловой в матче. Впрочем, ничего хорошего из него не вышло, очередная позиционная атака "ПСЖ". Баркола пробует обыграть Кунде, тот не ведётся на его финты.
    • 6'
      "Барселона" решила играть вторым номером, хотя может это ситуационные эпизоды, но пока что гости уверенно владеют мячом, посмотрим к чему это приведёт.
    • 5'
      Обе команды используют зеркальные схемы, а именно: 4-3-3, с активными флангами. Вязнет мяч в центре поля, по новой приходится гостям разгонять атаки, болельщики освистывают игроков "ПСЖ".
    • 4'
      Гости забирают мяч под свой контроль. Пока владение проходит на своей половине поля. Через левый фланг пытаются разогнать атаку футболисты "ПСЖ". Баркола прострелил в центр штрафной, снаряд отскочил назад, где Витинья попробовал пробить метров с 20-ти, но попал в защитника.
    • 3'
      Мбаппе попытался вырваться один на один с вратарём, но слишком сильную передачу выполнил партнёр, да ещё и Килиан упал в борьбе с Араухо. Судья уверенным жестом показал, что не было нарушения правил.
    • 2'
      "Барселона" играет в своей традиционной сине-гранатовой форме, а французский клуб выбрал гостевой комплект - полностью белые с синей полосой на груди. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается первый тайм! Дал стартовый свисток румынский арбитр Иштван Ковач. С центра поля разыграли гости.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:2 ПСЖ

    Исход игры
    Барселона
    65.2% (238)
    Ничья
    12.1% (44)
    ПСЖ
    22.7% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.15% (99)
    Меньше
    18.85% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    87.7% (107)
    Нет
    12.3% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    17.3% (63)
    2:2 Ничья
    3.8% (14)
    1:1 Ничья
    2.2% (8)
    2:0 Барселона
    2.2% (8)
    3:1 Барселона
    2.2% (8)
    1:0 Барселона
    1.6% (6)
    1:2 ПСЖ
    1.4% (5)
    3:2 Барселона
    1.1% (4)
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