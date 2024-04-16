Хозяева полным составом на своей половине поля, от левого фланга до правого снаряд дошёл за несколько секунд. Пробуют гости дёргать оборону игрой через разные фланги.

Витинья на скорости входит в штрафную, но отдаёт мяч на левый фланг, после чего снаряд дошёл до правой бровки. Хакими метров с 23 пробил по воротам, сфера нырнула, Тер Штеген пошёл в другой угол, но оставил руку, которая спасла всю "Барселону".

Левандовски локтем попадает по голове Эрнандесу. Ковач достаёт карточку, пока только жёлтая, но Роберт не согласен с решением судьи.

Тяжело будет хозяевам, вообще нет у них мяча, а играть ещё долго. Дембеле отдал в центр на Мбаппе, который классно покатил в штрафную на Фабиана. Руис с левой ноги не попадает в дальний угол, хороший момент.

Переговаривается Хави со своим помощником. Понимают они, что так долго не протянуть и надо что-то менять, а пока защита гостей разыгрывают снаряд у себя на половине поля.

Баркола отдал мяч в центр и сам сместился туда, ждал передачу в штрафной, но не получил её, зато гости заработали угловой удар, чем не шанс.

ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!! ВИТИНЬЯ! Дембеле быстро разыграл угловой с Хакими, защитник покатил в центр на Витинью, который метров с 23-ёх хлёстко низом отправил снаряд под дальнюю штангу, у Тер Штегена не было шансов.

Стартует второй тайм! Замен в перерыве не произошло.

"Барселона" пробует через длинный заброс развить атаку, не получается. Снова снаряд доводят до Баркола, который отыгрывает в центр на Мбаппе, но форвард замудрил, в итоге его накрыли.

Совсем мало времени остаётся до перерыва, но судья добавит, так как были паузы и с удалением, были и голы, так что хватает моментов.

Три минуты добавляет арбитр к основному времени первого тайма!

Отбирает Рафинья мяч у Фабиана, снаряд переходит Педри. Психанул Руис и съездил сзади по ногам полузащитнику, за что получает жёлтую карточку.

Моментище у Дембеле! Забросил с левого фланга Баркола на дальнюю штангу, где Дембеле пробил в одно касание, но сфера пролетела рядом с дальней стойкой ворот, что за эпизод!

Подходит к концу и добавленное время первого тайма, пытается успокоить игру хозяева, вряд ли счёт на табло ещё раз поменяется в этой половине игры.

Отправляет судья команды на перерыв! Огненный матч мы наблюдаем, пока что ничья - 1:1. Но всё ещё впереди. Дадим коллективам отдохнуть и ждём второй тайм.

Проводит Хави замену, латает он дыру, которая осталась после удаления Араухо. С поля ушёл автор голевой передачи - Ямаль, вместо него вышел Иньиго Мартинес.

Левандовски упал и держится за шею. Хакими нарушил правила в позиции, где не было мяча. Не стал румынский арбитр давать жёлтую карточку футболисту, но устное внушение сделал.

Необходим гол в раздевалку гостям, но "Барселона" пока очень грамотно играет, старается дорожить мячом и не садится слишком глубоко в оборону.

Пытаются через левый фланг гости вскрыть оборону, самый заметный у них сегодня Баркола, хороший матч проводит, а вот Мбаппе совсем не выделяется.

ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!! ДЕМБЕЛЕ! Всё-таки добился своего Баркола. Получил он передачу из центра на свой левый фланг и сделал поперечную передачу в штрафную. Снаряд пролетел мимо всех, лишь последний Дембеле смог вколотить сферу под перекладину!

Повздорили Мбаппе и Иньиго Мартинес и получили от румынского арбитра по жёлтой карточке.

VAR проверил эпизод на положение вне игры. В момент передачи на Барколу мог случиться офсайд, но нет. Чистый гол и 1:1 у нас, что же будет во втором тайме.

Баркола продолжает разрывать левый фланг, всё у него получается, светлое пятно в первом тайме у "ПСЖ". Хозяевам же нужно дотерпеть до перерыва без потерь.

Снова Барокла пустился в дриблинг, попробовал пробить с острого угла, но слишком мимо. Заслужил он, чтобы взять игру на себя, кто если не он.

33' Араухо очень переживает, не уходит он в раздевалку, сидит рядом с выходом в подтрибунное помещение, никто пока его не выгоняет отсюда.

32' Чуть выше ворот пробивает Дембеле. Мяч упал на сетку сверху ворот, Тер Штеген не двинулся, но скорее всего видел он, что сфера летит мимо.

31' Устанавливает стенку судья на нужно расстояние, отличный шанс для гостей сравнять счёт. Что за матч мы наблюдаем, что за эмоции.

30' Спорит Араухо с судьёй, как бы вообще не вмешался VAR и не указал на 11-ти метровую отметку, так как было всё на грани, но вроде бы не будет пенальти.

29' Сейчас может всё поменяться. Баркола выбегал один на один с Тер Штегеном после классной передачи из центра поля от Фабиана, но прям около линии штрафной Араухо сносит нападающего и получает сразу же красную карточку.

28' Первый хороший шанс у "ПСЖ". После передачи с левого фланга от Баркола, оказался на ударной позиции Мбаппе, пробивал форвард метров с 12, но Тер Штеген в падении перевёл мяч на угловой.

27' Араухо попробовал исполнить очередной длинный заброс на чужую половину поля, на сей раз не получилось, Витинья технично обработал снаряд и положил себе в ноги.

25' Снова забирают гости себе мяч, Баркола взаимодействует с Фабианом, неплохую стенку они придумали, но на этом всё, нет помощи этим ребятам, "Барселона" перекрыла все направления.

24' Баркола продвигается к воротам соперника по левому флангу. Всё что он мог сделать, так это заработать угловой удар. Дембеле попробовал исполнить "сухой лист", но снаряд попал в сетку с внешней стороны. Тер Штеген всё контролировал.

23' Так и не разобрался Луис Энрике, как играть против такой "Барселоны", но с другой стороны, времени ещё достаточно, чтобы исправить плачевное положение.

22' Быстро прошла половина первого тайма, за это время мы увидели моменты только у ворот Доннаруммы, хотя забивать необходимо совершенно другой команде.

21' Ничего не получается у гостей, к тому же "Барселона" ещё больше осмелела, теперь уже они чуть ли не всем составам находятся на чужой половине поля, хоть и не владеют мячом.

20' А вот и Ковач наводит свои порядки, показывает, что необходимо дальше отойти игроки "Барселоны" для ввода мяча руками. После череды отскоков мяч достался Левандовски, который 11-ти метров зарядил чуть выше перекладины, ох какой момент!

19' Кубарси получил по ноге от Дембеле. Болельщики свистят, а судья решил не применять своё орудие труда. Будут гости вводить мяч из-за боковой линии, стоит только защитнику подняться на ноги.

18' Повыше атакующая линия "Барселоны" встречает соперника, чуть меньшая плотность в центре поля у "Барселоны", но и с этим гости ничего не могут сделать.

16' Зарабатывают гости угловой. Быстрый розыгрыш и последующая подача на Мбаппе, который головой бьёт выше ворот. Совершенно не опасно.

15' Всё приходит к тому с чего и начиналось. Снова контроль от гостей без какого-либо серьезного продвижения в атаку. Такой футбол полностью устраивает "Барселону".

14' Фабиан Руис попробовал разобраться с Педри на левом фланге, но цепкость полузащитника и помощь Араухо и футболист "ПСЖ" остался без мяча. Вот она командные взаимодействия.

13' Вот так развитие событий. Первый полумомент хозяев закончился взятием ворот. Теперь футболистам "ПСЖ" не хватит даже двух мячей для выхода в полуфинал.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! РАФИНЬЯ! Араухо кинул хорошую диагональ на правый фланг, где один Ямаль разогнался, оббежал Мендеша, вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую. Рафинья без проблем опередил Эрнандеса и с нескольких метров пробил в пустые ворота!

11' Чаще всего французский клуб задействует левый фланг для создания моментов. Другое дело, что пока ставка на левую бровку не работает, очень компактно хозяева встречают соперника на своей половине поля.

10' Разбивается игра о свистки арбитра. Многовато остановок на первых минутах. Игроки гостей задействуют Доннарумму в развитие атак, пробуют футболисты "Барселоны" применять высокий прессинг. Не ошибается голкипер.

8' "Барселона" в полном составе на своей половине поля, слишком низким блоком сидят хозяева в обороне. О контригре пока что говорить рано. Дембеле запутался в мяче и упал, болельщики очень обрадовались этому событию.

7' Зарабатывают гости первый угловой в матче. Впрочем, ничего хорошего из него не вышло, очередная позиционная атака "ПСЖ". Баркола пробует обыграть Кунде, тот не ведётся на его финты.

6' "Барселона" решила играть вторым номером, хотя может это ситуационные эпизоды, но пока что гости уверенно владеют мячом, посмотрим к чему это приведёт.

5' Обе команды используют зеркальные схемы, а именно: 4-3-3, с активными флангами. Вязнет мяч в центре поля, по новой приходится гостям разгонять атаки, болельщики освистывают игроков "ПСЖ".

4' Гости забирают мяч под свой контроль. Пока владение проходит на своей половине поля. Через левый фланг пытаются разогнать атаку футболисты "ПСЖ". Баркола прострелил в центр штрафной, снаряд отскочил назад, где Витинья попробовал пробить метров с 20-ти, но попал в защитника.

3' Мбаппе попытался вырваться один на один с вратарём, но слишком сильную передачу выполнил партнёр, да ещё и Килиан упал в борьбе с Араухо. Судья уверенным жестом показал, что не было нарушения правил.

2' "Барселона" играет в своей традиционной сине-гранатовой форме, а французский клуб выбрал гостевой комплект - полностью белые с синей полосой на груди.