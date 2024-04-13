Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
История личных встреч
Барселона
ПСЖ
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.6
1.86
Среднее время на гол
34
48
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1.4
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|3
|0.33
|Торрес Ферран
|3
|0.33
|Левандовски Роберт
|3
|0.33
|Рафинья Диас
|2
|0.22
|Канселу Жоау
|2
|0.22
|Лопес Фермин
|2
|0.22
|Кристенсен Андреас
|1
|0.11
|Гави
|1
|0.11
|Гиу Марк
|1
|0.11
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Педри
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|0.67
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.11
|Дембеле Усман
|1
|0.11
|Витинья II
|1
|0.11
|Кан-Ин Ли
|1
|0.11
|Шкриньяр Милан
|1
|0.11
|Эрнандес Люка
|1
|0.11
|Хакими Ашраф
|1
|0.11
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.11
|Баркола Бредли
|1
|0.11
|Фабиан Руис
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|3
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Кубарси Пау
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|4
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Барселона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
18%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
60%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
6
60%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
9
60%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2
Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0
Результаты матчей
Барселона
ПСЖ
Точный счет
2:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Барселона
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
36
18
18
18
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогнозы на матч Барселона - ПСЖ
Исход игры
Барселона
72.6% (45)
Ничья
12.9% (8)
ПСЖ
14.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
2:1 Барселона
40.3% (25)
3:1 Барселона
6.5% (4)
1:1 Ничья
6.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (3)
2:0 Барселона
4.8% (3)
1:2 ПСЖ
4.8% (3)
1:0 Барселона
3.2% (2)
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