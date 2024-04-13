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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Барселона
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 62
Барселона 72.6% (45)
X 12.9% (8)
ПСЖ 14.5% (9)
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Барселона
Ничья
ПСЖ
3.95
3.90
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
ПСЖ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:4
ЛЧ
6:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2
ММ(
2:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
1.86

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.33
Торрес Ферран 3 0.33
Левандовски Роберт 3 0.33
Рафинья Диас 2 0.22
Канселу Жоау 2 0.22
Лопес Фермин 2 0.22
Кристенсен Андреас 1 0.11
Гави 1 0.11
Гиу Марк 1 0.11
Гюндоган Илкай 0 0
Педри 0 0
Роберто Серхи 0 0
Ямаль Ламин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (2) 0.67
Заир-Эмери Уоррен 1 0.11
Дембеле Усман 1 0.11
Витинья II 1 0.11
Кан-Ин Ли 1 0.11
Шкриньяр Милан 1 0.11
Эрнандес Люка 1 0.11
Хакими Ашраф 1 0.11
Коло-Муани Рандаль 1 0.11
Баркола Бредли 1 0.11
Фабиан Руис 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Роберто Серхи 3 0
Кристенсен Андреас 3 0
Де Йонг Френки 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Кубарси Пау 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 4 0
Хакими Ашраф 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Витинья II 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Барселона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
18%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
60%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
6
60%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
9
60%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2
Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0

Результаты матчей

Барселона
ПСЖ

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Барселона
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
3 Барселона
2 Атлетико М
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 62
    Барселона 72.6% (45)
    X 12.9% (8)
    ПСЖ 14.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    ПСЖ
    3.95
    3.90
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    3.20
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    Прогнозы на матч Барселона - ПСЖ

    Исход игры
    Барселона
    72.6% (45)
    Ничья
    12.9% (8)
    ПСЖ
    14.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    40.3% (25)
    3:1 Барселона
    6.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    2:0 Барселона
    4.8% (3)
    1:2 ПСЖ
    4.8% (3)
    1:0 Барселона
    3.2% (2)
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