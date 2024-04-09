Стадион: Сан-Сиро.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Милан
Рома
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
34 матча
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.59
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
48
47
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
63
65
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|1
|Леау Рафаэл
|3
|0.75
|Пулишич Кристиан
|2
|0.5
|Жиру Оливье
|1
|0.25
|Йович Лука
|1
|0.25
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.25
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.7
|Белотти Андреа
|3
|0.3
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.2
|Паредес Леандро
|1
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.1
|Дибала Пауло
|1
|0.1
|Манчини Джанлука
|1
|0.1
|Бове Эдоардо
|1
|0.1
|Писилли Никколо
|1
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
14
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
3
60%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
18
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
0
0%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
7
58%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3
Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0
Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1
Результаты матчей
Милан
Рома
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Милан
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
37
13
28
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Рома
Исход игры
Милан
84.6% (44)
Ничья
13.5% (7)
Рома
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Милан
51.9% (27)
2:0 Милан
11.5% (6)
1:0 Милан
9.6% (5)
1:1 Ничья
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
3:1 Милан
3.8% (2)
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