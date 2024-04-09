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Стадион: .
Милан
 
Позже
Рома
Прогнозы 52
Милан 84.6% (44)
X 13.5% (7)
Рома 1.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Рома
4.60
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История личных встреч

Милан
Рома

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

34 матча

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.59

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

48
47

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лофтус-Чик Рубен 4 1
Леау Рафаэл 3 0.75
Пулишич Кристиан 2 0.5
Жиру Оливье 1 0.25
Йович Лука 1 0.25
Рейндерс Тиджани 1 0.25
Флоренци Алессандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Кьяер Симон 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.7
Белотти Андреа 3 0.3
Пеллегрини Лоренцо 2 0.2
Паредес Леандро 1 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Дибала Пауло 1 0.1
Манчини Джанлука 1 0.1
Бове Эдоардо 1 0.1
Писилли Никколо 1 0.1
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 5 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Паредес Леандро 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Белотти Андреа 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
14
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рома
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
3
60%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
18
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
0
0%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
7
58%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3
Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0
Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1

Результаты матчей

Милан
Рома

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Милан
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
7
1
3
3.5
2
8
1/4 финала
Милан
Рома
Ливерпуль
Аталанта
Байер Л
Вест Хэм
Бенфика
Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 52
    Милан 84.6% (44)
    X 13.5% (7)
    Рома 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Рома
    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Рома

    Исход игры
    Милан
    84.6% (44)
    Ничья
    13.5% (7)
    Рома
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    51.9% (27)
    2:0 Милан
    11.5% (6)
    1:0 Милан
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    3:1 Милан
    3.8% (2)
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