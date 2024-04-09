Стадион: Энфилд.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ливерпуль
Аталанта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
25
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|5 (1)
|0.63
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.5
|Гакпо Коди
|4
|0.5
|Жота Диогу
|3
|0.38
|Диас Луис
|3
|0.38
|Собослаи Доминик
|2
|0.25
|Гравенберх Райан
|2
|0.25
|Макаллистер Алексис
|1 (1)
|0.13
|Кларк Бобби
|1
|0.13
|Эндо Ватару
|1
|0.13
|Куанса Джарелл
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.5
|Скамакка Джанлука
|3
|0.38
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.13
|Руджери Маттео
|1
|0.13
|Джимсити Берат
|1
|0.13
|Лукман Адемола
|1
|0.13
|Скальвини Джорджио
|1
|0.13
|Джованни Бонфанти
|1
|0.13
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Скэнлон Калум
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
6
Ливерпуль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
17
9
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
7
41%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
5
56%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
67%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
8
29%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
14%
5
33%
31-45
6
21%
4
27%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
21%
1
7%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3
Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Аталанта
Точный счет
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
17
44
17
35
17
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Аталанта
Исход игры
Ливерпуль
90.2% (46)
Ничья
7.8% (4)
Аталанта
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
70.83% (34)
Нет
29.17% (14)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
35.3% (18)
3:1 Ливерпуль
19.6% (10)
2:0 Ливерпуль
19.6% (10)
2:2 Ничья
5.9% (3)
4:1 Ливерпуль
3.9% (2)
1:0 Ливерпуль
3.9% (2)
3:0 Ливерпуль
3.9% (2)
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