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Стадион: .
Ливерпуль
 
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Аталанта
Прогнозы 51
Ливерпуль 90.2% (46)
X 7.8% (4)
Аталанта 2% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Аталанта
7.80
5.80
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История личных встреч

Ливерпуль
Аталанта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
25

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.63
Салах Мохамед 4 (1) 0.5
Гакпо Коди 4 0.5
Жота Диогу 3 0.38
Диас Луис 3 0.38
Собослаи Доминик 2 0.25
Гравенберх Райан 2 0.25
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.13
Кларк Бобби 1 0.13
Эндо Ватару 1 0.13
Куанса Джарелл 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 0 0
Эллиотт Харви 0 0
Гомес Джо 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 4 (1) 0.5
Скамакка Джанлука 3 0.38
Де Кетеларе Шарль 2 0.25
Эдерсон Хонорато 1 0.13
Руджери Маттео 1 0.13
Джимсити Берат 1 0.13
Лукман Адемола 1 0.13
Скальвини Джорджио 1 0.13
Джованни Бонфанти 1 0.13
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Юрген Клопп 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Скэнлон Калум 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скальвини Джорджио 3 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Хин Исак 1 0
Джованни Бонфанти 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
6
Ливерпуль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

17
9
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
7
41%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
5
56%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
67%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
8
29%
1
7%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
14%
5
33%
31-45
6
21%
4
27%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
21%
1
7%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3
Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Аталанта

Точный счет

2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
1
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
3
5
3
2.5
1
7
4
4
3.5
1
7
3
5
4.5
1
7
5.5
1/4 финала
Милан
Рома
Ливерпуль
Аталанта
Байер Л
Вест Хэм
Бенфика
Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Ливерпуль 90.2% (46)
    X 7.8% (4)
    Аталанта 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Аталанта
    7.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Аталанта

    Исход игры
    Ливерпуль
    90.2% (46)
    Ничья
    7.8% (4)
    Аталанта
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    35.3% (18)
    3:1 Ливерпуль
    19.6% (10)
    2:0 Ливерпуль
    19.6% (10)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    4:1 Ливерпуль
    3.9% (2)
    1:0 Ливерпуль
    3.9% (2)
    3:0 Ливерпуль
    3.9% (2)
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