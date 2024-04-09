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Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 49
Байер Л 91.8% (45)
X 2% (1)
Вест Хэм 6.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Вест Хэм
6.25
4.80
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6.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Байер Л
Вест Хэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 5 0.63
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.5
Вирц Флориан 3 0.38
Гримальдо Алехандро 2 0.25
Гложек Адам 2 0.25
Тапсоба Эдмон 2 0.25
Фримпонг Жереми 2 0.25
Адли Амин 1 0.13
Хофманн Йонас 1 0.13
Телла Нейтан 1 0.13
Андрих Роберт 0 0
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.5
Кудус Мохаммед 4 0.5
Соучек Томаш 2 0.25
Боуэн Джаррод 1 0.13
Альварес Эдсон 1 0.13
Крессуэлл Аарон 1 0.13
Агер Наиф 1 0.13
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Корне Максвелл 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Пакета Лукас 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
10
Байер Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вест Хэм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

16
4
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
19%
1
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
25%
61-75
2
13%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
22%
3
21%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
4
17%
5
36%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1

Результаты матчей

Байер Л
Вест Хэм

Точный счет

5:1
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

5:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше
1
3
2
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
2
6
3
5
3.5
1
7
2
6
4.5
1
7
1/4 финала
Милан
Рома
Ливерпуль
Аталанта
Байер Л
Вест Хэм
Бенфика
Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Байер Л 91.8% (45)
    X 2% (1)
    Вест Хэм 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Вест Хэм
    6.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л - Вест Хэм

    Исход игры
    Байер Л
    91.8% (45)
    Ничья
    2% (1)
    Вест Хэм
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    38.8% (19)
    2:0 Байер Л
    22.4% (11)
    3:1 Байер Л
    12.2% (6)
    1:0 Байер Л
    8.2% (4)
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