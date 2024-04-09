Стадион: БайАрена.
История личных встреч
Байер Л
Вест Хэм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|5
|0.63
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.5
|Вирц Флориан
|3
|0.38
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.25
|Гложек Адам
|2
|0.25
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.25
|Фримпонг Жереми
|2
|0.25
|Адли Амин
|1
|0.13
|Хофманн Йонас
|1
|0.13
|Телла Нейтан
|1
|0.13
|Андрих Роберт
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.5
|Кудус Мохаммед
|4
|0.5
|Соучек Томаш
|2
|0.25
|Боуэн Джаррод
|1
|0.13
|Альварес Эдсон
|1
|0.13
|Крессуэлл Аарон
|1
|0.13
|Агер Наиф
|1
|0.13
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Корне Максвелл
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
10
Байер Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вест Хэм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
16
4
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
19%
1
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
25%
61-75
2
13%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
22%
3
21%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1
Результаты матчей
Байер Л
Вест Хэм
Точный счет
5:1
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
5:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
35
17
26
17
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Вест Хэм
Исход игры
Байер Л
91.8% (45)
Ничья
2% (1)
Вест Хэм
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
65.96% (31)
Нет
34.04% (16)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
38.8% (19)
2:0 Байер Л
22.4% (11)
3:1 Байер Л
12.2% (6)
1:0 Байер Л
8.2% (4)
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