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Стадион: .
Бенфика
 
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Марсель
Прогнозы 49
Бенфика 89.8% (44)
X 8.2% (4)
Марсель 2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Марсель
1.90
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3.85
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4.21
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бенфика
Марсель

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
2:1
ММ(
2:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 3 (3) 0.75
Силва Рафа 1 0.25
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (3) 0.9
Верету Жордан 3 (1) 0.3
Мбемба Шансель 3 0.3
Клосс Жонатан 2 0.2
Сарр Исмаила 2 0.2
Арит Амин 1 (1) 0.1
Кондогбия Жоффрей 1 0.1
Ндиайе Ильман 1 0.1
Оливейра Витор 1 0.1

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бах Александр 2 0
Ди Мария Анхель 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 4 0
Балерди Леонардо 3 0
Жиго Самуэль 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Мерлен Кентен 2 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Лоди Ренан 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
15
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
21

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

1
15
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
100%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
23
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
8
35%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
50%
3
13%
61-75
1
25%
6
26%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 9
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1
Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1
Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Марсель

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
2
1.5
8
2
1/4 финала
Милан
Рома
Ливерпуль
Аталанта
Байер Л
Вест Хэм
Бенфика
Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 49
    Бенфика 89.8% (44)
    X 8.2% (4)
    Марсель 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Марсель
    1.90
    Реклама, betcity.ru
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика - Марсель

    Исход игры
    Бенфика
    89.8% (44)
    Ничья
    8.2% (4)
    Марсель
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    63.3% (31)
    2:0 Бенфика
    10.2% (5)
    1:0 Бенфика
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    3:1 Бенфика
    4.1% (2)
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