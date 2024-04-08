Стадион: Эштадиу да Луш.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Бенфика
Марсель
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|3 (3)
|0.75
|Силва Рафа
|1
|0.25
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (3)
|0.9
|Верету Жордан
|3 (1)
|0.3
|Мбемба Шансель
|3
|0.3
|Клосс Жонатан
|2
|0.2
|Сарр Исмаила
|2
|0.2
|Арит Амин
|1 (1)
|0.1
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.1
|Ндиайе Ильман
|1
|0.1
|Оливейра Витор
|1
|0.1
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бах Александр
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|4
|0
|Балерди Леонардо
|3
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Мерлен Кентен
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
6
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
15
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
21
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
1
15
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
100%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
23
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
8
35%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
50%
3
13%
61-75
1
25%
6
26%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 9
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1
Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1
Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0
Результаты матчей
Бенфика
Марсель
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
91
22
82
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика - Марсель
Исход игры
Бенфика
89.8% (44)
Ничья
8.2% (4)
Марсель
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.72% (37)
Меньше
21.28% (10)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
63.3% (31)
2:0 Бенфика
10.2% (5)
1:0 Бенфика
6.1% (3)
1:1 Ничья
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
3:1 Бенфика
4.1% (2)
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