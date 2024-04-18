Теперь уже "Милан" забрал себе мяч и владеет территориальным преимуществом, пытаясь отыскать свободные зоны.

Эрнандес попробовал пробить с дальней дистанции, но мяч пролетел намного выше цели.

Проливной дождь резко пошел в Риме. Это может усложнить задачу гостям.

Серия рикошетов последовала в штрафной "Ромы" после подачи мяча от угла поля, но в ходе борьбы арбитр увидел нарушение со стороны атакующей команды.

Бове нарушил правила и хотел быстро раствориться в толпе, но рефери его отыскал и провел устную беседу с хавбеком "Ромы".

ПЕРЕКЛАДИНА! "Милан" классно разыграл на правом фланге, после чего Муса покатил в центр на Лофтуса-Чика, а тот сразу зарядил по воротам, но мяч после рикошета угодил в каркас ворот!

Жиру выиграл верховой мяч в штрафной "Ромы" и сделал скидку на дальнюю штангу, где Леау не смог дотянуться до мяча.

12' Сразу же "Милан" побежал вперед, но Леау потерял мяч на левом фланге атаки. Отметим, что по сумме двух матчей "Рома" ведет со счетом 2:0.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Манчини!!!

Дибала зарядил с линии штрафной, но угодил в штангу! Однако первым на добивании оказался Манчини, который отправил мяч в пустые ворота!

10' Долго хозяева готовились к стандартному положению. В итоге приняли решение разыграть штрафной, но "Милан" быстро отобрал мяч.

8' Дибала перехватил мяч в центре поля и рванул в быструю атаку, но Калабрия зарядил по ногам сопернику и прервал контрвыпад.

7' Снова правым флангом пытался атаковать "Милан", но и в этот раз римляне не позволили сопернику прорваться по краю.

6' Гости держат мяч на своей половине поля. Пока очень медленно играют команды, присматриваются друг к другу.

5' Пошла подача в штрафную "Ромы", но пока у "Милана" не получилось заставить оборону соперника переживать.