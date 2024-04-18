Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Марциняк Шимон
Ход матча
12'
22'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Милан
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.24
1.56
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Среднее время на гол
60
76
Всего голов
48
48
Голов в среднем за матч
1.37
1.37
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.58
|Белотти Андреа
|3
|0.25
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.17
|Манчини Джанлука
|2
|0.17
|Паредес Леандро
|1
|0.08
|Дибала Пауло
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Бове Эдоардо
|1
|0.08
|Писилли Никколо
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0.67
|Леау Рафаэл
|3
|0.5
|Пулишич Кристиан
|2
|0.33
|Жиру Оливье
|1
|0.17
|Йович Лука
|1
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.17
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
3
60%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
3
16%
7
58%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2
Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3
Результаты матчей
Рома
Милан
Точный счет
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рома
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
21
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
41
56
41
38
32
29
14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 2:0 Милан
Исход игры
Рома
23% (38)
Ничья
31.5% (52)
Милан
45.5% (75)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
88.03% (103)
Нет
11.97% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.8% (41)
1:2 Милан
21.8% (36)
2:1 Рома
10.9% (18)
1:0 Рома
3.6% (6)
0:1 Милан
3% (5)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:3 Милан
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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