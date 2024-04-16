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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Рома
 
Позже
Милан
Прогнозы 45
Рома 31.1% (14)
X 35.6% (16)
Милан 33.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Милан
2.90
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3.50
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3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Милан

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.56

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

1.37
1.37

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.64
Белотти Андреа 3 0.27
Пеллегрини Лоренцо 2 0.18
Манчини Джанлука 2 0.18
Паредес Леандро 1 0.09
Дибала Пауло 1 0.09
Кристанте Бриан 1 0.09
Бове Эдоардо 1 0.09
Писилли Никколо 1 0.09
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лофтус-Чик Рубен 4 0.8
Леау Рафаэл 3 0.6
Пулишич Кристиан 2 0.4
Жиру Оливье 1 0.2
Йович Лука 1 0.2
Рейндерс Тиджани 1 0.2
Флоренци Алессандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Кьяер Симон 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 5 0
Кристанте Бриан 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Паредес Леандро 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Белотти Андреа 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Томори Фикайо 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
7
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
3
60%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
3
16%
7
58%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2
Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3

Результаты матчей

Рома
Милан

Точный счет

4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рома
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
2
2.5
2
1
2
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
1
5
6
1.5
4
1
3
8
2.5
3
2
2
9
3.5
1
4
1/4 финала
0 Милан
1 Рома
0 Ливерпуль
3 Аталанта
2 Байер Л
0 Вест Хэм
2 Бенфика
1 Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Рома 31.1% (14)
    X 35.6% (16)
    Милан 33.3% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Милан
    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Милан

    Исход игры
    Рома
    31.1% (14)
    Ничья
    35.6% (16)
    Милан
    33.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (13)
    1:2 Милан
    22.2% (10)
    2:1 Рома
    17.8% (8)
    0:1 Милан
    8.9% (4)
    1:0 Рома
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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