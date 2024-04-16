Стадион: Стадио Олимпико.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рома
Милан
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.24
1.56
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Среднее время на гол
60
76
Всего голов
48
48
Голов в среднем за матч
1.37
1.37
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.64
|Белотти Андреа
|3
|0.27
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.18
|Манчини Джанлука
|2
|0.18
|Паредес Леандро
|1
|0.09
|Дибала Пауло
|1
|0.09
|Кристанте Бриан
|1
|0.09
|Бове Эдоардо
|1
|0.09
|Писилли Никколо
|1
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0.8
|Леау Рафаэл
|3
|0.6
|Пулишич Кристиан
|2
|0.4
|Жиру Оливье
|1
|0.2
|Йович Лука
|1
|0.2
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.2
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
3
60%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
3
16%
7
58%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2
Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3
Результаты матчей
Рома
Милан
Точный счет
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рома
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
21
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
41
56
41
38
32
29
14
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Милан
Исход игры
Рома
31.1% (14)
Ничья
35.6% (16)
Милан
33.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (13)
1:2 Милан
22.2% (10)
2:1 Рома
17.8% (8)
0:1 Милан
8.9% (4)
1:0 Рома
8.9% (4)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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