Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Ливерпуль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
10
Голов в среднем за матч
0
3.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
27
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.56
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.44
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.22
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.11
|Руджери Маттео
|1
|0.11
|Джимсити Берат
|1
|0.11
|Пашалич Марио
|1
|0.11
|Лукман Адемола
|1
|0.11
|Скальвини Джорджио
|1
|0.11
|Джованни Бонфанти
|1
|0.11
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|5 (1)
|0.56
|Салах Мохамед
|4 (1)
|0.44
|Гакпо Коди
|4
|0.44
|Жота Диогу
|3
|0.33
|Диас Луис
|3
|0.33
|Собослаи Доминик
|2
|0.22
|Гравенберх Райан
|2
|0.22
|Макаллистер Алексис
|1 (1)
|0.11
|Кларк Бобби
|1
|0.11
|Эндо Ватару
|1
|0.11
|Куанса Джарелл
|1
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Скэнлон Калум
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
17
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
67%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
7
41%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
6
50%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
6%
8
29%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
33%
4
14%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4
Результаты матчей
Аталанта
Ливерпуль
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
54
18
45
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Аталанта
15.6% (33)
Ничья
12.3% (26)
Ливерпуль
72% (152)
Тотал 2.5
Больше
82.35% (98)
Меньше
17.65% (21)
Обе команды забьют
Да
89.08% (106)
Нет
10.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
23.2% (49)
1:3 Ливерпуль
7.6% (16)
1:1 Ничья
5.7% (12)
2:1 Аталанта
5.7% (12)
2:2 Ничья
4.7% (10)
0:2 Ливерпуль
1.9% (4)
2:3 Ливерпуль
1.4% (3)
0:4 Ливерпуль
0.9% (2)
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