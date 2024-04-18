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Приветствуем всех любителей футбола! В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы "Аталанта" у себя дома принимает "Ливерпуль. Первый поединок закончился крупной победой итальянского коллектива - 3:0. Очень неожиданный результат! Теперь клубу из Англии предстоит отыграть такой солидный гандикап. А получится или нет, узнаем совсем скоро. Вместе с вами за ходом игры будет следить Колесников Александр. Ждём много голов и пусть в полуфинал пройдёт сильнейший!