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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 49
Аталанта 18.4% (9)
X 18.4% (9)
Ливерпуль 63.3% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Ливерпуль
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История личных встреч

Аталанта
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:3
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
3.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
27

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.56
Муриэль Луис 4 (1) 0.44
Де Кетеларе Шарль 2 0.22
Эдерсон Хонорато 1 0.11
Руджери Маттео 1 0.11
Джимсити Берат 1 0.11
Пашалич Марио 1 0.11
Лукман Адемола 1 0.11
Скальвини Джорджио 1 0.11
Джованни Бонфанти 1 0.11
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.56
Салах Мохамед 4 (1) 0.44
Гакпо Коди 4 0.44
Жота Диогу 3 0.33
Диас Луис 3 0.33
Собослаи Доминик 2 0.22
Гравенберх Райан 2 0.22
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.11
Кларк Бобби 1 0.11
Эндо Ватару 1 0.11
Куанса Джарелл 1 0.11
Александер-Арнольд Трент 0 0
Эллиотт Харви 0 0
Гомес Джо 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скальвини Джорджио 3 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Хин Исак 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Руджери Маттео 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Юрген Клопп 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Скэнлон Калум 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
17
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
67%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
7
41%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
6
50%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
6%
8
29%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
6
33%
4
14%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4

Результаты матчей

Аталанта
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
7
2
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
4
5
1/4 финала
0 Милан
1 Рома
0 Ливерпуль
3 Аталанта
2 Байер Л
0 Вест Хэм
2 Бенфика
1 Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Аталанта 18.4% (9)
    X 18.4% (9)
    Ливерпуль 63.3% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Ливерпуль
    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Ливерпуль

    Исход игры
    Аталанта
    18.4% (9)
    Ничья
    18.4% (9)
    Ливерпуль
    63.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    24.5% (12)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:1 Аталанта
    10.2% (5)
    0:2 Ливерпуль
    8.2% (4)
    1:3 Ливерпуль
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    2:3 Ливерпуль
    6.1% (3)
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