Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Санчес Хосе
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
19
Телла
Нейтан
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
61 Орфорд ЛьюисПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Изекор КенНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Байер Л
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.4
|Кудус Мохаммед
|4
|0.4
|Соучек Томаш
|2
|0.2
|Боуэн Джаррод
|1
|0.1
|Альварес Эдсон
|1
|0.1
|Крессуэлл Аарон
|1
|0.1
|Агер Наиф
|1
|0.1
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Корне Максвелл
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|0.5
|Шик Патрик
|5
|0.5
|Вирц Флориан
|3
|0.3
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.2
|Хофманн Йонас
|2
|0.2
|Гложек Адам
|2
|0.2
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.2
|Фримпонг Жереми
|2
|0.2
|Адли Амин
|1
|0.1
|Телла Нейтан
|1
|0.1
|Андрих Роберт
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
18
Вест Хэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Байер Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
20
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
2
50%
4
22%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
21%
5
20%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
3
21%
6
24%
61-75
5
36%
6
24%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Байер Л
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
13
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
81
27
45
18
36
18
27
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Байер Л
Исход игры
Вест Хэм
11% (16)
Ничья
26.7% (39)
Байер Л
62.3% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
37% (54)
1:1 Ничья
21.9% (32)
0:1 Байер Л
4.8% (7)
2:1 Вест Хэм
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Байер Л
2.1% (3)
0:2 Байер Л
2.1% (3)
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