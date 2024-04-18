Угловой очень неудачно разыграли "аспириновые". Пришлось им новую атаку уже разгонять из обороны.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Антонио !!! Боуэн начал атаку "Вест Хэма", отыграл на Цоуфала, получил обратную передачу, исполнил с левой ноги подачу в чужую штрафную площадь, где выиграл "воздух" Антонио и головой переправил мяч в ворота, которые оказались пустыми после того, как выбежал из ворот Коварж!

"Вест Хэм" завёлся! И побежал забивать второй мяч! "Поплыл" Коварж, чуть не прижал его соперник, успел голкипер в аут выбить.

Крессуэлл бросил аут на левом фланге, но рефери показал, что раньше свистка он это сделал. Снова бросок мяч, передача назад на Агера.

Цоуфал выполнил длинный заброс, подобрал мяч Кудус, но дальше неудачно им распорядился.

Джака с мячом, осмотрелся, сыграл на ближнего, получил обратную передачу, снова назад. В этот раз на Коссуну, который сумел обработать игровой снаряд и сыграть дальше.

Кудус выиграл мяч в чужой штрафной площади, забегали его партнёры, но решил бить сам, небольшой рикошет и чуть мяч не залетел в ворота Коваржа! Успел голкипер "Байера" сложиться и взять мяч.

14' Телла с правой ноги с 22-х метров с правой ноги пробил по воротам соперника! Фабьянски в прыжке перевёл мяч на угловой! Есть первый удар по воротам у нас!

13' Поджимает соперника "Байер". Вест Хэм пока что не может понять, как играть и где искать свою игру.

12' Пока что серия ошибок и мяч регулярно с одной стороны другую перемещается. В центре поля с мячом Вирц, скрытый пас он пытался выдать на Шика, но не прошёл мяч через частокол ног соперника.

11' Аут для "Вест Хэма". Ввёл мяч в игру Цоуфал, передача на Зума. Из обороны пытается выйти уже Агер. На правый край он отправил игровой снаряд.

10' Разгоняет "Байер" атаку, передача на Теллу, но мяч до него не дошёл от Патрика Шика.

9' Коссуну неудачно принял мяч, побежал в отбор Уорд-Праус и получил по ногам от шестого номера "Байера". Заслуженный "горчичник" для Коссуну.

8' Фабьянски с мячом, отыграл на ближнего защитника, дальше на Зума, заброс по левому краю. мяч у Та. Сыграл он с ближним, коим оказался Инкапье.