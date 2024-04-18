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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 22'
Байер Л
0'
5' Желтая карточка
Коссуну Одилон
1:0
13' Гол
Антонио Майкл

Ход матча

5'
 
Коссуну Одилон
13'
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 144
Вест Хэм 10.4% (15)
X 27.1% (39)
Байер Л 62.5% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Байер Л
4.10
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
17
Коварж
Матей
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
2
Станишич
Йосип
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
19
Телла
Нейтан
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
Вест Хэм
4-2-3-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Байер Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:0
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.4
Кудус Мохаммед 4 0.4
Соучек Томаш 2 0.2
Боуэн Джаррод 1 0.1
Альварес Эдсон 1 0.1
Крессуэлл Аарон 1 0.1
Агер Наиф 1 0.1
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Корне Максвелл 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (1) 0.5
Шик Патрик 5 0.5
Вирц Флориан 3 0.3
Гримальдо Алехандро 2 0.2
Хофманн Йонас 2 0.2
Гложек Адам 2 0.2
Тапсоба Эдмон 2 0.2
Фримпонг Жереми 2 0.2
Адли Амин 1 0.1
Телла Нейтан 1 0.1
Андрих Роберт 0 0
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 3 0
Пакета Лукас 3 0
Альварес Эдсон 3 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
18
Вест Хэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Байер Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
20

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
2
50%
4
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
21%
5
20%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
3
21%
6
24%
61-75
5
36%
6
24%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Байер Л

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
4
1
1
3
3.5
3
2
1
3
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
8
1
2
7
2.5
4
5
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7
1/4 финала
0 Милан
1 Рома
0 Ливерпуль
3 Аталанта
2 Байер Л
0 Вест Хэм
2 Бенфика
1 Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
     Кудус выиграл мяч в чужой штрафной площади, забегали его партнёры, но решил бить сам, небольшой рикошет и чуть мяч не залетел в ворота Коваржа! Успел голкипер "Байера" сложиться и взять мяч.
  • 21'
    Джака с мячом, осмотрелся, сыграл на ближнего, получил обратную передачу, снова назад. В этот раз на Коссуну, который сумел обработать игровой снаряд и сыграть дальше.
  • 20'
     Цоуфал выполнил длинный заброс, подобрал мяч Кудус, но дальше неудачно им распорядился. 
  • 18'
    Крессуэлл бросил аут на левом фланге, но рефери показал, что раньше свистка он это сделал. Снова бросок мяч, передача назад на Агера. 
  • 17'
    "Вест Хэм" завёлся! И побежал забивать второй мяч! "Поплыл" Коварж, чуть не прижал его соперник, успел голкипер в аут выбить.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!  Антонио !!!  Боуэн начал атаку "Вест Хэма", отыграл на Цоуфала, получил обратную передачу, исполнил с левой ноги подачу в чужую штрафную площадь, где выиграл "воздух" Антонио и головой переправил мяч в ворота, которые оказались пустыми после того, как выбежал из ворот Коварж!
  • Угловой
    15'
    Угловой очень неудачно разыграли "аспириновые". Пришлось им новую атаку уже разгонять из обороны.
  • Опасный момент
    14'
    Телла с правой ноги с 22-х метров с правой ноги пробил по воротам соперника!  Фабьянски в прыжке перевёл мяч на угловой! Есть первый удар по воротам у нас!
  • 13'
    Поджимает соперника "Байер". Вест Хэм пока что не может понять, как играть и где искать свою игру.
  • 12'
    Пока что серия ошибок и мяч регулярно с одной стороны другую перемещается. В центре поля с мячом Вирц, скрытый пас он пытался выдать на Шика, но не прошёл мяч через частокол ног соперника.
  • 11'
    Аут для "Вест Хэма". Ввёл мяч в игру Цоуфал, передача на Зума. Из обороны пытается выйти уже Агер. На правый край он отправил игровой снаряд. 
  • 10'
    Разгоняет "Байер" атаку, передача на Теллу, но мяч до него не дошёл от Патрика Шика.
  • Желтая карточка
    9'
     Коссуну неудачно принял мяч, побежал в отбор  Уорд-Праус и получил по ногам от шестого номера "Байера". Заслуженный "горчичник" для Коссуну.
  • 8'
    Фабьянски с мячом, отыграл на ближнего защитника, дальше на Зума, заброс по левому краю. мяч у Та. Сыграл он с ближним, коим оказался Инкапье. 
  • 7'
    Обилие поклонников "Байера" на трибунах. Своих парней, чемпионов Германии, приехали они поддержать.  Станишич с мячом на правом фланге, набрал ход, отыграл в центр на Телла, вышло неточно. 
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    • Фол, нарушение
      6'
      Та с мячом на левом фланге обороны леверкузенского клуба, начал атаку "Байера", но перехватил игровой снаряд в центе поля Соучек, чуть мяч от себя отпустил, пошёл в отбор. Грубо. Рефери сразу же дал свисток. 
    • 4'
      От центрального круга Уорд-Праус исполнил подачу в чужую штрафную площадь,  Коссуну без особых проблем выбил мяч подальше. 
    • 3'
       Джака нарушил правила, раздался свисток арбитра, на что Гранит покрутил рукой, показывая, что мол он играл по правилам. 
    • 2'
      Сразу же побежали в атаку англичане, передача на левый край, где принял мяч Уорд-Праус, подачу на Кудуса исполнил, но слишком сильно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Байер Л

    Исход игры
    Вест Хэм
    11% (16)
    Ничья
    26.7% (39)
    Байер Л
    62.3% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    89.66% (104)
    Нет
    10.34% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    37% (54)
    1:1 Ничья
    21.9% (32)
    0:1 Байер Л
    4.8% (7)
    2:1 Вест Хэм
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    1:3 Байер Л
    2.1% (3)
    0:2 Байер Л
    2.1% (3)
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