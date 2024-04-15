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Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 46
Вест Хэм 10.9% (5)
X 23.9% (11)
Байер Л 65.2% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Байер Л
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вест Хэм
Байер Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:0
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.44
Кудус Мохаммед 4 0.44
Соучек Томаш 2 0.22
Боуэн Джаррод 1 0.11
Альварес Эдсон 1 0.11
Крессуэлл Аарон 1 0.11
Агер Наиф 1 0.11
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Корне Максвелл 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (1) 0.56
Шик Патрик 5 0.56
Вирц Флориан 3 0.33
Гримальдо Алехандро 2 0.22
Хофманн Йонас 2 0.22
Гложек Адам 2 0.22
Тапсоба Эдмон 2 0.22
Фримпонг Жереми 2 0.22
Адли Амин 1 0.11
Телла Нейтан 1 0.11
Андрих Роберт 0 0
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 3 0
Пакета Лукас 3 0
Альварес Эдсон 3 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
18
Вест Хэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Байер Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
20

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
2
50%
4
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
21%
5
20%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
3
21%
6
24%
61-75
5
36%
6
24%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Байер Л

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
4
1
1
3
3.5
3
2
1
3
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
8
1
2
7
2.5
4
5
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7
1/4 финала
0 Милан
1 Рома
0 Ливерпуль
3 Аталанта
2 Байер Л
0 Вест Хэм
2 Бенфика
1 Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 46
    Вест Хэм 10.9% (5)
    X 23.9% (11)
    Байер Л 65.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Байер Л
    3.80
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    1.97
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Байер Л

    Исход игры
    Вест Хэм
    10.9% (5)
    Ничья
    23.9% (11)
    Байер Л
    65.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.05% (29)
    Меньше
    30.95% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    41.3% (19)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    2:1 Вест Хэм
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    0:2 Байер Л
    6.5% (3)
    0:1 Байер Л
    6.5% (3)
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    Вест Хэм
    Байер Л
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