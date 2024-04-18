Стадион: Велодром. Главный судья: Цвайер Феликс
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
37
Согло
Эмран
11
Арит
Амин
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Согло ЭмранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
44 Луис ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Дау РайманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Гаэль Лафонт
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Гомеш АндреПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Бенфика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|0.91
|Верету Жордан
|3 (1)
|0.27
|Мбемба Шансель
|3
|0.27
|Клосс Жонатан
|2
|0.18
|Сарр Исмаила
|2
|0.18
|Арит Амин
|1 (1)
|0.09
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.09
|Ндиайе Ильман
|1
|0.09
|Оливейра Витор
|1
|0.09
|Унаи Аззедин
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (3)
|0.8
|Силва Рафа
|2
|0.4
|Нерес Давид
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|4
|0
|Балерди Леонардо
|3
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Мерлен Кентен
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бах Александр
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
0
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
5
Марсель
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Бенфика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
15
1
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
60%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
24
6
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
8
33%
1
17%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
6
25%
1
17%
76-90
Пропущено
19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
3
16%
1
20%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
3
60%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0
Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1
Результаты матчей
Марсель
Бенфика
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Марсель
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
11
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
41
83
32
56
29
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Бенфика
Исход игры
Марсель
40.3% (54)
Ничья
38.8% (52)
Бенфика
20.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (43)
2:1 Марсель
25.4% (34)
1:2 Бенфика
7.5% (10)
1:0 Марсель
6% (8)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Марсель
3% (4)
3:2 Марсель
1.5% (2)
2:3 Бенфика
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!