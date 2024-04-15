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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Марсель
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 45
Марсель 46.7% (21)
X 42.2% (19)
Бенфика 11.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Бенфика
2.44
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3.55
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3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Марсель
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
2:1
ТМК
1:1
ТМС
2:1
ММ(
2:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3) 0.91
Верету Жордан 3 (1) 0.27
Мбемба Шансель 3 0.27
Клосс Жонатан 2 0.18
Сарр Исмаила 2 0.18
Арит Амин 1 (1) 0.09
Кондогбия Жоффрей 1 0.09
Ндиайе Ильман 1 0.09
Оливейра Витор 1 0.09
Унаи Аззедин 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (3) 0.8
Силва Рафа 2 0.4
Нерес Давид 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 4 0
Балерди Леонардо 3 0
Жиго Самуэль 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Мерлен Кентен 2 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Лоди Ренан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бах Александр 2 0
Ди Мария Анхель 1 0
Нерес Давид 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
0
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
5
Марсель
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Бенфика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

15
1
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
100%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
60%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

24
6
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
8
33%
1
17%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
6
25%
1
17%
76-90

Пропущено

19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
3
16%
1
20%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
3
60%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0
Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1

Результаты матчей

Марсель
Бенфика

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Марсель
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
1
8
3
1.5
3
2
5
6
2.5
2
9
3.5
1/4 финала
0 Милан
1 Рома
0 Ливерпуль
3 Аталанта
2 Байер Л
0 Вест Хэм
2 Бенфика
1 Марсель
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 45
    Марсель 46.7% (21)
    X 42.2% (19)
    Бенфика 11.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Бенфика
    2.44
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель - Бенфика

    Исход игры
    Марсель
    46.7% (21)
    Ничья
    42.2% (19)
    Бенфика
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (36)
    Нет
    14.29% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    2:2 Ничья
    11.1% (5)
    1:2 Бенфика
    4.4% (2)
    2:0 Марсель
    4.4% (2)
    1:0 Марсель
    4.4% (2)
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