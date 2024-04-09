Стадион: Ян Брейдель.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Брюгге
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.5
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.43
|Ванакен Ханс
|5
|0.36
|Яремчук Роман
|4
|0.29
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.14
|Скораш Михал
|2
|0.14
|Ветлесен Уго
|1
|0.07
|Мехеле Брэндон
|1
|0.07
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|Бушанан Тажон
|1
|0.07
|Нуса Антонио
|1
|0.07
|Рафаэль Онедика
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Боята Дедрик
|1
|0.07
|Нильсен Каспер
|1
|0.07
|Спилеерс Йорне
|1
|0.07
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Ютгла Ферран
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6 (1)
|0.43
|Брэндон Льямас
|4
|0.29
|Тайсон Фреда
|3
|0.21
|Кулиеракис Костас
|3
|0.21
|Константелиас Янис
|3
|0.21
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.21
|Десподов Кирилл
|2
|0.14
|Мург Томас
|1
|0.07
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.07
|Оздоев Магомед
|1
|0.07
|Виейринья
|1
|0.07
|Кедзёра Томаш
|1
|0.07
|Саматта Мбвана
|1
|0.07
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Мехеле Брэндон
|4
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Кюйпер Максим
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
3
0
Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
16
18
Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ПАОК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
11%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
6
32%
5
42%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
60%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
24%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
36
30
13 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
17%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
6
17%
6
20%
61-75
9
25%
10
33%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
4
36%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6
ПАОК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2
Результаты матчей
Брюгге
ПАОК
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брюгге
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
52
34
34
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
104
113
77
77
311
410
311
113
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге - ПАОК
Исход игры
Брюгге
76.6% (36)
Ничья
19.1% (9)
ПАОК
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
34% (16)
1:0 Брюгге
23.4% (11)
1:1 Ничья
17% (8)
2:0 Брюгге
14.9% (7)
3:1 Брюгге
4.3% (2)
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