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Прогнозы 47
Брюгге 76.6% (36)
X 19.1% (9)
ПАОК 4.3% (2)
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История личных встреч

Брюгге
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 0.5
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.43
Ванакен Ханс 5 0.36
Яремчук Роман 4 0.29
Кюйпер Максим 2 (1) 0.14
Скораш Михал 2 0.14
Ветлесен Уго 1 0.07
Мехеле Брэндон 1 0.07
Баланта Эдер 1 0.07
Бушанан Тажон 1 0.07
Нуса Антонио 1 0.07
Рафаэль Онедика 1 0.07
Ритс Матс 1 0.07
Боята Дедрик 1 0.07
Нильсен Каспер 1 0.07
Спилеерс Йорне 1 0.07
Синкернагель Филип 0 0
Ютгла Ферран 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 (1) 0.43
Брэндон Льямас 4 0.29
Тайсон Фреда 3 0.21
Кулиеракис Костас 3 0.21
Константелиас Янис 3 0.21
Шваб Штефан 3 (3) 0.21
Десподов Кирилл 2 0.14
Мург Томас 1 0.07
Баба Абдул-Рахман 1 0.07
Оздоев Магомед 1 0.07
Виейринья 1 0.07
Кедзёра Томаш 1 0.07
Саматта Мбвана 1 0.07
Мейте Суалихо 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Мехеле Брэндон 4 0
Родригеш Тьяго 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Кюйпер Максим 3 0
Одои Денис 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Мург Томас 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Оздоев Магомед 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

3
0
Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

16
18
Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ПАОК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
11%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
6
32%
5
42%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
60%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
24%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

36
30
13 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
17%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
6
17%
6
20%
61-75
9
25%
10
33%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
4
36%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6
ПАОК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2

Результаты матчей

Брюгге
ПАОК

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брюгге
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
6
1
4
3
2.5
4
3
1
6
3.5
3
4
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
11
3
7
7
2.5
7
7
3
11
3.5
4
10
3
11
4.5
1
13
1/4 финала
Олимпиакос
Фенербахче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Брюгге
ПАОК
Астон Вилла
Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 47
    Брюгге 76.6% (36)
    X 19.1% (9)
    ПАОК 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    ПАОК
    4.55
    3.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге - ПАОК

    Исход игры
    Брюгге
    76.6% (36)
    Ничья
    19.1% (9)
    ПАОК
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    34% (16)
    1:0 Брюгге
    23.4% (11)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    2:0 Брюгге
    14.9% (7)
    3:1 Брюгге
    4.3% (2)
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