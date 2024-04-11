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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Олимпиакос
2:0
Первый тайм: 45'
Фенербахче
0'
1:0
8' Гол
Фортунис Костас
22' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
2:0
32' Гол
Йоветич Стеван

Ход матча

8'
Фортунис Костас
1:0
22'
 
Кавечи Ирфан
32'
Йоветич Стеван
(Фортунис Костас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 135
Олимпиакос 51.9% (70)
X 28.9% (39)
Фенербахче 19.3% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Олимпиакос
Ничья
Фенербахче
2.64
9.50
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88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
19
Масурас
Гиоргос
22
Йоветич
Стеван
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Сёюнджю
Чаглар
50
Бекао
Родриго
24
Остерволде
Джейден
17
Кавечи
Ирфан
33
Крунич
Раде
26
Зайц
Миха
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
53
Шиманьски
Себастьян
Олимпиакос
4-2-3-1
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
0:3
ТМК
3:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 1
Фортунис Костас 2 0.4
Йоветич Стеван 2 0.4
Поденсе Даниэл 1 0.2
Эль-Араби Юссеф 1 0.2
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 6 0.4
Тадич Душан 5 (3) 0.33
Джеко Эдин 4 (1) 0.27
Кавечи Ирфан 4 0.27
Шиманьски Себастьян 3 0.2
Кинг Джошуа 3 0.2
Кадыоглу Ферди 2 0.13
Зайц Миха 2 0.13
Остерволде Джейден 2 0.13
Кент Райан 1 0.07
Юксек Исмаил 1 0.07
Азиз Сердар 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Креспо Мигель 1 0.07
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сёюнджю Чаглар 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Зайц Миха 1 0
Крунич Раде 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
23
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фенербахче
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
24

Голы по времени матча

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
6
43%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
14%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
14%
7
30%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
37
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
2
22%
2
5%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
33%
4
11%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
1
11%
9
24%
61-75
1
11%
10
27%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Фенербахче

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
6
1 раз 25%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
3
1
1
2.5
3
4
1
1
3.5
1
6
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
10
4
1
3
2.5
9
5
1
3
3.5
4
10
1
3
4.5
2
12
1
3
5.5
1/4 финала
Олимпиакос
Фенербахче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Брюгге
ПАОК
Астон Вилла
Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Остерволде точно поменяют. Игрок лежит на газоне и не сможет встречу продолжить. Так электрокар уже выехал на поле. Игрока аккуратно на него загружают. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Тут же и Остерволде еще травму получает. Если Тадич с газона встал, то его партнер пока подняться на ноги не может. Как бы его менять вовсе не пришлось. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Шиманьски отдал передачу на Тадича, который добрался до снаряда, но стал на газон неудачно. Очевидно, что мог и повреждение там игрок получить.
  • 38'
    Ортега сумел нанести плотный дальний удар по воротам соперника, но мяч сошел с ноги и улетел куда-то в сторону трибун. Получилось очень неточно. 
  • 36'
    Йоветич открывался под передачу на левом фланге, но не сей раз Фортунис дал неточную передачу на партнера. В итоге со сфрой расстались гости.
  • 35'
    Фортунис здорово отработал сейчас в прессинге. Мяч он у соперника отобрал, после чего прострелил в центр штрафной, где никто из партнеров ему не подыграл. 
  • 33'
    На трибунах, конечно, фантастические вещи творятся. Поддержка сегодня колоссальная просто у греков. Уверен, что в Турции будет то же самое. 
  • 32'
    Разминаются активно запасные игроки "Фенербахче". Такими темпами и замены в матче скоро пойдут. "Канарейкам" что-то нужно на поле менять.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЙОВЕТИЧ! 2:0!
    Какая красота! На замахе сейчас обманул оборону соперника Фортунис. Вместо удара он просто покатил мяч на Йоветича, который в касание сумел пробить мимо вратаря!
  • Травма, повреждение
    29'
    Ирфан получил по ноге удар сейчас. Далеко не сразу к игре футболист смог вернуться. Пауза была, пока оказывалась медицинская помощь игроку. 
  • Угловой
    28'
    Еще один угловой от "Олимпиакоса", и подача в центр штрафной, где до мяча добирается Бекао. Сегодня обороне "канареек" приходится потеть изрядно.
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! После удара Масураса Ливакович спас свой коллектив, выручив коллектив после выстрела под перекладину. Великолепное спасение, ничего тут не скажешь!
  • Угловой
    25'
    Еще два угловых подали игроки "Фенербахче" у ворот соперника, но они не несли в себе никакой угрозы. Мяч был потерян гостями. 
  • 24'
    Частенько по левому флангу в атаку бегают игроки гостей. Вот и сейчас подача с левого края привела к тому, что в центре мяч головой выбил на угловой защитник. 
  • Желтая карточка
    22'
    Кавечи за накладку в центре поля получает от рефери карточку желтого цвета. Она становится первой в нашем поединке. Отметим ее в нашем протоколе.
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    • 21'
      Середина первого тайма у нас идет сейчас. Футболисты "Фенербахче" куда активнее действуют в эти минуты и своего соперника постоянно прессингуют.
    • 20'
      Неудачно разыгран был угловой футболистами "Олимпиакоса". Отбивается тот же Бекао, который сферу головой вновь выбивает, но на сей раз за боковую линию. 
    • Угловой
      18'
      Да, пока откровенно чего-то не хватает впереди игрокам гостей. Вот и сейчас Бекао, не имея никого за спиной, мяч за лицевую выбивает и дарит оппонентам угловой. 
    • 17'
      Активно в эти минуты играет "Олимпиакос". Стоит отметить тот факт, что действует сейчас действительно здорово команда из Греции, которая претендует на то, чтобы забить еще гол.
    • 15'
      Йоветич получил мяч в чужой штрафной, после чего с разворота нанес игрок удар по рамке соперника, но мяч после смягчения прилетел прямо в руки голкиперу. 
    • 14'
      На Масураса голевую передачу записали. Именно он бросился в прессинг на соперников и добился нужного результата.
    • 13'
      Шиманьски слева вошел в штрафную соперника. Хотел прострелить с левой ноги, но зацепил сферу правой, что привело к тому, что мяч вылетел за лицевую линию. 
    • 12'
      Фортунис здорово сыграл сейчас в отборе. Отправлял он мяч в центр штрафной соперника, но на выходе сработал в этой ситуации голкипер. 
    • 11'
      Ну что? Надо теперь пытаться как-то отыграться футболистам "Фенера". Они начали в этой встрече очень непросто, но пропустили за счет прессинга оппонента. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОРТУНИС! 1:0!
      Вот так попадает игрок "Оли"! Получил футболист хозяев мяч после прессинга от своих партнеров. С дужки штрафной нанес игрок удар в левый нижний угол, и сфера очутилась в сетке. Второй его гол в пяти играх.
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Крунич отдал передачу из центра на Джеко, и тот с острого угла, будучи справа в чужой штрафной, пытался мяч направить в створ! Голкипер ногами сыграл в сторону от рамки!
    • 7'
      Да, Джеко - пока единственный футболист, который бил сегодня по воротам. Его партнеры пока и мяча толком не трогали. Сам Эдин заряжен на результат. 
    • 6'
      Еще один удар по воротам соперника Джеко нанес. Мяч по предсказуемой траектории прилетел в руки вратарю. Тот уверенно среагировал в рамке и сферу забрал в перчатки. 
    • Угловой
      5'
      Корнер разыграли авантюрно гости. Пяточками покидали мяч друг другу, после чего навес с правого края оставлял желать лучшего. Потеря снаряда. 
    • Опасный момент
      4'
      После подачи с левого края Джеко мощнейший удар слету по рамке соперника нанес. Принял на себя удар защитник, который переправил сферу на угловой.  
    • 3'
      Мощнейшая поддержка у "Оли" на старте игры. Фанаты скандируют название команды, которое каждый сезон довольно громко звучит в еврокубках. 
    • 2'
      Футболисты "Олимпиакоса" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а игроки "Фенербахче" предстали перед нами в желто-синих футболках и белых трусах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал на встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 2:0 Фенербахче

    Исход игры
    Олимпиакос
    51.9% (70)
    Ничья
    28.9% (39)
    Фенербахче
    19.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.12% (68)
    Меньше
    41.88% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    82.91% (97)
    Нет
    17.09% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    32.6% (44)
    1:1 Ничья
    23% (31)
    1:0 Олимпиакос
    10.4% (14)
    1:2 Фенербахче
    9.6% (13)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    0:1 Фенербахче
    2.2% (3)
    3:2 Олимпиакос
    1.5% (2)
    3:1 Олимпиакос
    1.5% (2)
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