На трибунах, конечно, фантастические вещи творятся. Поддержка сегодня колоссальная просто у греков. Уверен, что в Турции будет то же самое.

Фортунис здорово отработал сейчас в прессинге. Мяч он у соперника отобрал, после чего прострелил в центр штрафной, где никто из партнеров ему не подыграл.

Йоветич открывался под передачу на левом фланге, но не сей раз Фортунис дал неточную передачу на партнера. В итоге со сфрой расстались гости.

Ортега сумел нанести плотный дальний удар по воротам соперника, но мяч сошел с ноги и улетел куда-то в сторону трибун. Получилось очень неточно.

Шиманьски отдал передачу на Тадича, который добрался до снаряда, но стал на газон неудачно. Очевидно, что мог и повреждение там игрок получить.

Тут же и Остерволде еще травму получает. Если Тадич с газона встал, то его партнер пока подняться на ноги не может. Как бы его менять вовсе не пришлось.

Остерволде точно поменяют. Игрок лежит на газоне и не сможет встречу продолжить. Так электрокар уже выехал на поле. Игрока аккуратно на него загружают.

Кавечи за накладку в центре поля получает от рефери карточку желтого цвета. Она становится первой в нашем поединке. Отметим ее в нашем протоколе.

Частенько по левому флангу в атаку бегают игроки гостей. Вот и сейчас подача с левого края привела к тому, что в центре мяч головой выбил на угловой защитник.

Еще два угловых подали игроки "Фенербахче" у ворот соперника, но они не несли в себе никакой угрозы. Мяч был потерян гостями.

ОПАСНО! После удара Масураса Ливакович спас свой коллектив, выручив коллектив после выстрела под перекладину. Великолепное спасение, ничего тут не скажешь!

Еще один угловой от "Олимпиакоса", и подача в центр штрафной, где до мяча добирается Бекао. Сегодня обороне "канареек" приходится потеть изрядно.

Ирфан получил по ноге удар сейчас. Далеко не сразу к игре футболист смог вернуться. Пауза была, пока оказывалась медицинская помощь игроку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЙОВЕТИЧ! 2:0! Какая красота! На замахе сейчас обманул оборону соперника Фортунис. Вместо удара он просто покатил мяч на Йоветича, который в касание сумел пробить мимо вратаря!

Разминаются активно запасные игроки "Фенербахче". Такими темпами и замены в матче скоро пойдут. "Канарейкам" что-то нужно на поле менять.

21' Середина первого тайма у нас идет сейчас. Футболисты "Фенербахче" куда активнее действуют в эти минуты и своего соперника постоянно прессингуют.

20' Неудачно разыгран был угловой футболистами "Олимпиакоса". Отбивается тот же Бекао, который сферу головой вновь выбивает, но на сей раз за боковую линию.

18' Да, пока откровенно чего-то не хватает впереди игрокам гостей. Вот и сейчас Бекао, не имея никого за спиной, мяч за лицевую выбивает и дарит оппонентам угловой.

17' Активно в эти минуты играет "Олимпиакос". Стоит отметить тот факт, что действует сейчас действительно здорово команда из Греции, которая претендует на то, чтобы забить еще гол.

15' Йоветич получил мяч в чужой штрафной, после чего с разворота нанес игрок удар по рамке соперника, но мяч после смягчения прилетел прямо в руки голкиперу.

14' На Масураса голевую передачу записали. Именно он бросился в прессинг на соперников и добился нужного результата.

13' Шиманьски слева вошел в штрафную соперника. Хотел прострелить с левой ноги, но зацепил сферу правой, что привело к тому, что мяч вылетел за лицевую линию.

12' Фортунис здорово сыграл сейчас в отборе. Отправлял он мяч в центр штрафной соперника, но на выходе сработал в этой ситуации голкипер.

11' Ну что? Надо теперь пытаться как-то отыграться футболистам "Фенера". Они начали в этой встрече очень непросто, но пропустили за счет прессинга оппонента.