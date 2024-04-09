  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
Олимпиакос
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 52
Олимпиакос 53.8% (28)
X 28.8% (15)
Фенербахче 17.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Фенербахче
2.55
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, fon.bet
3.30
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Олимпиакос
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
0:3
ТМК
3:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 1.25
Фортунис Костас 1 0.25
Поденсе Даниэл 1 0.25
Йоветич Стеван 1 0.25
Эль-Араби Юссеф 1 0.25
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 6 0.43
Тадич Душан 5 (3) 0.36
Джеко Эдин 4 (1) 0.29
Кавечи Ирфан 4 0.29
Шиманьски Себастьян 3 0.21
Кинг Джошуа 3 0.21
Кадыоглу Ферди 2 0.14
Зайц Миха 2 0.14
Остерволде Джейден 2 0.14
Кент Райан 1 0.07
Юксек Исмаил 1 0.07
Азиз Сердар 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Креспо Мигель 1 0.07
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сёюнджю Чаглар 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Крунич Раде 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
23
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фенербахче
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
24

Голы по времени матча

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
6
43%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
14%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
14%
7
30%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
37
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
2
22%
2
5%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
33%
4
11%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
1
11%
9
24%
61-75
1
11%
10
27%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Фенербахче

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
6
1 раз 25%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
3
1
1
2.5
3
4
1
1
3.5
1
6
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
10
4
1
3
2.5
9
5
1
3
3.5
4
10
1
3
4.5
2
12
1
3
5.5
1/4 финала
Олимпиакос
Фенербахче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Брюгге
ПАОК
Астон Вилла
Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Олимпиакос 53.8% (28)
    X 28.8% (15)
    Фенербахче 17.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Фенербахче
    2.55
    Реклама, pari.ru
    3.50
    Реклама, fon.bet
    3.30
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимпиакос - Фенербахче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос - Фенербахче

    Исход игры
    Олимпиакос
    53.8% (28)
    Ничья
    28.8% (15)
    Фенербахче
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    44.2% (23)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    1:0 Олимпиакос
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    1:2 Фенербахче
    5.8% (3)
    0:1 Фенербахче
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Олимпиакос
    Фенербахче
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный