Стадион: Караискакис.
Позже
История личных встреч
Олимпиакос
Фенербахче
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|1.25
|Фортунис Костас
|1
|0.25
|Поденсе Даниэл
|1
|0.25
|Йоветич Стеван
|1
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.25
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рецос Панайотис
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|6
|0.43
|Тадич Душан
|5 (3)
|0.36
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.29
|Кавечи Ирфан
|4
|0.29
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.21
|Кинг Джошуа
|3
|0.21
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.14
|Зайц Миха
|2
|0.14
|Остерволде Джейден
|2
|0.14
|Кент Райан
|1
|0.07
|Юксек Исмаил
|1
|0.07
|Азиз Сердар
|1
|0.07
|Бекао Родриго
|1
|0.07
|Креспо Мигель
|1
|0.07
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Юксек Исмаил
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
23
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фенербахче
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
24
Голы по времени матча
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
6
43%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
14%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
14%
7
30%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
37
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 10
0 Не забивали 2
2
22%
2
5%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
33%
4
11%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
1
11%
9
24%
61-75
1
11%
10
27%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0
Результаты матчей
Олимпиакос
Фенербахче
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
6
1 раз 25%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
43
11
34
11
16
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
104
13
95
13
410
13
212
13
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос - Фенербахче
Исход игры
Олимпиакос
53.8% (28)
Ничья
28.8% (15)
Фенербахче
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
44.2% (23)
1:1 Ничья
23.1% (12)
1:0 Олимпиакос
7.7% (4)
2:2 Ничья
5.8% (3)
1:2 Фенербахче
5.8% (3)
0:1 Фенербахче
3.8% (2)
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