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Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Лилль
Прогнозы 47
Астон Вилла 78.7% (37)
X 14.9% (7)
Лилль 6.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Лилль
5.40
4.02
5.20
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.6
Бэйли Леон 4 0.4
Дуран Джон 3 0.3
Макгинн Джон 2 0.2
Диаби Мусса 2 0.2
Соарес Дуглас 1 (1) 0.1
Динь Люка 1 0.1
Тилеманс Юри 1 0.1
Карлос Диего Сантос 1 0.1
Кэш Мэтти 1 0.1
Дзаньоло Николо 1 0.1
Морено Алекс 1 0.1
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 4 (1) 0.4
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.4
Жегрова Эдон 3 (1) 0.3
Кабелла Реми 2 0.2
Гомес Анхель 2 (1) 0.2
Сантос Тиаго 1 0.1
Йоро Лени 1 0.1
Кавалейру Иван 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 3 0
Конса Эзри 1 1
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Диаби Мусса 2 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Роджерс Морган 1 0
Дуран Джон 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лилль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
10
Астон Вилла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лилль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
5
21%
3
18%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1
Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Лилль

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
6
4
4
6
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
4.5
1/4 финала
Олимпиакос
Фенербахче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Брюгге
ПАОК
Астон Вилла
Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 47
    Астон Вилла 78.7% (37)
    X 14.9% (7)
    Лилль 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лилль
    5.40
    4.02
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Лилль

    Исход игры
    Астон Вилла
    78.7% (37)
    Ничья
    14.9% (7)
    Лилль
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    1:0 Астон Вилла
    12.8% (6)
    2:0 Астон Вилла
    8.5% (4)
    3:1 Астон Вилла
    6.4% (3)
    1:2 Лилль
    6.4% (3)
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