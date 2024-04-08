Стадион: Вилла Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|6
|0.6
|Бэйли Леон
|4
|0.4
|Дуран Джон
|3
|0.3
|Макгинн Джон
|2
|0.2
|Диаби Мусса
|2
|0.2
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.1
|Динь Люка
|1
|0.1
|Тилеманс Юри
|1
|0.1
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.1
|Кэш Мэтти
|1
|0.1
|Дзаньоло Николо
|1
|0.1
|Морено Алекс
|1
|0.1
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|4 (1)
|0.4
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.4
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|0.3
|Кабелла Реми
|2
|0.2
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.2
|Сантос Тиаго
|1
|0.1
|Йоро Лени
|1
|0.1
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лилль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
10
Астон Вилла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лилль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
5
21%
3
18%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1
Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Лилль
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
64
46
28
37
19
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лилль
Исход игры
Астон Вилла
78.7% (37)
Ничья
14.9% (7)
Лилль
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
44.7% (21)
1:1 Ничья
12.8% (6)
1:0 Астон Вилла
12.8% (6)
2:0 Астон Вилла
8.5% (4)
3:1 Астон Вилла
6.4% (3)
1:2 Лилль
6.4% (3)
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