  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Виктория Пльзень
0:0
Перерыв
Фиорентина
0'
16' Желтая карточка
Каду

Ход матча

16'
Каду
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 119 Количество передач 326
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 134
Виктория Пльзень 3.7% (5)
X 18.7% (25)
Фиорентина 77.6% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Фиорентина
5.06
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, betboom.ru
2.13
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Едличка
Мартин
3
Хранак
Робин
2
Гейда
Лукаш
21
Емелка
Вацлав
14
Ржезник
Радим
22
Каду
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
11
Выдра
Матей
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
9
Бельтран
Лукас
10
Гонсалес
Николас
20
Белотти
Андреа
7
Соттиль
Риккардо
Виктория Пльзень
3-4-1-2
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 4 (2) 0.27
Дуросинми Рафиу 3 0.2
Москейра Джон 2 0.13
Калвач Лукаш 2 0.13
Шулц Павел 2 0.13
Траоре Ибрагим 2 0.13
Влканова Адам 2 0.13
Копич Ян 2 0.13
Каду 1 0.07
Буха Павел 1 0.07
Ирка Эрик 1 (1) 0.07
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Дуэ Сампсон 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 3 0.27
Гонсалес Николас 3 (2) 0.27
Барак Антонин 3 0.27
Бельтран Лукас 3 0.27
Мартинес Лукас II 2 0.18
Нзола М'Бала 2 (1) 0.18
Иконе Жонатан 2 0.18
Соттиль Риккардо 1 0.09
Мандрагора Роландо 1 0.09
Лопес Максим 1 0.09
Бираги Кристиано 0 0
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 5 0
Хори Томаш 4 0
Копич Ян 3 0
Климент Ян 3 0
Шулц Павел 3 0
Дуэ Сампсон 3 0
Каду 2 0
Штанек Йиндрих 2 0
Дуросинми Рафиу 2 0
Гейда Лукаш 1 0
Ирка Эрик 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Буха Павел 1 0
Черв Лукаш 1 0
Miroslav Koubek 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
13
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
13
0 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

22
21
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
6
27%
5
24%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Карвина - Виктория Пльзень 0:0 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Слован Либерец 1:3 Яблонец - Виктория Пльзень 1:2
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Астана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1
Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Фиорентина

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
3
4
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
1
7
7
1.5
6
4
3
11
2.5
2
8
1
13
3.5
2
8
1/4 финала
Олимпиакос
Фенербахче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Брюгге
ПАОК
Астон Вилла
Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Белотти у чужой штрафной площади зацепил ногу Хори.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Гринфилд в первом тайме.
  • 45'
    Итальянцы на чужой половине поля переводят мяч с фланга на фланг.
  • 44'
    Соттиль на левом фланге не смог исполнить аккуратно заброс вперёд на ход Мандрагоре, отправив мяч за боковую линию поля.
  • Угловой
    43'
    Бираги от углового флага навесил к ближней штанге. Мартинес исполнил перевод к дальней, а там партнёра не оказалось.
  • 42'
    Подачу Додо справа к воротам заблокировал Каду.
  • 41'
    Подачу Бираги слева в штрафную площадь нейтрализовал Каду. Итальянцы почаще стали доставлять мяч в штрафную площадь хозяев, осталось им прибавить в ударах по воротам.
  • 40'
    Соттиль слева вошёл в штрафную площадь, но его прострел к воротам заблокировал Ржезник.
  • Фол, нарушение
    39'
    Соттиль у центрального круга подтолкнул в спину Каду.
  • Угловой
    38'
    Мело исполнил первый угловой удар гостей. Чехи мяч от ворот после подачи Артура выбили.
  • 37'
    Гонсалес справа откликнулся на заброс вперёд, поборолся вверху, но соперники выбили мяч за пределы поля.
  • 36'
    Мартинес слева навесил на Белотти, который головой пробил в правый угол. Едличка в прыжке забрал мяч в руки. Первый удар в створ со стороны гостей.
  • 35'
    Гонсалесу справа не удалось доставить мяч в штрафную площадь через двух соперников.
  • 34'
    Мартинес метров с тридцати пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел немного выше перекладины.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Шулц не позволил Додо справа навесить к воротам.
    • 32'
      "Фиорентина" всё чаще уверенно с мячом располагается на чужой половине поля. Чехи к своей штрафной площади при этом соперников не подпускают.
    • 30'
      Соттиль слева обыграл Ржезника, но его навес к дальней штанге вышел безадресным. Не хватает взаимодействия итальянцам в завершающей стадии атаки.
    • Фол, нарушение
      29'
      Хори с Ржезником на половине поля итальянцев уложили на газон Соттиля.
    • 27'
      Соттиль слева у штрафной площади сыграл на подборе, но его дальний удар вышел неточным.
    • 26'
      Мартинес заброс направо вперёд на Додо исполнил слишком сильно.
    • Опасный момент
      25'
      Первый момент в матче! Выдра сделал пас в штрафую площадь на Шулца. Павел ушёл вправо и откатил мяч на набегавшего Выдру. Матей с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • 24'
      За половину первого тайма команды не создали опасных моментов. Гости продолжают больше контролировать мяч, но остро впереди сыграть не удаётся.
    • 22'
      Гости разыграли штрафной удар. Заброс Мартинеса на Миленковича в чужую штрафную площадь получился слишком сильным.
    • Фол, нарушение
      21'
      Гейда в центре поля грубо сыграл против Белотти. Арбитр ограничился беседой с капитаном "Виктории".
    • 20'
      Чехи подержали на чужой половине поля. Заброс вперёд на Хори сумел перехватить Миленкович.
    • 19'
      Гонсалес на правом фланге ушёл от Каду, но Емелка сыграл на подстраховке и в подкате выбил мяч за боковую линию поля.
    • 18'
      Белотти не смог на линии чужой штрафной площади подстроиться под заброс партнёра от центрального круга.
    • 17'
      Шулц на левом фланге опередил Миленковича, но выбить мяч у Павла получилось точно на Терраччиано.
    • Желтая карточка
      16'
      Каду на чужой половине поля сзади прыгнул в ноги Гонсалесу и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Фол, нарушение
      15'
      Каду на фланге придержал руками Додо.
    • 14'
      Территориальное преимущество в стартовые минуты встречи на стороне "Фиорентины", но первыми ударами по воротам отметились хозяева.
    • 13'
      Подачу Соттиля слева к воротам прервал Гейда.
    • 12'
      Ржезник с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • Угловой
      11'
      Калвач исполнил первый угловой удар в матче. Подача нашла голову Гейды, удар которого получился несильным. Терраччиано забрал мяч в руки, а отметим первый удар в створ ворот.
    • 10'
      Бельтрану справа не удалось подобраться к чужой штрафной площади. Первые минуты встречи проходят без ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      9'
      Хори на чужой половине поля сбил Мело.
    • Фол, нарушение
      8'
      Калвач у центрального круга отмахнулся от Бельтрана.
    • 7'
      Мело с Мартинеслм покомбинировали в центральном круге и через Додо сделали пас вперёд направо. Каду в штрафной площади опередил Гонсалеса и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 6'
      Соттиль снова слева продвинуться вперёд не смог, но на этот раз через Бельтрана исполнил перевод направо.
    • 5'
      Додо у своей штрафной площади попал под прессинг двух соперников, но сумел откатить мяч на Терраччиано
    • 4'
      "Фиорентина" попробовала разогнать атаку левым флангом. Соттиль вперёд пройти не смог и оказался на газоне. Арбитр показал, что нарушений правил не было.
    • 3'
      Шулц слева сделал пас к воротам, но на эту передачу партнёры не откликнулись, и мяч достался Терраччиано.
    • 2'
      "Виктория" играет в красно-синей форме, "Фиорентина" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Дусан Арене"!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Виктория Пльзень 0:0 Фиорентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    3.7% (5)
    Ничья
    18.7% (25)
    Фиорентина
    77.6% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (66)
    Меньше
    43.1% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    44% (59)
    0:1 Фиорентина
    15.7% (21)
    1:1 Ничья
    13.4% (18)
    0:2 Фиорентина
    6% (8)
    2:1 Виктория Пльзень
    2.2% (3)
    1:4 Фиорентина
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Виктория Пльзень
    Фиорентина
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный