Бираги от углового флага навесил к ближней штанге. Мартинес исполнил перевод к дальней, а там партнёра не оказалось.

Соттиль на левом фланге не смог исполнить аккуратно заброс вперёд на ход Мандрагоре, отправив мяч за боковую линию поля.

Итальянцы на чужой половине поля переводят мяч с фланга на фланг.

Мартинес метров с тридцати пяти решил пробить по воротам. Мяч полетел немного выше перекладины.

Гонсалесу справа не удалось доставить мяч в штрафную площадь через двух соперников.

Мартинес слева навесил на Белотти, который головой пробил в правый угол. Едличка в прыжке забрал мяч в руки. Первый удар в створ со стороны гостей.

Гонсалес справа откликнулся на заброс вперёд, поборолся вверху, но соперники выбили мяч за пределы поля.

Мело исполнил первый угловой удар гостей. Чехи мяч от ворот после подачи Артура выбили.

Соттиль у центрального круга подтолкнул в спину Каду.

Соттиль слева вошёл в штрафную площадь, но его прострел к воротам заблокировал Ржезник.

Подачу Бираги слева в штрафную площадь нейтрализовал Каду. Итальянцы почаще стали доставлять мяч в штрафную площадь хозяев, осталось им прибавить в ударах по воротам.

Гейда в центре поля грубо сыграл против Белотти. Арбитр ограничился беседой с капитаном "Виктории".

Гости разыграли штрафной удар. Заброс Мартинеса на Миленковича в чужую штрафную площадь получился слишком сильным.

За половину первого тайма команды не создали опасных моментов. Гости продолжают больше контролировать мяч, но остро впереди сыграть не удаётся.

Первый момент в матче! Выдра сделал пас в штрафую площадь на Шулца. Павел ушёл вправо и откатил мяч на набегавшего Выдру. Матей с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Мартинес заброс направо вперёд на Додо исполнил слишком сильно.

Соттиль слева у штрафной площади сыграл на подборе, но его дальний удар вышел неточным.

Хори с Ржезником на половине поля итальянцев уложили на газон Соттиля.

Соттиль слева обыграл Ржезника, но его навес к дальней штанге вышел безадресным. Не хватает взаимодействия итальянцам в завершающей стадии атаки.

"Фиорентина" всё чаще уверенно с мячом располагается на чужой половине поля. Чехи к своей штрафной площади при этом соперников не подпускают.

Шулц не позволил Додо справа навесить к воротам.

20' Чехи подержали на чужой половине поля. Заброс вперёд на Хори сумел перехватить Миленкович.

19' Гонсалес на правом фланге ушёл от Каду, но Емелка сыграл на подстраховке и в подкате выбил мяч за боковую линию поля.

18' Белотти не смог на линии чужой штрафной площади подстроиться под заброс партнёра от центрального круга.

17' Шулц на левом фланге опередил Миленковича, но выбить мяч у Павла получилось точно на Терраччиано.

16' Каду на чужой половине поля сзади прыгнул в ноги Гонсалесу и получил первую жёлтую карточку в матче.

15' Каду на фланге придержал руками Додо.

14' Территориальное преимущество в стартовые минуты встречи на стороне "Фиорентины", но первыми ударами по воротам отметились хозяева.

13' Подачу Соттиля слева к воротам прервал Гейда.

12' Ржезник с дальней дистанции пробил выше ворот.

11' Калвач исполнил первый угловой удар в матче. Подача нашла голову Гейды, удар которого получился несильным. Терраччиано забрал мяч в руки, а отметим первый удар в створ ворот.

10' Бельтрану справа не удалось подобраться к чужой штрафной площади. Первые минуты встречи проходят без ударов по воротам.

9' Хори на чужой половине поля сбил Мело.

8' Калвач у центрального круга отмахнулся от Бельтрана.

7' Мело с Мартинеслм покомбинировали в центральном круге и через Додо сделали пас вперёд направо. Каду в штрафной площади опередил Гонсалеса и выбил мяч за боковую линию поля.

6' Соттиль снова слева продвинуться вперёд не смог, но на этот раз через Бельтрана исполнил перевод направо.

5' Додо у своей штрафной площади попал под прессинг двух соперников, но сумел откатить мяч на Терраччиано

4' "Фиорентина" попробовала разогнать атаку левым флангом. Соттиль вперёд пройти не смог и оказался на газоне. Арбитр показал, что нарушений правил не было.

3' Шулц слева сделал пас к воротам, но на эту передачу партнёры не откликнулись, и мяч достался Терраччиано.

2' "Виктория" играет в красно-синей форме, "Фиорентина" - в белой.