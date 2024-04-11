Стадион: Дусан Арена. Главный судья: Гринфилд Орел
0:0
Перерыв
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
119 Количество передач 326
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
11
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 КадуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
-
11 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Мартин ДубекЗащитник
-
34 Демл ОндржейПолузащитник
-
36 Лёринч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.27
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.2
|Москейра Джон
|2
|0.13
|Калвач Лукаш
|2
|0.13
|Шулц Павел
|2
|0.13
|Траоре Ибрагим
|2
|0.13
|Влканова Адам
|2
|0.13
|Копич Ян
|2
|0.13
|Каду
|1
|0.07
|Буха Павел
|1
|0.07
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.07
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|3
|0.27
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.27
|Барак Антонин
|3
|0.27
|Бельтран Лукас
|3
|0.27
|Мартинес Лукас II
|2
|0.18
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.18
|Иконе Жонатан
|2
|0.18
|Соттиль Риккардо
|1
|0.09
|Мандрагора Роландо
|1
|0.09
|Лопес Максим
|1
|0.09
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Шулц Павел
|3
|0
|Дуэ Сампсон
|3
|0
|Каду
|2
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Емелка Вацлав
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Miroslav Koubek
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
3
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
13
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
13
0 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
22
21
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
6
27%
5
24%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Карвина - Виктория Пльзень 0:0 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Слован Либерец 1:3 Яблонец - Виктория Пльзень 1:2
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Астана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1
Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Фиорентина
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
41
34
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
43
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
91
77
64
311
28
113
28
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Фиорентина
Исход игры
Виктория Пльзень
3.7% (5)
Ничья
18.7% (25)
Фиорентина
77.6% (104)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (66)
Меньше
43.1% (50)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
44% (59)
0:1 Фиорентина
15.7% (21)
1:1 Ничья
13.4% (18)
0:2 Фиорентина
6% (8)
2:1 Виктория Пльзень
2.2% (3)
1:4 Фиорентина
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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