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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
Виктория Пльзень
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 51
Виктория Пльзень 5.9% (3)
X 15.7% (8)
Фиорентина 78.4% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Фиорентина
4.00
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3.80
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3.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 4 (2) 0.29
Дуросинми Рафиу 3 0.21
Москейра Джон 2 0.14
Калвач Лукаш 2 0.14
Шулц Павел 2 0.14
Траоре Ибрагим 2 0.14
Влканова Адам 2 0.14
Копич Ян 2 0.14
Каду 1 0.07
Буха Павел 1 0.07
Ирка Эрик 1 (1) 0.07
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Дуэ Сампсон 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 3 0.3
Гонсалес Николас 3 (2) 0.3
Барак Антонин 3 0.3
Бельтран Лукас 3 0.3
Мартинес Лукас II 2 0.2
Нзола М'Бала 2 (1) 0.2
Иконе Жонатан 2 0.2
Соттиль Риккардо 1 0.1
Мандрагора Роландо 1 0.1
Лопес Максим 1 0.1
Бираги Кристиано 0 0
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 5 0
Хори Томаш 4 0
Копич Ян 3 0
Климент Ян 3 0
Шулц Павел 3 0
Дуэ Сампсон 3 0
Штанек Йиндрих 2 0
Дуросинми Рафиу 2 0
Каду 1 0
Гейда Лукаш 1 0
Ирка Эрик 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Буха Павел 1 0
Черв Лукаш 1 0
Miroslav Koubek 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
13
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
8%
3
38%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
13
0 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

22
21
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
6
27%
5
24%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Карвина - Виктория Пльзень 0:0 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Слован Либерец 1:3 Яблонец - Виктория Пльзень 1:2
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Астана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1
Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Фиорентина

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
3
4
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
1
7
7
1.5
6
4
3
11
2.5
2
8
1
13
3.5
2
8
1/4 финала
Олимпиакос
Фенербахче
Виктория Пльзень
Фиорентина
Брюгге
ПАОК
Астон Вилла
Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 51
    Виктория Пльзень 5.9% (3)
    X 15.7% (8)
    Фиорентина 78.4% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Фиорентина
    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Фиорентина

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    5.8% (3)
    Ничья
    15.4% (8)
    Фиорентина
    78.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    57.7% (30)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    0:2 Фиорентина
    9.6% (5)
    0:1 Фиорентина
    7.7% (4)
    2:1 Виктория Пльзень
    3.8% (2)
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    Виктория Пльзень
    Фиорентина
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