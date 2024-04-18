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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций "Фиорентина" принимает чешскую "Викторию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!