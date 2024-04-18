Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Гиль Хесус
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Раньери
Лука
10
Копич
Ян
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
11
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
-
22 КадуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
-
11 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Байер ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Виктория Пльзень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|3
|0.27
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.27
|Барак Антонин
|3
|0.27
|Бельтран Лукас
|3
|0.27
|Мартинес Лукас II
|2
|0.18
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.18
|Иконе Жонатан
|2
|0.18
|Соттиль Риккардо
|1
|0.09
|Мандрагора Роландо
|1
|0.09
|Лопес Максим
|1
|0.09
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.27
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.2
|Москейра Джон
|2
|0.13
|Калвач Лукаш
|2
|0.13
|Шулц Павел
|2
|0.13
|Траоре Ибрагим
|2
|0.13
|Влканова Адам
|2
|0.13
|Копич Ян
|2
|0.13
|Каду
|1
|0.07
|Буха Павел
|1
|0.07
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.07
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хори Томаш
|5
|0
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Шулц Павел
|3
|0
|Дуэ Сампсон
|3
|0
|Каду
|2
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Ржезник Радим
|1
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Емелка Вацлав
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Miroslav Koubek
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
12
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
6
27%
61-75
5
24%
6
27%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0
Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Карвина - Виктория Пльзень 0:0 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3
Виктория Пльзень - Слован Либерец 1:3 Яблонец - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0
Результаты матчей
Фиорентина
Виктория Пльзень
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
35
14
35
14
17
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
43
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
114
65
78
29
312
29
114
110
110
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Виктория Пльзень
Исход игры
Фиорентина
90.4% (122)
Ничья
5.9% (8)
Виктория Пльзень
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.19% (40)
Меньше
65.81% (77)
Обе команды забьют
Да
34.19% (40)
Нет
65.81% (77)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
28.1% (38)
1:0 Фиорентина
25.2% (34)
2:1 Фиорентина
19.3% (26)
3:1 Фиорентина
3.7% (5)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 Фиорентина
3% (4)
2:3 Виктория Пльзень
1.5% (2)
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