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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
Фиорентина
 
Позже
Виктория Пльзень
Прогнозы 47
Фиорентина 91.5% (43)
X 6.4% (3)
Виктория Пльзень 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Виктория Пльзень
1.43
7.60
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8.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Виктория Пльзень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 3 0.27
Гонсалес Николас 3 (2) 0.27
Барак Антонин 3 0.27
Бельтран Лукас 3 0.27
Мартинес Лукас II 2 0.18
Нзола М'Бала 2 (1) 0.18
Иконе Жонатан 2 0.18
Соттиль Риккардо 1 0.09
Мандрагора Роландо 1 0.09
Лопес Максим 1 0.09
Бираги Кристиано 0 0
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 4 (2) 0.27
Дуросинми Рафиу 3 0.2
Москейра Джон 2 0.13
Калвач Лукаш 2 0.13
Шулц Павел 2 0.13
Траоре Ибрагим 2 0.13
Влканова Адам 2 0.13
Копич Ян 2 0.13
Каду 1 0.07
Буха Павел 1 0.07
Ирка Эрик 1 (1) 0.07
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Дуэ Сампсон 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хори Томаш 5 0
Калвач Лукаш 5 0
Копич Ян 3 0
Климент Ян 3 0
Шулц Павел 3 0
Дуэ Сампсон 3 0
Каду 2 0
Штанек Йиндрих 2 0
Дуросинми Рафиу 2 0
Ржезник Радим 1 0
Гейда Лукаш 1 0
Ирка Эрик 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Буха Павел 1 0
Черв Лукаш 1 0
Miroslav Koubek 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
12
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
6
27%
61-75
5
24%
6
27%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0
Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Карвина - Виктория Пльзень 0:0 Яблонец - Виктория Пльзень 0:3
Виктория Пльзень - Слован Либерец 1:3 Яблонец - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0

Результаты матчей

Фиорентина
Виктория Пльзень

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
5
1
4
2.5
3
5
1
4
3.5
1
7
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
4
6
5
1.5
7
8
2
9
2.5
3
12
2
9
3.5
1
14
1
10
4.5
1
10
5.5
1/4 финала
3 Олимпиакос
2 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
0 Фиорентина
1 Брюгге
0 ПАОК
2 Астон Вилла
1 Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Виктория Пльзень Хори Томаш 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Фиорентина.
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    • Прогнозы 47
    Фиорентина 91.5% (43)
    X 6.4% (3)
    Виктория Пльзень 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Виктория Пльзень
    1.43
    7.60
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    8.10
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Виктория Пльзень

    Исход игры
    Фиорентина
    91.5% (43)
    Ничья
    6.4% (3)
    Виктория Пльзень
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    27.7% (13)
    2:1 Фиорентина
    25.5% (12)
    1:0 Фиорентина
    23.4% (11)
    3:0 Фиорентина
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Фиорентина
    Виктория Пльзень
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