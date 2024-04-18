Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Кружляк Иван
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
12
Языджи
Юсуф
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
33 Буадди АйюбПолузащитник
-
38 Ферра ИшемНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Манро ФинлиПолузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Астон Вилла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|4 (1)
|0.36
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.36
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|0.27
|Кабелла Реми
|2
|0.18
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.18
|Сантос Тиаго
|1
|0.09
|Диаките Бафоде
|1
|0.09
|Йоро Лени
|1
|0.09
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.64
|Бэйли Леон
|4
|0.36
|Макгинн Джон
|3
|0.27
|Дуран Джон
|3
|0.27
|Диаби Мусса
|2
|0.18
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.09
|Динь Люка
|1
|0.09
|Тилеманс Юри
|1
|0.09
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.09
|Кэш Мэтти
|1
|0.09
|Дзаньоло Николо
|1
|0.09
|Морено Алекс
|1
|0.09
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Макгинн Джон
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
14
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Астон Вилла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
18
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
6%
5
19%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
6
33%
3
12%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1
Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Результаты матчей
Лилль
Астон Вилла
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лилль
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
83
29
47
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Лилль
37.4% (52)
Ничья
44.6% (62)
Астон Вилла
18% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (50)
2:1 Лилль
16.5% (23)
1:2 Астон Вилла
9.4% (13)
1:0 Лилль
7.9% (11)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Лилль
2.9% (4)
0:1 Астон Вилла
2.2% (3)
1:3 Астон Вилла
2.2% (3)
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