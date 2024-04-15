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Стадион: .
Лилль
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 46
Лилль 39.1% (18)
X 43.5% (20)
Астон Вилла 17.4% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Астон Вилла
3.35
Реклама, betboom.ru
3.41
2.94
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лилль
Астон Вилла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 4 (1) 0.36
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.36
Жегрова Эдон 3 (1) 0.27
Кабелла Реми 2 0.18
Гомес Анхель 2 (1) 0.18
Сантос Тиаго 1 0.09
Диаките Бафоде 1 0.09
Йоро Лени 1 0.09
Кавалейру Иван 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.64
Бэйли Леон 4 0.36
Макгинн Джон 3 0.27
Дуран Джон 3 0.27
Диаби Мусса 2 0.18
Соарес Дуглас 1 (1) 0.09
Динь Люка 1 0.09
Тилеманс Юри 1 0.09
Карлос Диего Сантос 1 0.09
Кэш Мэтти 1 0.09
Дзаньоло Николо 1 0.09
Морено Алекс 1 0.09
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Буадди Айюб 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 3 0
Конса Эзри 1 1
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Диаби Мусса 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Бэйли Леон 1 0
Роджерс Морган 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
14
Лилль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Астон Вилла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
6%
5
19%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
6
33%
3
12%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1
Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2

Результаты матчей

Лилль
Астон Вилла

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лилль
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
1
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
8
3
2
9
2.5
4
7
1/4 финала
3 Олимпиакос
2 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
0 Фиорентина
1 Брюгге
0 ПАОК
2 Астон Вилла
1 Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Виктория Пльзень Хори Томаш 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 46
    Лилль 39.1% (18)
    X 43.5% (20)
    Астон Вилла 17.4% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Астон Вилла
    3.35
    Реклама, betboom.ru
    3.41
    2.94
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль - Астон Вилла

    Исход игры
    Лилль
    39.1% (18)
    Ничья
    43.5% (20)
    Астон Вилла
    17.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    2:1 Лилль
    23.9% (11)
    1:2 Астон Вилла
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    10.9% (5)
    1:0 Лилль
    8.7% (4)
    0:1 Астон Вилла
    4.3% (2)
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