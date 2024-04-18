Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Главный судья: Стилер Тобиас
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
11'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фенербахче
Олимпиакос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|6
|0.38
|Тадич Душан
|6 (4)
|0.38
|Бачуайи Миши
|6
|0.38
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.25
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.19
|Кинг Джошуа
|3
|0.19
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.13
|Зайц Миха
|2
|0.13
|Остерволде Джейден
|2
|0.13
|Кент Райан
|1
|0.06
|Юксек Исмаил
|1
|0.06
|Азиз Сердар
|1
|0.06
|Бекао Родриго
|1
|0.06
|Креспо Мигель
|1
|0.06
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.83
|Фортунис Костас
|2
|0.33
|Йоветич Стеван
|2
|0.33
|Поденсе Даниэл
|1
|0.17
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.17
|Шикинью Франциску
|1
|0.17
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рецос Панайотис
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Юксек Исмаил
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Фенербахче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
13
4
Фенербахче
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Олимпиакос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
13
4
Голы по времени матча
Забито
23
7
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
2
9%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
7
30%
1
14%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
1
20%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
39
12
10 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
5%
3
25%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
4
10%
4
33%
31-45
8
21%
1
8%
46-60
11
28%
1
8%
61-75
10
26%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
6%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0
Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Фенербахче
Олимпиакос
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
12
61
12
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
11
35
11
17
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
23
96
23
411
14
213
14
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 1:0 Олимпиакос
Исход игры
Фенербахче
81.6% (102)
Ничья
12.8% (16)
Олимпиакос
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
75.65% (87)
Меньше
24.35% (28)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
44% (55)
3:1 Фенербахче
14.4% (18)
1:1 Ничья
9.6% (12)
1:0 Фенербахче
7.2% (9)
2:0 Фенербахче
5.6% (7)
1:2 Олимпиакос
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:0 Фенербахче
1.6% (2)
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