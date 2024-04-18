Первый тайм

25' Фортунис и Шикинью владели мячом на правом фланге, но футболисты "Фенербахче" активно стянулись в эту зону, вынудив греков откатить мяч до линии защиты.

24' Снова попытка сыграть через длинный пас, на этот раз от "Фенербахче", но Эдин Джеко проигрывает верховую борьбу.

23' Эль-Кааби потерял мяч на чужой половине поля и слишком активно пошёл в отбор, сфолив на Осайи.

21' Фортунис хорошо сыграл на подборе и доставил мяч на правый фланг атаки, откуда Шикинью пытался сделать прострел, но его прервали защитники хозяев.

20' "Фенербахче" много владеет мячом в эти двадцать минут игры. Но сейчас владение потеряно - Шиманьски подтолкнул Ортегу и арбитр дал свисток.

19' Цолакис пробует начать атаку своей команды через длинную передачу, но полузащитники "Фенербахче" навязывают активную борьбу в центре поля и только аут заработал "Олимпиакос".