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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Олимпиакос
Прогнозы 42
Фенербахче 71.4% (30)
X 19% (8)
Олимпиакос 9.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Олимпиакос
4.25
4.30
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5.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Фенербахче
Олимпиакос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛК
3:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
0:3
ТМК
3:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 6 (4) 0.4
Бачуайи Миши 6 0.4
Кавечи Ирфан 5 0.33
Джеко Эдин 4 (1) 0.27
Шиманьски Себастьян 3 0.2
Кинг Джошуа 3 0.2
Кадыоглу Ферди 2 0.13
Зайц Миха 2 0.13
Остерволде Джейден 2 0.13
Кент Райан 1 0.07
Юксек Исмаил 1 0.07
Азиз Сердар 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Креспо Мигель 1 0.07
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сёюнджю Чаглар 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 1
Фортунис Костас 2 0.4
Йоветич Стеван 2 0.4
Поденсе Даниэл 1 0.2
Эль-Араби Юссеф 1 0.2
Шикинью Франциску 1 0.2
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Зайц Миха 1 0
Крунич Раде 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Фенербахче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

13
4
Фенербахче
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Олимпиакос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

13
4

Голы по времени матча

Забито

23
7
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
2
9%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
7
30%
1
14%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
1
20%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

39
12
10 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
5%
3
25%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
4
10%
4
33%
31-45
8
21%
1
8%
46-60
11
28%
1
8%
61-75
10
26%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
6%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0
Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Фенербахче
Олимпиакос

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
1
2
6
1
2.5
1
2
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
1
1
3
5
2.5
1
1
1
7
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
1.5
2
3
9
6
2.5
2
3
4
11
3.5
1
4
2
13
4.5
1
4
1/4 финала
3 Олимпиакос
2 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
0 Фиорентина
1 Брюгге
0 ПАОК
2 Астон Вилла
1 Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Виктория Пльзень Хори Томаш 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 42
    Фенербахче 71.4% (30)
    X 19% (8)
    Олимпиакос 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Олимпиакос
    4.25
    4.30
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    Прогнозы на матч Фенербахче - Олимпиакос

    Исход игры
    Фенербахче
    71.4% (30)
    Ничья
    19% (8)
    Олимпиакос
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    42.9% (18)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    3:1 Фенербахче
    9.5% (4)
    2:0 Фенербахче
    7.1% (3)
    1:2 Олимпиакос
    4.8% (2)
    1:0 Фенербахче
    4.8% (2)
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