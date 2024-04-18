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Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
ПАОК
0:0
Первый тайм: 24'
Брюгге
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 128
ПАОК 55.5% (71)
X 25.8% (33)
Брюгге 18.8% (24)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
29
Яккерс
Нордин
64
Саббе
Кириани
4
Ордоньес
Хоэль
39
Баланта
Эдер
8
Скораш
Михал
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
32
Нуса
Антонио
9
Ютгла
Ферран
ПАОК
4-2-3-1
Брюгге
5-3-2

История личных встреч

ПАОК
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛК
1:0
ТМК
0:2
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 (1) 0.38
Брэндон Льямас 4 0.25
Тайсон Фреда 3 0.19
Кулиеракис Костас 3 0.19
Константелиас Янис 3 0.19
Шваб Штефан 3 (3) 0.19
Десподов Кирилл 2 0.13
Мург Томас 1 0.06
Баба Абдул-Рахман 1 0.06
Оздоев Магомед 1 0.06
Виейринья 1 0.06
Кедзёра Томаш 1 0.06
Саматта Мбвана 1 0.06
Мейте Суалихо 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 0.44
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.38
Ванакен Ханс 5 0.31
Яремчук Роман 4 0.25
Кюйпер Максим 2 (1) 0.13
Ветлесен Уго 2 0.13
Скораш Михал 2 0.13
Мехеле Брэндон 1 0.06
Баланта Эдер 1 0.06
Бушанан Тажон 1 0.06
Нуса Антонио 1 0.06
Рафаэль Онедика 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Боята Дедрик 1 0.06
Нильсен Каспер 1 0.06
Спилеерс Йорне 1 0.06
Синкернагель Филип 0 0
Ютгла Ферран 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 4 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Мург Томас 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Оздоев Магомед 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 5 0
Родригеш Тьяго 5 0
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Кюйпер Максим 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Скораш Михал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
1
ПАОК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
20
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
4
24%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
8%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
5
42%
6
30%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

30
37
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
7%
7
19%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
20%
6
16%
61-75
10
33%
9
24%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3
ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3

Результаты матчей

ПАОК
Брюгге

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
6
2
4
3
2.5
4
4
3
4
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
4
3
3
5
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
11
4
1.5
10
5
7
8
2.5
7
8
4
11
3.5
3
12
1
14
4.5
3
12
1/4 финала
3 Олимпиакос
2 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
1 Брюгге
0 ПАОК
2 Астон Вилла
1 Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Великолепная поддержка сегодня у хозяев. Стадион заполнен полностью, а фанаты ни на минуту не замолкают и поют песни в поддержку своих любимцев. Посмотрим, чем ответят футболисты ПАОКа своим болельщикам.
  • 23'
    Тайсон из центрального круга на высокой скорости рванул вперёд, однако против него превосходно сыграл Баланта, сумевший в подкате вынести сферу у футболиста хозяев. 
  • 22'
    К середине подобралась у нас первая половина встречи. Пока довольно академичный футбол мы наблюдаем, в котором увереннее смотрятся гости, сумевшие создать парочку моментов у ворот Котарски. 
  • 21'
    Греки разыграли красивую комбинацию на левом фланге, после чего Баба выполнил сильный навес к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, и снаряд достался гостям. 
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Быстрая атака получилась у гостей! Нуса получил мяч на правом фланге атаки и сильно прострелил к дальней штанге, Ютгла без помех пробил по воротам, но сфера ушла гораздо выше!
  • 19'
    Баланта попал под активный прессинг на левом фланге обороны, поэтому не стал рисковать, а просто вынес сферу за боковую. Пытаются фанаты греческого коллектива гнать свою команду вперёд. 
  • Офсайд
    18'
    Ветлесен получил мяч на чужой половине поля и выполнил перевод на левый фланг, Нуса снаряд сумел сохранить в пределах поля, вот только он находился в положении вне игры. 
  • 17'
    Мейер пытался прорваться вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Хонни Кастро, головой скинувший игровой снаряд своему голкиперу.
  • 16'
    На своей половине поля расположились с мячом футболисты греческого коллектива. Никак хозяева пока не могут создать что-то стоящее в атаке, поэтому приходится обходиться только контролем снаряда.
  • 15'
    Хороший момент упустили бельгийцы. Думаю, что если гости смогут первыми отличиться в этой встрече, то мы станем свидетелями крайне активного и весёлого футбола. 
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Мейер получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, Ветлесен остался совсем один, но в одно касание пробил выше перекладины!
  • 13'
    Хонни Кастро отдал передачу вперёд по правому полуфлангу, Десподов задумку партнёра не понял, и сфера укатилась за пределы поля. Есть недопонимание в атаке у греков.
  • 12'
    Хонни Кастро со своей половины поля рванул вперёд по правой бровке, вот только в последний момент остановился и решил отдать передачу назад, тем самым сохранив владение для своей команды.
  • 11'
    Кулиеракис со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и снаряд спокойно прилетел к Яккерсу.
  • 10'
    Очень неспешно начинается наша встреча. Команды попеременно владеют сферой в центральной части поля, а вот продвижения вперёд ни от одного из коллективов мы пока не наблюдаем. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Баба, казалось, сумел догнать сферу на левом фланге атаки, однако прозвучал свисток арбитра. Всё-таки игровой снаряд пределы поля покинул. Остались недовольны решением рефери греки. 
    • 8'
      Десподов со стандарта из глубины исполнил кросс к правой штанге, Кулиеракис здорово открылся за спинами защитников, но дотянуться до этой передачи не сумел. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Тайсон красиво разобрался в центральной части поля, и Ванакен откровенно снёс его с ног. Масса находился рядом и сразу дал свисток, а вот карточку показывать не стал. 
    • 6'
      Кедзёра со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, Брэндон рвался вперёд, вот только его своевременно опередил Баланта, скинувший сферу своему голкиперу. 
    • Офсайд
      5'
      Тайсон слева прорвался вперёд и выполнил прострел в центр, Брэндон пытался пробить в одно касание, однако толком попасть по сфере не получилось. Плюсом, в начальной стадии атаки у игрока хозяев был зафиксирован офсайд.
    • 4'
      Первый перспективный момент создают футболисты "Брюгге"! Ютгла справа влетел в штрафную соперника, но бить не стал, а отдал передачу в центр, которую перехватили защитники греческой команды. 
    • 3'
      Относительно спокойно начинается наша встреча. Хозяева сразу же забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в бело-чёрном комплекте формы, бельгийский коллектив играет в красном комплекте. Ворота Котарски в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости.
    • До матча
    • Стоит отметить, что первая встреча данного противостояния, которая состоялась неделей ранее в Бельгии, завершилась минимальной победой "Брюгге" 1-0. Думаю, что нас сегодня ожидает невероятно интересный матч.
    • Первый тайм
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Шваб Штефан из команды ПАОК поставил подножку. Пострадал Ветлесен Уго
    • 23'
      ПАОК совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      ПАОК совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Баланта Эдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      ПАОК пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет ПАОК
    • 20'
      Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: ПАОК: 53%, Брюгге: 47%.
    • 20'
      ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ветлесен Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      ПАОК пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет ПАОК
    • 18'
      Ютгла Ферран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Скораш Михал из команды Брюгге своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Брюгге пытается что-то создать.
    • 18'
      Рафаэль Онедика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      ПАОК пытается что-то создать.
    • 18'
      ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Нуса Антонио из команды Брюгге в офсайде
    • 17'
      Брюгге пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды ПАОК поставил подножку. Пострадал Рафаэль Онедика
    • 16'
      Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: ПАОК: 50%, Брюгге: 50%.
    • 14'
      Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПАОК
    • 12'
      Ветлесен Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Мейер Бьорн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Брюгге пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брюгге
    • 11'
      ПАОК пытается что-то создать.
    • 10'
      ПАОК совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: ПАОК: 36%, Брюгге: 64%.
    • 9'
      Брюгге контролирует мяч.
    • 8'
      Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      ПАОК пытается что-то создать.
    • 7'
      ПАОК совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Брюгге
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Ванакен Ханс из команды Брюгге поставил подножку. Пострадал Тайсон Фреда
    • 5'
      Контроль мяча: ПАОК: 28%, Брюгге: 72%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брюгге
    • 4'
      ПАОК совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Баба Абдул-Рахман наказан за толчок Скораш Михал
    • 3'
      Брэндон Льямас из команды ПАОК в офсайде
    • 3'
      ПАОК пытается что-то создать.
    • 3'
      Шваб Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брюгге пытается что-то создать.
    • 2'
      Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Ордоньес Хоэль из команды Брюгге поставил подножку. Пострадал Брэндон Льямас
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Брюгге начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Брюгге

    Исход игры
    ПАОК
    55.5% (71)
    Ничья
    25.8% (33)
    Брюгге
    18.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    25.8% (33)
    1:1 Ничья
    21.9% (28)
    1:0 ПАОК
    14.8% (19)
    1:2 Брюгге
    11.7% (15)
    2:0 ПАОК
    4.7% (6)
    3:1 ПАОК
    3.1% (4)
    0:1 Брюгге
    3.1% (4)
    1:3 Брюгге
    1.6% (2)
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