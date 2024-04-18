Стадион: Тумба. Главный судья: Масса Давиде
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
39
Баланта
Эдер
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерЗащитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПАОК
Брюгге
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6 (1)
|0.38
|Брэндон Льямас
|4
|0.25
|Тайсон Фреда
|3
|0.19
|Кулиеракис Костас
|3
|0.19
|Константелиас Янис
|3
|0.19
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.19
|Десподов Кирилл
|2
|0.13
|Мург Томас
|1
|0.06
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.06
|Оздоев Магомед
|1
|0.06
|Виейринья
|1
|0.06
|Кедзёра Томаш
|1
|0.06
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.44
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.38
|Ванакен Ханс
|5
|0.31
|Яремчук Роман
|4
|0.25
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.13
|Ветлесен Уго
|2
|0.13
|Скораш Михал
|2
|0.13
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.06
|Нуса Антонио
|1
|0.06
|Рафаэль Онедика
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Боята Дедрик
|1
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.06
|Спилеерс Йорне
|1
|0.06
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Ютгла Ферран
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|4
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Кюйпер Максим
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
1
ПАОК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
12
20
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
4
24%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
8%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
5
42%
6
30%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
30
37
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
7%
7
19%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
20%
6
16%
61-75
10
33%
9
24%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3
ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Результаты матчей
ПАОК
Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
62
43
44
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
53
43
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
114
105
78
78
411
312
114
312
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Брюгге
Исход игры
ПАОК
55.5% (71)
Ничья
25.8% (33)
Брюгге
18.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
25.8% (33)
1:1 Ничья
21.9% (28)
1:0 ПАОК
14.8% (19)
1:2 Брюгге
11.7% (15)
2:0 ПАОК
4.7% (6)
3:1 ПАОК
3.1% (4)
0:1 Брюгге
3.1% (4)
1:3 Брюгге
1.6% (2)
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