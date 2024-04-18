Ветлесен получил мяч на чужой половине поля и выполнил перевод на левый фланг, Нуса снаряд сумел сохранить в пределах поля, вот только он находился в положении вне игры.

Баланта попал под активный прессинг на левом фланге обороны, поэтому не стал рисковать, а просто вынес сферу за боковую. Пытаются фанаты греческого коллектива гнать свою команду вперёд.

ОПАСНО! Быстрая атака получилась у гостей! Нуса получил мяч на правом фланге атаки и сильно прострелил к дальней штанге, Ютгла без помех пробил по воротам, но сфера ушла гораздо выше!

Греки разыграли красивую комбинацию на левом фланге, после чего Баба выполнил сильный навес к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, и снаряд достался гостям.

К середине подобралась у нас первая половина встречи. Пока довольно академичный футбол мы наблюдаем, в котором увереннее смотрятся гости, сумевшие создать парочку моментов у ворот Котарски.

Тайсон из центрального круга на высокой скорости рванул вперёд, однако против него превосходно сыграл Баланта, сумевший в подкате вынести сферу у футболиста хозяев.

Великолепная поддержка сегодня у хозяев. Стадион заполнен полностью, а фанаты ни на минуту не замолкают и поют песни в поддержку своих любимцев. Посмотрим, чем ответят футболисты ПАОКа своим болельщикам.

17' Мейер пытался прорваться вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Хонни Кастро, головой скинувший игровой снаряд своему голкиперу.

16' На своей половине поля расположились с мячом футболисты греческого коллектива. Никак хозяева пока не могут создать что-то стоящее в атаке, поэтому приходится обходиться только контролем снаряда.

15' Хороший момент упустили бельгийцы. Думаю, что если гости смогут первыми отличиться в этой встрече, то мы станем свидетелями крайне активного и весёлого футбола.

14' МОМЕНТ! Мейер получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, Ветлесен остался совсем один, но в одно касание пробил выше перекладины!

13' Хонни Кастро отдал передачу вперёд по правому полуфлангу, Десподов задумку партнёра не понял, и сфера укатилась за пределы поля. Есть недопонимание в атаке у греков.

12' Хонни Кастро со своей половины поля рванул вперёд по правой бровке, вот только в последний момент остановился и решил отдать передачу назад, тем самым сохранив владение для своей команды.

11' Кулиеракис со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и снаряд спокойно прилетел к Яккерсу.