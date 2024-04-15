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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
ПАОК
 
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Брюгге
Прогнозы 43
ПАОК 48.8% (21)
X 30.2% (13)
Брюгге 20.9% (9)
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ПАОК
Ничья
Брюгге
3.80
3.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ПАОК
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛК
1:0
ТМК
0:2
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 (1) 0.4
Брэндон Льямас 4 0.27
Тайсон Фреда 3 0.2
Кулиеракис Костас 3 0.2
Константелиас Янис 3 0.2
Шваб Штефан 3 (3) 0.2
Десподов Кирилл 2 0.13
Мург Томас 1 0.07
Баба Абдул-Рахман 1 0.07
Оздоев Магомед 1 0.07
Виейринья 1 0.07
Кедзёра Томаш 1 0.07
Саматта Мбвана 1 0.07
Мейте Суалихо 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 0.47
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.4
Ванакен Ханс 5 0.33
Яремчук Роман 4 0.27
Кюйпер Максим 2 (1) 0.13
Ветлесен Уго 2 0.13
Скораш Михал 2 0.13
Мехеле Брэндон 1 0.07
Баланта Эдер 1 0.07
Бушанан Тажон 1 0.07
Нуса Антонио 1 0.07
Рафаэль Онедика 1 0.07
Ритс Матс 1 0.07
Боята Дедрик 1 0.07
Нильсен Каспер 1 0.07
Спилеерс Йорне 1 0.07
Синкернагель Филип 0 0
Ютгла Ферран 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 4 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Мург Томас 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Оздоев Магомед 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 5 0
Родригеш Тьяго 5 0
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Кюйпер Максим 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Скораш Михал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
1
ПАОК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
20
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
4
24%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
8%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
5
42%
6
30%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

30
37
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
7%
7
19%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
20%
6
16%
61-75
10
33%
9
24%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3
ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3

Результаты матчей

ПАОК
Брюгге

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
6
2
4
3
2.5
4
4
3
4
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
4
3
3
5
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
11
4
1.5
10
5
7
8
2.5
7
8
4
11
3.5
3
12
1
14
4.5
3
12
1/4 финала
3 Олимпиакос
2 Фенербахче
0 Виктория Пльзень
0 Фиорентина
1 Брюгге
0 ПАОК
2 Астон Вилла
1 Лилль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Виктория Пльзень Хори Томаш 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 43
    ПАОК 48.8% (21)
    X 30.2% (13)
    Брюгге 20.9% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Брюгге
    3.80
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    Прогнозы на матч ПАОК - Брюгге

    Исход игры
    ПАОК
    48.8% (21)
    Ничья
    30.2% (13)
    Брюгге
    20.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    30.2% (13)
    1:1 Ничья
    27.9% (12)
    1:2 Брюгге
    14% (6)
    1:0 ПАОК
    11.6% (5)
    0:1 Брюгге
    4.7% (2)
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