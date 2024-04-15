Стадион: Тумба.
История личных встреч
ПАОК
Брюгге
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6 (1)
|0.4
|Брэндон Льямас
|4
|0.27
|Тайсон Фреда
|3
|0.2
|Кулиеракис Костас
|3
|0.2
|Константелиас Янис
|3
|0.2
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.2
|Десподов Кирилл
|2
|0.13
|Мург Томас
|1
|0.07
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.07
|Оздоев Магомед
|1
|0.07
|Виейринья
|1
|0.07
|Кедзёра Томаш
|1
|0.07
|Саматта Мбвана
|1
|0.07
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.47
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.4
|Ванакен Ханс
|5
|0.33
|Яремчук Роман
|4
|0.27
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.13
|Ветлесен Уго
|2
|0.13
|Скораш Михал
|2
|0.13
|Мехеле Брэндон
|1
|0.07
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|Бушанан Тажон
|1
|0.07
|Нуса Антонио
|1
|0.07
|Рафаэль Онедика
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Боята Дедрик
|1
|0.07
|Нильсен Каспер
|1
|0.07
|Спилеерс Йорне
|1
|0.07
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Ютгла Ферран
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|4
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Кюйпер Максим
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
1
ПАОК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
12
20
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
4
24%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
8%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
5
42%
6
30%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
30
37
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
7%
7
19%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
20%
6
16%
61-75
10
33%
9
24%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
5
25%
4
36%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3
ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Результаты матчей
ПАОК
Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
62
43
44
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
53
43
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
114
105
78
78
411
312
114
312
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогнозы на матч ПАОК - Брюгге
Исход игры
ПАОК
48.8% (21)
Ничья
30.2% (13)
Брюгге
20.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
30.2% (13)
1:1 Ничья
27.9% (12)
1:2 Брюгге
14% (6)
1:0 ПАОК
11.6% (5)
0:1 Брюгге
4.7% (2)
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