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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 32.
Аполлон
1:0
Конец матча
Закакиу
0'
33' Желтая карточка
Панайоту Антреас
39' Желтая карточка
Юрчевич Марио
1:0
73' Гол
Бакенга Мушага
87' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
90'+7
Аполлон
Закакиу

История личных встреч

Аполлон
Закакиу

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:5
К
0:2
К
2:0
ПД
2:1
ПД
0:4

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
3.67

Среднее время на гол

67
24

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.28
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.22
Сагаль Анхело 6 0.19
Бакенга Мушага 3 0.09
Giorgios Malekkides 3 0.09
Перец Элиэль 3 (1) 0.09
Абдураими Бешарт 2 0.06
Крменчик Михал 2 0.06
Юрчевич Марио 2 0.06
Экполо Годсвилл 2 0.06
Костаче Ионуц 1 0.03
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 6 (1) 0.19
Дигин Николя 5 (1) 0.16
Хадьивасилис Иоаннис 4 0.13
Шлогар Мартин 3 0.09
Mark Sifneos 3 (1) 0.09
John Ruiz 1 0.03
Рейнолдс Аластер 1 0.03
Делмиро 1 0.03
Роша Кенни 1 0.03
Kyriakos Antoniou 1 0.03
Evagoras Antoniou 1 0.03
Cle 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 6 0
Коль Исраэль 5 0
Перец Элиэль 5 0
Экполо Годсвилл 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Giorgios Malekkides 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Юрчевич Марио 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Панайоту Антреас 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Пейбернес Матьё 1 0
Психас Петрос 1 0
Zacharias Adoni 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christou 7 1
Шлогар Мартин 6 1
Делмиро 5 1
Evagoras Antoniou 5 1
Alex Opoku Sarfo 5 1
Рейнолдс Аластер 6 0
Дигин Николя 5 0
John Ruiz 4 0
Хадьивасилис Иоаннис 4 0
Mark Sifneos 4 0
Yigal Becker 4 0
Valentinos Pastellis 2 1
Amtonis Eleftheriou 2 1
Kyriakos Antoniou 3 0
Сабо Эрик 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Христофи Алкивиадес 2 0
Yair Castro 2 0
Ismael Yandal 2 0
Роша Кенни 1 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Cle 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Аполлон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Закакиу
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
14
Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Закакиу
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
28

Упущенные победы

25
8
Аполлон
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Закакиу
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
4

Волевые победы

6
29

Упущенные победы

31
22

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
19%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Пропущено

16
32
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
2
6%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
4
25%
9
28%
76-90

Забито

26
12
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
6
23%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
8
31%
4
33%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Пропущено

17
38
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
6
16%
16-30
5
29%
29%
9
24%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
3
18%
6
16%
61-75
6
35%
9
24%
76-90

Забито

42
29
24 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
9
21%
5
17%
1-15
4
10%
6
21%
16-30
11
26%
6
21%
31-45
5
12%
3
10%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
8
19%
7
24%
76-90

Пропущено

33
70
17 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 29
2
6%
5
7%
1-15
5
15%
9
13%
16-30
10
30%
14
20%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
3
9%
13
19%
61-75
10
30%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2
Закакиу
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Закакиу - Отеллос 0:4 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Закакиу - Этникос Ахна 0:1
Омония Никосия - Закакиу 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1

Результаты матчей

Аполлон
Закакиу

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
3
5 раз 16%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
8
7
5
12
1.5
3
12
1
16
2.5
2
13
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
8
1.5
3
14
5
10
2.5
3
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
19
13
12
20
1.5
6
26
6
26
2.5
5
27
3
29
3.5
1
31
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 30 19 6 5 56 - 19 63
2.
АЕК Ларнака
 30 18 8 4 48 - 27 62
3.
Арис Лимасол
 30 19 3 8 57 - 26 60
4.
Омония Никосия
 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 30 17 5 8 52 - 24 56
6.
Анортосис
 30 14 6 10 41 - 29 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 32 12 10 10 43 - 32 46
2.
Этникос Ахна
 31 10 9 12 48 - 60 39
3.
Неа Саламина
 31 10 8 13 36 - 46 38
4.
АЕЛ Лимасол
 30 10 6 14 37 - 49 36
5.
Кармиотисса
 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Отеллос
 31 5 8 18 29 - 55 23
7.
Докса Катокопия
 32 6 4 22 19 - 62 22
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 16 7 4 5 24 - 25 25
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
5.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
4.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
5.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
6.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
7.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Юрчевич Марио получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Панайоту Антреас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 1:0 Закакиу онлайн

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