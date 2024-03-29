Тур: 32.
0'
33' Желтая карточкаПанайоту Антреас
39' Желтая карточкаЮрчевич Марио
1:0
73' ГолБакенга Мушага
87' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
90'+7
Ход матча
33'
39'
64'
73'
1:0
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
99 Yigal Becker
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
-
77 Cle
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
Главный тренер: Vladica Petrovic
История личных встреч
Аполлон
Закакиу
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1.33
3.67
Среднее время на гол
67
24
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.28
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.22
|Сагаль Анхело
|6
|0.19
|Бакенга Мушага
|3
|0.09
|Giorgios Malekkides
|3
|0.09
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.09
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|1
|0.03
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|6 (1)
|0.19
|Дигин Николя
|5 (1)
|0.16
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0.13
|Шлогар Мартин
|3
|0.09
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.09
|John Ruiz
|1
|0.03
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.03
|Делмиро
|1
|0.03
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.03
|Evagoras Antoniou
|1
|0.03
|Cle
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|6
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Панайоту Антреас
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christou
|7
|1
|Шлогар Мартин
|6
|1
|Делмиро
|5
|1
|Evagoras Antoniou
|5
|1
|Alex Opoku Sarfo
|5
|1
|Рейнолдс Аластер
|6
|0
|Дигин Николя
|5
|0
|John Ruiz
|4
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0
|Mark Sifneos
|4
|0
|Yigal Becker
|4
|0
|Valentinos Pastellis
|2
|1
|Amtonis Eleftheriou
|2
|1
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Христофи Алкивиадес
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Ismael Yandal
|2
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Bojan Milosavljevic
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Cle
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Закакиу
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
14
Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Закакиу
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
28
Упущенные победы
25
8
Аполлон
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Закакиу
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
10
4
Волевые победы
6
29
Упущенные победы
31
22
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
19%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Пропущено
16
32
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
2
6%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
4
25%
9
28%
76-90
Забито
26
12
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
6
23%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
8
31%
4
33%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Пропущено
17
38
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
6
16%
16-30
5
29%
29%
9
24%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
3
18%
6
16%
61-75
6
35%
9
24%
76-90
Забито
42
29
24 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
9
21%
5
17%
1-15
4
10%
6
21%
16-30
11
26%
6
21%
31-45
5
12%
3
10%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
8
19%
7
24%
76-90
Пропущено
33
70
17 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 42
10 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 29
2
6%
5
7%
1-15
5
15%
9
13%
16-30
10
30%
14
20%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
3
9%
13
19%
61-75
10
30%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2
Закакиу
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Закакиу - Отеллос 0:4 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Закакиу - Этникос Ахна 0:1
Омония Никосия - Закакиу 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1
Результаты матчей
Аполлон
Закакиу
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
3
5 раз 16%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
87
512
312
116
213
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
116
78
314
510
314
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
1913
1220
626
626
527
329
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|56 - 19
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|48 - 27
|62
|3.
|30
|19
|3
|8
|57 - 26
|60
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|30
|17
|5
|8
|52 - 24
|56
|6.
|30
|14
|6
|10
|41 - 29
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|10
|10
|43 - 32
|46
|2.
|31
|10
|9
|12
|48 - 60
|39
|3.
|31
|10
|8
|13
|36 - 46
|38
|4.
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|5.
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|31
|5
|8
|18
|29 - 55
|23
|7.
|32
|6
|4
|22
|19 - 62
|22
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|5.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|4.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|5.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|6.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|7.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9