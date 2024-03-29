Тур: 32.
0:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолMarijan Suto
38' Желтая карточкаКириаку Харис
56' Желтая карточкаAleksa Puric
88' Желтая карточкаEduardo Nardini
90'+5
Ход матча
9'
0:1
38'
56'
64'
77'
85'
88'
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Aleksa Puric
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Аденон ХаледЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хани ОмарНападающий
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Докса Катокопия
Отеллос
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.82
1.27
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
70
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.16
|Наби Адил
|4 (1)
|0.13
|Труич Никола
|3
|0.09
|Велковски Димитар
|2
|0.06
|Садик Берат
|1 (1)
|0.03
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.13
|Пих Роберт
|3
|0.1
|Marijan Suto
|3
|0.1
|Ibrahim Sangare II
|3
|0.1
|Lukas Brambilla
|3
|0.1
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.1
|Habib Oueslati
|2
|0.06
|Eduardo Nardini
|2
|0.06
|Кастанас Костас
|1
|0.03
|Христодулу Георгиос
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.03
|Перес Хосе
|1
|0.03
|Кориню Жереми
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|10
|0
|Труич Никола
|7
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Aleksa Puric
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Трайчевски Душко
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Велковски Димитар
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Alexandros Antoniou
|0
|1
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|10
|0
|Ананг Бенсон
|5
|1
|Habib Oueslati
|5
|1
|Христодулу Георгиос
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Кастанас Костас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кориню Жереми
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Christos Hadjipaschalis
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Отеллос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
9
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
15
Докса Катокопия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Отеллос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
33
20
Упущенные победы
4
5
Докса Катокопия
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Отеллос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
12
4
Волевые победы
35
20
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
10
22
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 18
2
20%
2
9%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
6
27%
61-75
1
10%
2
9%
76-90
Пропущено
30
30
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
6
20%
4
13%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
5
17%
6
20%
61-75
6
20%
9
30%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
27 Не забивали 25
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
4
44%
76-90
Пропущено
35
23
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
6
26%
16-30
4
11%
6
26%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
7
20%
1
4%
61-75
10
29%
4
17%
76-90
Забито
16
31
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 12
3
19%
2
6%
1-15
4
25%
5
16%
16-30
2
13%
8
26%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
25%
6
19%
76-90
Пропущено
65
53
30 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 27
23 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 25
10
15%
6
11%
1-15
11
17%
9
17%
16-30
9
14%
11
21%
31-45
7
11%
7
13%
46-60
12
18%
7
13%
61-75
16
25%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4
Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2
Отеллос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
Отеллос
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
0:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 53%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
68
313
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
125
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1517
Больше Меньше
1813
428
823
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|56 - 19
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|48 - 27
|62
|3.
|30
|19
|3
|8
|57 - 26
|60
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|30
|17
|5
|8
|52 - 24
|56
|6.
|30
|14
|6
|10
|41 - 29
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|10
|10
|43 - 32
|46
|2.
|31
|10
|9
|12
|48 - 60
|39
|3.
|31
|10
|8
|13
|36 - 46
|38
|4.
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|5.
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|31
|5
|8
|18
|29 - 55
|23
|7.
|32
|6
|4
|22
|19 - 62
|22
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|5.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|4.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|5.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|6.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|7.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9