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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 32.
Докса Катокопия
0:1
Конец матча
Отеллос
0'
0:1
9' Гол
Marijan Suto
38' Желтая карточка
Кириаку Харис
56' Желтая карточка
Aleksa Puric
88' Желтая карточка
Eduardo Nardini
90'+5
Докса Катокопия
Отеллос

История личных встреч

Докса Катокопия
Отеллос

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:2
К
1:3
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
К
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.82
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
70

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.16
Наби Адил 4 (1) 0.13
Труич Никола 3 0.09
Велковски Димитар 2 0.06
Садик Берат 1 (1) 0.03
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.13
Пих Роберт 3 0.1
Marijan Suto 3 0.1
Ibrahim Sangare II 3 0.1
Lukas Brambilla 3 0.1
Дюриш Михал 3 (1) 0.1
Habib Oueslati 2 0.06
Eduardo Nardini 2 0.06
Кастанас Костас 1 0.03
Христодулу Георгиос 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Н'Диайе Мамаду 1 0.03
Перес Хосе 1 0.03
Кориню Жереми 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 10 0
Труич Никола 7 1
Ньярко Эрнест 6 0
Aleksa Puric 6 0
Наби Адил 5 0
Трайчевски Душко 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Велковски Димитар 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Танди Симранджит 2 0
Alexandros Antoniou 0 1
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Кириаку Харис 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 10 0
Ананг Бенсон 5 1
Habib Oueslati 5 1
Христодулу Георгиос 6 0
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Кастанас Костас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кориню Жереми 2 0
Пих Роберт 1 0
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Christos Hadjipaschalis 1 0
Копас Адам 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Отеллос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

9
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
15
Докса Катокопия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Отеллос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

33
20

Упущенные победы

4
5
Докса Катокопия
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Отеллос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

12
4

Волевые победы

35
20

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 18
2
20%
2
9%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
6
27%
61-75
1
10%
2
9%
76-90

Пропущено

30
30
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
6
20%
4
13%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
5
17%
5
17%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
5
17%
6
20%
61-75
6
20%
9
30%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
27 Не забивали 25
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
4
44%
76-90

Пропущено

35
23
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
6
26%
16-30
4
11%
6
26%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
7
20%
1
4%
61-75
10
29%
4
17%
76-90

Забито

16
31
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 12
3
19%
2
6%
1-15
4
25%
5
16%
16-30
2
13%
8
26%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
25%
6
19%
76-90

Пропущено

65
53
30 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 27
23 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 25
10
15%
6
11%
1-15
11
17%
9
17%
16-30
9
14%
11
21%
31-45
7
11%
7
13%
46-60
12
18%
7
13%
61-75
16
25%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4
Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2
Отеллос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
Отеллос

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
0:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 53%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
6
8
3
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
5
1
15
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
17
0.5
Больше Меньше
18
13
4
28
1.5
8
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 30 19 6 5 56 - 19 63
2.
АЕК Ларнака
 30 18 8 4 48 - 27 62
3.
Арис Лимасол
 30 19 3 8 57 - 26 60
4.
Омония Никосия
 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 30 17 5 8 52 - 24 56
6.
Анортосис
 30 14 6 10 41 - 29 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 32 12 10 10 43 - 32 46
2.
Этникос Ахна
 31 10 9 12 48 - 60 39
3.
Неа Саламина
 31 10 8 13 36 - 46 38
4.
АЕЛ Лимасол
 30 10 6 14 37 - 49 36
5.
Кармиотисса
 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Отеллос
 31 5 8 18 29 - 55 23
7.
Докса Катокопия
 32 6 4 22 19 - 62 22
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 16 7 4 5 24 - 25 25
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
5.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
4.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
5.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
6.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
7.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Кириаку Харис получил желтую карточку от судьи
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    • 9'
      Г О О О О Л - Marijan Suto бьет в цель!
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