Тур: 32.
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаMarios Peratikos
1:0
68' ГолПапафотис Вассилис
1:1
77' ГолСтилиану Мариос
89' Желтая карточкаФилипович Петар
90'+3
Ход матча
30'
68'
77'
1:1
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
28 матчей
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.71
Среднее время на гол
74
126
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.68
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.19
|Медоевич Слободан
|3
|0.1
|Папафотис Вассилис
|3
|0.1
|Silva
|3
|0.1
|Андреу Эвангелос
|3
|0.1
|Филипович Петар
|2
|0.06
|Минчев Георги
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|2
|0.06
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.03
|Мендоса Хавьер
|1
|0.03
|Башту Угу
|1
|0.03
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.03
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Cabrera2
|13 (2)
|0.41
|Элиа Мариос
|13 (4)
|0.41
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.13
|Дражич Деян
|3
|0.09
|Липски Патрик
|3
|0.09
|Пехливанис Мариос
|3
|0.09
|Бейкер Лукас
|2
|0.06
|Ристевски Кирче
|2
|0.06
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.06
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Стилиану Мариос
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Мендоса Хавьер
|7
|0
|Цука Рави
|7
|0
|Филипович Петар
|5
|1
|Silva
|6
|0
|Папафотис Вассилис
|5
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Срнич Славолюб
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Yiannis Gerolemou
|3
|0
|Fabrice Nkwoh
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|10
|1
|Де Ириондо Мануэль
|11
|0
|Petros Ioannou
|7
|0
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|6
|0
|Липски Патрик
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|1
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Панайи Костас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Этникос Ахна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
18
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Этникос Ахна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
17
Упущенные победы
9
23
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Этникос Ахна
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
17
41
Голы по времени матча
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
4
19%
1-15
2
8%
6
29%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Пропущено
27
35
16 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
22%
3
9%
1-15
5
19%
9
26%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
6
22%
7
20%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
33%
5
18%
31-45
1
8%
7
25%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
4
33%
5
18%
76-90
Пропущено
25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
24%
7
27%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
7
28%
3
12%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
3
12%
7
27%
76-90
Забито
36
49
15 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
8
22%
9
18%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
5
14%
6
12%
61-75
10
28%
9
18%
76-90
Пропущено
52
61
31 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
12
23%
10
16%
1-15
7
13%
12
20%
16-30
12
23%
9
15%
31-45
5
10%
6
10%
46-60
7
13%
10
16%
61-75
9
17%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1
Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
89
115
215
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
133
212
412
212
214
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
275
1021
1517
427
428
229
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|56 - 19
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|48 - 27
|62
|3.
|30
|19
|3
|8
|57 - 26
|60
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|30
|17
|5
|8
|52 - 24
|56
|6.
|30
|14
|6
|10
|41 - 29
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|10
|10
|43 - 32
|46
|2.
|32
|10
|10
|12
|49 - 61
|40
|3.
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|4.
|31
|10
|7
|14
|38 - 50
|37
|5.
|32
|8
|7
|17
|40 - 57
|31
|6.
|31
|5
|8
|18
|29 - 55
|23
|7.
|32
|6
|4
|22
|19 - 62
|22
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|5.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|5.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|6.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|7.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11