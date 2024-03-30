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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 32.
АЕЛ Лимасол
1:1
Конец матча
Этникос Ахна
0'
30' Желтая карточка
Marios Peratikos
1:0
68' Гол
Папафотис Вассилис
1:1
77' Гол
Стилиану Мариос
89' Желтая карточка
Филипович Петар
90'+3
АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

28 матчей

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.71

Среднее время на гол

74
126

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.68
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.19
Медоевич Слободан 3 0.1
Папафотис Вассилис 3 0.1
Silva 3 0.1
Андреу Эвангелос 3 0.1
Филипович Петар 2 0.06
Минчев Георги 2 0.06
Морсай Йонатан 2 0.06
Морейра Ахмад Мендес 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Срнич Драголюб 1 0.03
Мендоса Хавьер 1 0.03
Башту Угу 1 0.03
Yiannis Gerolemou 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Themistoklis Themistokleous 1 0.03
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Cabrera2 13 (2) 0.41
Элиа Мариос 13 (4) 0.41
Де Ириондо Мануэль 4 0.13
Дражич Деян 3 0.09
Липски Патрик 3 0.09
Пехливанис Мариос 3 0.09
Бейкер Лукас 2 0.06
Ристевски Кирче 2 0.06
Эммануэль Ломотей 2 0.06
Спировски Стефан 1 0.03
Мескида Николас 1 0.03
Стилиану Мариос 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Мендоса Хавьер 7 0
Цука Рави 7 0
Филипович Петар 5 1
Silva 6 0
Папафотис Вассилис 5 0
Франдзис Христофорос 4 0
Срнич Славолюб 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Yiannis Gerolemou 3 0
Fabrice Nkwoh 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marios Peratikos 10 1
Де Ириондо Мануэль 11 0
Petros Ioannou 7 0
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 6 0
Липски Патрик 6 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 3 1
Элиа Мариос 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Артиматас Панайотис 2 1
Богатинов Мартин 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Панайи Костас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Этникос Ахна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
18
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Этникос Ахна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

9
23
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Этникос Ахна
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

17
41

Голы по времени матча

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
4
19%
1-15
2
8%
6
29%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Пропущено

27
35
16 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
22%
3
9%
1-15
5
19%
9
26%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
1
4%
3
9%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
6
22%
7
20%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
1
8%
4
14%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
33%
5
18%
31-45
1
8%
7
25%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
4
33%
5
18%
76-90

Пропущено

25
26
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
24%
7
27%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
7
28%
3
12%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
3
12%
7
27%
76-90

Забито

36
49
15 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
8
22%
9
18%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
5
14%
6
12%
61-75
10
28%
9
18%
76-90

Пропущено

52
61
31 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
12
23%
10
16%
1-15
7
13%
12
20%
16-30
12
23%
9
15%
31-45
5
10%
6
10%
46-60
7
13%
10
16%
61-75
9
17%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1
Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
11
5
2
15
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
3
2
12
1.5
4
12
2
12
2.5
2
14
1
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
27
5
10
21
1.5
15
17
4
27
2.5
4
28
2
29
3.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 30 19 6 5 56 - 19 63
2.
АЕК Ларнака
 30 18 8 4 48 - 27 62
3.
Арис Лимасол
 30 19 3 8 57 - 26 60
4.
Омония Никосия
 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 30 17 5 8 52 - 24 56
6.
Анортосис
 30 14 6 10 41 - 29 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 32 12 10 10 43 - 32 46
2.
Этникос Ахна
 32 10 10 12 49 - 61 40
3.
Неа Саламина
 32 10 8 14 36 - 48 38
4.
АЕЛ Лимасол
 31 10 7 14 38 - 50 37
5.
Кармиотисса
 32 8 7 17 40 - 57 31
6.
Отеллос
 31 5 8 18 29 - 55 23
7.
Докса Катокопия
 32 6 4 22 19 - 62 22
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
5.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
5.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
6.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
7.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 30'
      Marios Peratikos получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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