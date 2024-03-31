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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 31.
АЕК Ларнака
1:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
9' Гол
Тонгья Франко
39' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
74' Желтая карточка
Фран Соль
1:1
76' Гол
Томане Антониу
1:2
82' Гол
Ндонгаля Дьемерси
90'+6
АЕК Ларнака
АПОЭЛ

История личных встреч

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
63.6%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

45.9%
54.1%
0 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 24 победы

59 матчей

25.4%
35.6%
39%
15 побед 21 ничья 23 победы

Первый тайм

22%
52.5%
25.5%
13 побед 31 ничья 15 побед

Второй тайм

20.3%
39%
40.7%
12 побед 23 ничьи 24 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.04
0.87

Среднее время на гол

86
103

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.35
1.21

Среднее время на гол

66
74

Всего голов

71
61

Голов в среднем за матч

1.2
1.03

Тотал матчей

2.5
53
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 64%
Меньше 36%
21
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

74
87

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.45
Тричковски Иван 6 0.19
Лопеш Рафаэл 5 0.16
Тонгья Франко 5 0.16
Фараж Имад 4 0.13
Димерс Марк 3 0.1
Понс Пере 3 0.1
Густаву Луиш 2 0.06
Гарсия Анхель 2 0.06
Санчес Факундо 1 0.03
Бруну Гама 1 0.03
Дьюрчо Адам 1 0.03
Clarismario Rodrigus 1 0.03
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.26
Ндонгаля Дьемерси 7 0.23
Квилитая Георгий 6 (1) 0.19
Шебаке Иссам 5 0.16
Вильяфаньес Лукас 4 0.13
Джевфе 3 0.1
Томане Антониу 3 0.1
Двали Лаша 3 0.1
Далсью 3 0.1
Петрович Радосав 2 0.06
Эдуарду Уилсон 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Донис Анастасиос 2 0.06
Сациас Яннис 2 0.06
Гавриэл Ставрос 2 0.06
Креспо Хосе 1 0.03
Эфрем Георгиос 1 0.03

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фран Соль 7 0
Понс Пере 7 0
Гарсия Анхель 7 0
Тонгья Франко 7 0
Дионку Альфа 6 0
Санчес Факундо 5 0
Роберж Валентин 5 0
Густаву Луиш 5 0
Миличевич Хрвое 4 0
Бруну Гама 3 0
Дьюрчо Адам 3 0
Томович Ненад 1 1
Лопеш Рафаэл 2 0
Димерс Марк 2 0
Clarismario Rodrigus 2 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 1
Костадинов Георги 8 0
Маркиньос XXIII 8 0
Шебаке Иссам 4 1
Квилитая Георгий 4 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
АПОЭЛ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
7
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

18
34
АЕК Ларнака
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
АПОЭЛ
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

28
41

Голы по времени матча

Забито

30
22
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
17%
0
0%
1-15
6
20%
4
18%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
5
17%
7
32%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
4
13%
4
18%
76-90

Пропущено

19
14
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
6
32%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
1
7%
76-90

Забито

19
34
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
20 Не забивали 17
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
3
16%
7
21%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
5
26%
4
12%
61-75
6
32%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

49
56
23 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 23
5 Не забивали 3
7
14%
3
5%
1-15
8
16%
9
16%
16-30
8
16%
10
18%
31-45
6
12%
12
21%
46-60
10
20%
8
14%
61-75
10
20%
14
25%
76-90

Пропущено

29
22
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 17
7
24%
2
9%
1-15
6
21%
4
18%
16-30
3
10%
8
36%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
1
15 раз 48%
2
5 раз 16%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
7
8
4
11
2.5
6
9
2
13
3.5
4
11
2
13
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
28
3
13
18
1.5
13
18
7
24
2.5
8
23
2
29
3.5
5
26
2
29
4.5
3
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 31 20 6 5 58 - 20 66
2.
АЕК Ларнака
 31 18 8 5 49 - 29 62
3.
Арис Лимасол
 0:0 31 19 4 8 57 - 26 61
4.
Омония Никосия
 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 30 17 5 8 52 - 24 56
6.
Анортосис
 0:0 31 14 7 10 41 - 29 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 32 12 10 10 43 - 32 46
2.
Этникос Ахна
 32 10 10 12 49 - 61 40
3.
Неа Саламина
 32 10 8 14 36 - 48 38
4.
АЕЛ Лимасол
 31 10 7 14 38 - 50 37
5.
Кармиотисса
 32 8 7 17 40 - 57 31
6.
Отеллос
 31 5 8 18 29 - 55 23
7.
Докса Катокопия
 32 6 4 22 19 - 62 22
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 0:0 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
5.
АЕК Ларнака
 15 9 3 3 30 - 19 30
6.
Анортосис
 0:0 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
3.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
4.
Анортосис
 0:0 15 8 1 6 20 - 12 25
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 0:0 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
5.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
6.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
7.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Маркиньос XXIII получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Тонгья Франко бьет в цель!
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