Тур: 31.
1:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолТонгья Франко
39' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
74' Желтая карточкаФран Соль
1:1
76' ГолТомане Антониу
1:2
82' ГолНдонгаля Дьемерси
90'+6
Ход матча
9'
1:0
39'
69'
74'
76'
1:1
82'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Cipriano
-
-
88 Saeid Mehri
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
63.6%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
45.9%
54.1%
0 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 24 победы
59 матчей
25.4%
35.6%
39%
15 побед 21 ничья 23 победы
Первый тайм
22%
52.5%
25.5%
13 побед 31 ничья 15 побед
Второй тайм
20.3%
39%
40.7%
12 побед 23 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.04
0.87
Среднее время на гол
86
103
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.35
1.21
Среднее время на гол
66
74
Всего голов
71
61
Голов в среднем за матч
1.2
1.03
Тотал матчей
2.5
53
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 64%
Меньше 36%
21
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
74
87
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.45
|Тричковски Иван
|6
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.16
|Тонгья Франко
|5
|0.16
|Фараж Имад
|4
|0.13
|Димерс Марк
|3
|0.1
|Понс Пере
|3
|0.1
|Густаву Луиш
|2
|0.06
|Гарсия Анхель
|2
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Бруну Гама
|1
|0.03
|Дьюрчо Адам
|1
|0.03
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.03
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.26
|Ндонгаля Дьемерси
|7
|0.23
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.19
|Шебаке Иссам
|5
|0.16
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.13
|Джевфе
|3
|0.1
|Томане Антониу
|3
|0.1
|Двали Лаша
|3
|0.1
|Далсью
|3
|0.1
|Петрович Радосав
|2
|0.06
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Донис Анастасиос
|2
|0.06
|Сациас Яннис
|2
|0.06
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.06
|Креспо Хосе
|1
|0.03
|Эфрем Георгиос
|1
|0.03
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фран Соль
|7
|0
|Понс Пере
|7
|0
|Гарсия Анхель
|7
|0
|Тонгья Франко
|7
|0
|Дионку Альфа
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Роберж Валентин
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Бруну Гама
|3
|0
|Дьюрчо Адам
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Clarismario Rodrigus
|2
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|1
|Костадинов Георги
|8
|0
|Маркиньос XXIII
|8
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
АПОЭЛ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
7
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
18
34
АЕК Ларнака
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
АПОЭЛ
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
28
41
Голы по времени матча
Забито
30
22
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
17%
0
0%
1-15
6
20%
4
18%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
5
17%
7
32%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
4
13%
4
18%
76-90
Пропущено
19
14
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
6
32%
2
14%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
1
7%
76-90
Забито
19
34
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
20 Не забивали 17
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
3
16%
7
21%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
5
26%
4
12%
61-75
6
32%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
49
56
23 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 23
5 Не забивали 3
7
14%
3
5%
1-15
8
16%
9
16%
16-30
8
16%
10
18%
31-45
6
12%
12
21%
46-60
10
20%
8
14%
61-75
10
20%
14
25%
76-90
Пропущено
29
22
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 17
7
24%
2
9%
1-15
6
21%
4
18%
16-30
3
10%
8
36%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
1
15 раз 48%
2
5 раз 16%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
87
78
411
69
213
411
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
511
610
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
283
1318
1318
724
823
229
526
229
328
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|6
|5
|58 - 20
|66
|2.
|31
|18
|8
|5
|49 - 29
|62
|3.
|0:0
|31
|19
|4
|8
|57 - 26
|61
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|30
|17
|5
|8
|52 - 24
|56
|6.
|0:0
|31
|14
|7
|10
|41 - 29
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|10
|10
|43 - 32
|46
|2.
|32
|10
|10
|12
|49 - 61
|40
|3.
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|4.
|31
|10
|7
|14
|38 - 50
|37
|5.
|32
|8
|7
|17
|40 - 57
|31
|6.
|31
|5
|8
|18
|29 - 55
|23
|7.
|32
|6
|4
|22
|19 - 62
|22
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|0:0
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|6.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|4.
|0:0
|15
|8
|1
|6
|20 - 12
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|5.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|6.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|7.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11