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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 31.
Омония Никосия
1:1
Конец матча
Пафос
0'
36' Желтая карточка
Квида Джозев
1:0
45' Гол
Симич Велько
1:0
49' Не забитый пенальти
57' Желтая карточка
Кулибали Сену
1:1
66' Гол
Драгомир Влад
90' Желтая карточка
Родригеш Педру
90' Желтая карточка
Кусулос Янис
90' Желтая карточка
Рус Адриан
90'+8
Омония Никосия
Пафос

История личных встреч

Омония Никосия
Пафос

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
0:1
К
3:1
К
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 10 0.32
Какулис Андроникос 8 (2) 0.26
Безус Роман 7 (2) 0.23
Кусулос Янис 5 0.16
Лойзу Лойзос 5 0.16
Симич Велько 3 0.1
Сиприано Маркос Робсон 3 0.1
Saidou Alioum 2 0.06
Ансарифард Карим 2 (1) 0.06
Лекьякс Ян 1 0.03
Мэтьюз Адам 1 0.03
Франссон Александер 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.42
Танкович Муамер 13 (5) 0.42
Драгомир Влад 5 0.16
Валакари Онни 5 (1) 0.16
Твумаси Патрик 3 0.1
Бруно V 3 0.1
Бочкай Петар 2 0.06
Гольдар Давид 2 0.06
Рус Адриан 2 0.06
Наме Мустафа 2 0.06
Matheus Davo 2 0.06
Diogo Dall'Igna 1 0.03

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 8 0
Кулибали Сену 5 1
Безус Роман 6 0
Харалампус Харалампос 6 0
Мэтьюз Адам 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Кассама Морету 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Псалтис Парис 1 0
Бакич Душан 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 7 1
Бочкай Петар 8 0
Жайро 7 0
Гольдар Давид 5 0
Квида Джозев 5 0
Родригеш Педру 5 0
Рус Адриан 5 0
Драгомир Влад 5 0
Икоко Джордан 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Пафос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
5
Омония Никосия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Пафос
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

19
25
Омония Никосия
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Пафос
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

26
30

Голы по времени матча

Забито

34
28
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
12%
3
11%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
8
24%
7
25%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
8
24%
4
14%
61-75
3
9%
9
32%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Забито

20
25
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
30%
2
8%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
20%
8
32%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
6
33%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
1
11%
76-90

Забито

54
53
29 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
10
19%
5
9%
1-15
9
17%
6
11%
16-30
10
19%
9
17%
31-45
8
15%
9
17%
46-60
10
19%
7
13%
61-75
7
13%
17
32%
76-90

Пропущено

35
25
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
3
9%
4
16%
1-15
3
9%
5
20%
16-30
10
29%
6
24%
31-45
1
3%
4
16%
46-60
7
20%
2
8%
61-75
11
31%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1
Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Пафос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5
Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Пафос

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
11
5
1.5
6
9
6
10
2.5
6
9
3
13
3.5
3
12
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
9
7
2
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
22
9
19
12
1.5
15
16
8
23
2.5
11
20
3
28
3.5
5
26
1
30
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 31 20 6 5 58 - 20 66
2.
АЕК Ларнака
 31 18 8 5 49 - 29 62
3.
Арис Лимасол
 31 19 4 8 58 - 27 61
4.
Омония Никосия
 31 17 8 6 55 - 34 59
5.
Пафос
 31 17 6 8 53 - 25 57
6.
Анортосис
 31 14 7 10 42 - 30 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 32 12 10 10 43 - 32 46
2.
Этникос Ахна
 32 10 10 12 49 - 61 40
3.
Неа Саламина
 32 10 8 14 36 - 48 38
4.
АЕЛ Лимасол
 31 10 7 14 38 - 50 37
5.
Кармиотисса
 32 8 7 17 40 - 57 31
6.
Отеллос
 31 5 8 18 29 - 55 23
7.
Докса Катокопия
 32 6 4 22 19 - 62 22
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 16 10 4 2 35 - 16 34
4.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
5.
АЕК Ларнака
 15 9 3 3 30 - 19 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
3.
Пафос
 16 8 3 5 28 - 16 27
4.
Анортосис
 15 8 1 6 21 - 13 25
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
5.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
6.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
7.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Весь список
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