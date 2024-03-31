Тур: 31.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаКвида Джозев
1:0
45' ГолСимич Велько
57' Желтая карточкаКулибали Сену
1:1
66' ГолДрагомир Влад
90' Желтая карточкаРодригеш Педру
90' Желтая карточкаКусулос Янис
90' Желтая карточкаРус Адриан
90'+8
Ход матча
36'
45'
1:0
49'
1:0
57'
66'
1:1
67'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Хаммас АминЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бакич ДушанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Омония Никосия
Пафос
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|10
|0.32
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.26
|Безус Роман
|7 (2)
|0.23
|Кусулос Янис
|5
|0.16
|Лойзу Лойзос
|5
|0.16
|Симич Велько
|3
|0.1
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.1
|Saidou Alioum
|2
|0.06
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.06
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Мэтьюз Адам
|1
|0.03
|Франссон Александер
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.42
|Танкович Муамер
|13 (5)
|0.42
|Драгомир Влад
|5
|0.16
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.16
|Твумаси Патрик
|3
|0.1
|Бруно V
|3
|0.1
|Бочкай Петар
|2
|0.06
|Гольдар Давид
|2
|0.06
|Рус Адриан
|2
|0.06
|Наме Мустафа
|2
|0.06
|Matheus Davo
|2
|0.06
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.03
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|8
|0
|Кулибали Сену
|5
|1
|Безус Роман
|6
|0
|Харалампус Харалампос
|6
|0
|Мэтьюз Адам
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Бакич Душан
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|7
|1
|Бочкай Петар
|8
|0
|Жайро
|7
|0
|Гольдар Давид
|5
|0
|Квида Джозев
|5
|0
|Родригеш Педру
|5
|0
|Рус Адриан
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Пафос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
5
Омония Никосия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Пафос
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
19
25
Омония Никосия
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Пафос
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
26
30
Голы по времени матча
Забито
34
28
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
12%
3
11%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
8
24%
7
25%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
8
24%
4
14%
61-75
3
9%
9
32%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
18%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
30%
2
8%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
20%
8
32%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
6
33%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
1
11%
76-90
Забито
54
53
29 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
10
19%
5
9%
1-15
9
17%
6
11%
16-30
10
19%
9
17%
31-45
8
15%
9
17%
46-60
10
19%
7
13%
61-75
7
13%
17
32%
76-90
Пропущено
35
25
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
3
9%
4
16%
1-15
3
9%
5
20%
16-30
10
29%
6
24%
31-45
1
3%
4
16%
46-60
7
20%
2
8%
61-75
11
31%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1
Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Пафос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5
Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Пафос
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
115
69
610
69
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
87
97
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
229
1912
1516
823
1120
328
526
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|6
|5
|58 - 20
|66
|2.
|31
|18
|8
|5
|49 - 29
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|58 - 27
|61
|4.
|31
|17
|8
|6
|55 - 34
|59
|5.
|31
|17
|6
|8
|53 - 25
|57
|6.
|31
|14
|7
|10
|42 - 30
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|10
|10
|43 - 32
|46
|2.
|32
|10
|10
|12
|49 - 61
|40
|3.
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|4.
|31
|10
|7
|14
|38 - 50
|37
|5.
|32
|8
|7
|17
|40 - 57
|31
|6.
|31
|5
|8
|18
|29 - 55
|23
|7.
|32
|6
|4
|22
|19 - 62
|22
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|16
|10
|4
|2
|35 - 16
|34
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|28 - 16
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|21 - 13
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|5.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|6.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|7.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11