Тур: 31.
1:1
Конец матча
0'
0:1
37' ПенальтиГерреро Мигель
40' Желтая карточкаМаямбела Михлали
43' Желтая карточкаКажу
45' Желтая карточкаАртиматас Костакис
1:1
68' ГолМоннор Джейден
74' Желтая карточкаNabil Marmouk
80' Вторая желтая карточкаАртиматас Костакис
88' Красная карточкаЯго Стив
90' Желтая карточкаКастель Серхио
90'+8
Ход матча
37'
0:1
40'
43'
68'
1:1
74'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
Арис Лимасол
Анортосис
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Среднее время на гол
65
62
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.41
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|9 (2)
|0.29
|Кокорин Александр
|7
|0.23
|Моннор Джейден
|7
|0.23
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.23
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.16
|Кажу
|4
|0.13
|Бенгтссон Лео
|4
|0.13
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.13
|Маямбела Михлали
|3
|0.1
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.1
|Урошевич Слободан
|2
|0.06
|Семеду Эди
|1
|0.03
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Николич Велько
|1
|0.03
|Браун Морган
|1
|0.03
|Шави Уоррен
|1
|0.03
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|12 (3)
|0.39
|Гассама Секу
|9
|0.29
|Герреро Мигель
|6 (3)
|0.19
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.16
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.13
|Коррейя Андерсон
|1
|0.03
|Тиун Уссейну
|1
|0.03
|Макоун Кристиан
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|1
|0.03
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.03
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|8
|1
|Яго Стив
|6
|2
|Урошевич Слободан
|7
|1
|Браун Морган
|7
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|6
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Сане Мамаду
|4
|1
|Маямбела Михлали
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Матысик Милош
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шполярич Матья
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|6
|2
|Арболеда Иван
|7
|1
|Каргас Яннис
|6
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Тиун Уссейну
|3
|1
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Nabil Marmouk
|4
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Кастель Серхио
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Артиматас Костакис
|1
|1
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Анортосис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Арис Лимасол
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
26
17
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Анортосис
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
31
21
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 19
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
7
23%
7
33%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
3
38%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
30
21
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
7
23%
6
29%
61-75
6
20%
4
19%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
7
44%
7
41%
76-90
Забито
61
42
28 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 18
4 Не забивали 7
8
13%
4
10%
1-15
7
11%
6
14%
16-30
13
21%
7
17%
31-45
6
10%
7
17%
46-60
14
23%
7
17%
61-75
13
21%
11
26%
76-90
Пропущено
24
30
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
25%
6
20%
61-75
7
29%
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1
Анортосис
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1
Результаты матчей
Арис Лимасол
Анортосис
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
106
88
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
69
510
312
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
247
1615
1417
823
427
526
229
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|6
|5
|58 - 20
|66
|2.
|31
|18
|8
|5
|49 - 29
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|58 - 27
|61
|4.
|31
|17
|8
|6
|55 - 34
|59
|5.
|31
|17
|6
|8
|53 - 25
|57
|6.
|31
|14
|7
|10
|42 - 30
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|10
|10
|43 - 32
|46
|2.
|32
|10
|10
|12
|49 - 61
|40
|3.
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|4.
|31
|10
|7
|14
|38 - 50
|37
|5.
|32
|8
|7
|17
|40 - 57
|31
|6.
|31
|5
|8
|18
|29 - 55
|23
|7.
|32
|6
|4
|22
|19 - 62
|22
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|16
|10
|4
|2
|35 - 16
|34
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|28 - 16
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|21 - 13
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|5.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|6.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|7.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11