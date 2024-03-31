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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 31.
Арис Лимасол
1:1
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
37' Пенальти
Герреро Мигель
40' Желтая карточка
Маямбела Михлали
43' Желтая карточка
Кажу
45' Желтая карточка
Артиматас Костакис
1:1
68' Гол
Моннор Джейден
74' Желтая карточка
Nabil Marmouk
80' Вторая желтая карточка
Артиматас Костакис
88' Красная карточка
Яго Стив
90' Желтая карточка
Кастель Серхио
90'+8
Арис Лимасол
Анортосис

История личных встреч

Арис Лимасол
Анортосис

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
2:3
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Среднее время на гол

65
62

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 9 (2) 0.29
Кокорин Александр 7 0.23
Моннор Джейден 7 0.23
Zakaria Sawo 7 (1) 0.23
Стемпиньски Мариуш 5 0.16
Кажу 4 0.13
Бенгтссон Лео 4 0.13
Шполярич Матья 4 (1) 0.13
Маямбела Михлали 3 0.1
Шуманский Артем 3 (1) 0.1
Урошевич Слободан 2 0.06
Семеду Эди 1 0.03
Струски Кароль 1 0.03
Николич Велько 1 0.03
Браун Морган 1 0.03
Шави Уоррен 1 0.03
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 12 (3) 0.39
Гассама Секу 9 0.29
Герреро Мигель 6 (3) 0.19
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.16
Элдер Феррейра 4 (1) 0.13
Коррейя Андерсон 1 0.03
Тиун Уссейну 1 0.03
Макоун Кристиан 1 0.03
Феррер Сальвадор 1 0.03
Dimitrianos Tzouliou 1 0.03
Кику Франсишку 1 (1) 0.03

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 8 1
Яго Стив 6 2
Урошевич Слободан 7 1
Браун Морган 7 1
Кокорин Александр 7 0
Бенгтссон Лео 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Мукету-Муссунда Алекс 6 0
Моннор Джейден 6 0
Сане Мамаду 4 1
Маямбела Михлали 5 0
Брорссон Франц 3 1
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Матысик Милош 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шполярич Матья 2 0
Струски Кароль 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Николич Велько 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Чико Хосе Мануэль Морено 6 2
Арболеда Иван 7 1
Каргас Яннис 6 1
Элдер Феррейра 5 0
Тиун Уссейну 3 1
Коррейя Андерсон 4 0
Nabil Marmouk 4 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Кастель Серхио 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Артиматас Костакис 1 1
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Феррер Сальвадор 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Анортосис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Арис Лимасол
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

26
17
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Анортосис
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

31
21
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 19
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
3
38%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
7
23%
6
29%
61-75
6
20%
4
19%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
7
44%
7
41%
76-90

Забито

61
42
28 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 18
4 Не забивали 7
8
13%
4
10%
1-15
7
11%
6
14%
16-30
13
21%
7
17%
31-45
6
10%
7
17%
46-60
14
23%
7
17%
61-75
13
21%
11
26%
76-90

Пропущено

24
30
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
25%
6
20%
61-75
7
29%
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1
Анортосис
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1

Результаты матчей

Арис Лимасол
Анортосис

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
8
8
3
13
2.5
1
15
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
6
9
5
10
2.5
3
12
3
12
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
24
7
16
15
1.5
14
17
8
23
2.5
4
27
5
26
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 31 20 6 5 58 - 20 66
2.
АЕК Ларнака
 31 18 8 5 49 - 29 62
3.
Арис Лимасол
 31 19 4 8 58 - 27 61
4.
Омония Никосия
 31 17 8 6 55 - 34 59
5.
Пафос
 31 17 6 8 53 - 25 57
6.
Анортосис
 31 14 7 10 42 - 30 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 32 12 10 10 43 - 32 46
2.
Этникос Ахна
 32 10 10 12 49 - 61 40
3.
Неа Саламина
 32 10 8 14 36 - 48 38
4.
АЕЛ Лимасол
 31 10 7 14 38 - 50 37
5.
Кармиотисса
 32 8 7 17 40 - 57 31
6.
Отеллос
 31 5 8 18 29 - 55 23
7.
Докса Катокопия
 32 6 4 22 19 - 62 22
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 16 10 4 2 35 - 16 34
4.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
5.
АЕК Ларнака
 15 9 3 3 30 - 19 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
3.
Пафос
 16 8 3 5 28 - 16 27
4.
Анортосис
 15 8 1 6 21 - 13 25
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
5.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
6.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
7.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
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