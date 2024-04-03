Тур: 33.
Ход матча
38'
0:1
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Отеллос
Аполлон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.13
|Пих Роберт
|3
|0.09
|Marijan Suto
|3
|0.09
|Ibrahim Sangare II
|3
|0.09
|Lukas Brambilla
|3
|0.09
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.09
|Habib Oueslati
|2
|0.06
|Eduardo Nardini
|2
|0.06
|Кастанас Костас
|1
|0.03
|Христодулу Георгиос
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.03
|Перес Хосе
|1
|0.03
|Кориню Жереми
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.27
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.21
|Сагаль Анхело
|6
|0.18
|Бакенга Мушага
|3
|0.09
|Giorgios Malekkides
|3
|0.09
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.09
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|1
|0.03
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|10
|0
|Ананг Бенсон
|5
|1
|Habib Oueslati
|5
|1
|Христодулу Георгиос
|6
|0
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Кастанас Костас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кориню Жереми
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Christos Hadjipaschalis
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|6
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Панайоту Антреас
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
6
Отеллос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Аполлон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
14
15
Отеллос
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Аполлон
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Сухие победы
4
10
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
27
17
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
9
26
4 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
0
0%
6
23%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
3
33%
8
31%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
4
44%
5
19%
76-90
Пропущено
23
17
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
6
26%
1
6%
16-30
6
26%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
4
17%
6
35%
76-90
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
2
9%
3
19%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
2
9%
3
19%
76-90
Пропущено
30
16
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
5
17%
5
31%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
9
30%
4
25%
76-90
Забито
31
42
15 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 19
12 Не забивали 11
2
6%
9
21%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
8
26%
11
26%
31-45
3
10%
5
12%
46-60
7
23%
5
12%
61-75
6
19%
8
19%
76-90
Пропущено
53
33
26 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
6
11%
2
6%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
11
21%
10
30%
31-45
7
13%
3
9%
46-60
7
13%
3
9%
61-75
13
25%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1
Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2
АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4
Результаты матчей
Отеллос
Аполлон
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
98
311
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
123
512
78
215
510
116
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
2111
823
1220
229
626
130
329
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|6
|5
|58 - 20
|66
|2.
|31
|18
|8
|5
|49 - 29
|62
|3.
|31
|19
|4
|8
|58 - 27
|61
|4.
|31
|17
|8
|6
|55 - 34
|59
|5.
|31
|17
|6
|8
|53 - 25
|57
|6.
|31
|14
|7
|10
|42 - 30
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|13
|10
|10
|44 - 32
|49
|2.
|33
|10
|10
|13
|50 - 63
|40
|3.
|0:0
|32
|10
|8
|14
|38 - 50
|38
|4.
|32
|10
|8
|14
|36 - 48
|38
|5.
|0:0
|33
|8
|8
|17
|40 - 57
|32
|6.
|33
|7
|4
|22
|21 - 63
|25
|7.
|0:1
|32
|5
|8
|19
|29 - 56
|23
|8.
|32
|2
|11
|19
|30 - 69
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|16
|10
|4
|2
|35 - 16
|34
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|2.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|6.
|16
|3
|1
|12
|10 - 30
|10
|7.
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 24
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|28 - 16
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|21 - 13
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|8
|5
|3
|28 - 16
|29
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|0:0
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|4
|3
|10
|11 - 33
|15
|5.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|6.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|7.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|14
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11