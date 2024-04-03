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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 33.
Отеллос
0:1
Перерыв
Аполлон
0'
0:1
38' Гол
Шполярич Данило

Ход матча

38'
0:1
Шполярич Данило
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Отеллос
Аполлон

История личных встреч

Отеллос
Аполлон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:1
К
2:0
К
1:0
К
2:1
ПД
2:2
К
1:1
ПД
4:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.13
Пих Роберт 3 0.09
Marijan Suto 3 0.09
Ibrahim Sangare II 3 0.09
Lukas Brambilla 3 0.09
Дюриш Михал 3 (1) 0.09
Habib Oueslati 2 0.06
Eduardo Nardini 2 0.06
Кастанас Костас 1 0.03
Христодулу Георгиос 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Н'Диайе Мамаду 1 0.03
Перес Хосе 1 0.03
Кориню Жереми 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.27
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.21
Сагаль Анхело 6 0.18
Бакенга Мушага 3 0.09
Giorgios Malekkides 3 0.09
Перец Элиэль 3 (1) 0.09
Абдураими Бешарт 2 0.06
Крменчик Михал 2 0.06
Юрчевич Марио 2 0.06
Экполо Годсвилл 2 0.06
Костаче Ионуц 1 0.03
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 10 0
Ананг Бенсон 5 1
Habib Oueslati 5 1
Христодулу Георгиос 6 0
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Кастанас Костас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кориню Жереми 2 0
Пих Роберт 1 0
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Christos Hadjipaschalis 1 0
Копас Адам 1 0
Стамулис Костас 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 6 0
Коль Исраэль 5 0
Перец Элиэль 5 0
Экполо Годсвилл 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Giorgios Malekkides 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Юрчевич Марио 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Панайоту Антреас 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Психас Петрос 1 0
Zacharias Adoni 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Отеллос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
6
Отеллос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Аполлон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

14
15
Отеллос
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Аполлон
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)

Сухие победы

4
10

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

27
17

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

9
26
4 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
0
0%
6
23%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
3
33%
8
31%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
4
44%
5
19%
76-90

Пропущено

23
17
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
6
26%
1
6%
16-30
6
26%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
1
4%
3
18%
61-75
4
17%
6
35%
76-90

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
2
9%
3
19%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
2
9%
3
19%
76-90

Пропущено

30
16
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
4
25%
16-30
5
17%
5
31%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
9
30%
4
25%
76-90

Забито

31
42
15 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 19
12 Не забивали 11
2
6%
9
21%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
8
26%
11
26%
31-45
3
10%
5
12%
46-60
7
23%
5
12%
61-75
6
19%
8
19%
76-90

Пропущено

53
33
26 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
6
11%
2
6%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
11
21%
10
30%
31-45
7
13%
3
9%
46-60
7
13%
3
9%
61-75
13
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1
Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2
АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4

Результаты матчей

Отеллос
Аполлон

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
8
3
11
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
12
1.5
7
8
2
15
2.5
5
10
1
16
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
21
11
8
23
1.5
12
20
2
29
2.5
6
26
1
30
3.5
3
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 31 20 6 5 58 - 20 66
2.
АЕК Ларнака
 31 18 8 5 49 - 29 62
3.
Арис Лимасол
 31 19 4 8 58 - 27 61
4.
Омония Никосия
 31 17 8 6 55 - 34 59
5.
Пафос
 31 17 6 8 53 - 25 57
6.
Анортосис
 31 14 7 10 42 - 30 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 33 13 10 10 44 - 32 49
2.
Этникос Ахна
 33 10 10 13 50 - 63 40
3.
АЕЛ Лимасол
 0:0 32 10 8 14 38 - 50 38
4.
Неа Саламина
 32 10 8 14 36 - 48 38
5.
Кармиотисса
 0:0 33 8 8 17 40 - 57 32
6.
Докса Катокопия
 33 7 4 22 21 - 63 25
7.
Отеллос
 0:1 32 5 8 19 29 - 56 23
8.
Закакиу
 32 2 11 19 30 - 69 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 16 10 4 2 35 - 16 34
4.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
5.
АЕК Ларнака
 15 9 3 3 30 - 19 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 17 8 3 6 29 - 28 27
2.
АЕЛ Лимасол
 0:0 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 1:0 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 0:0 16 3 7 6 21 - 24 16
6.
Докса Катокопия
 16 3 1 12 10 - 30 10
7.
Отеллос
 0:1 15 2 3 10 9 - 24 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
3.
Пафос
 16 8 3 5 28 - 16 27
4.
Анортосис
 15 8 1 6 21 - 13 25
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 16 8 5 3 28 - 16 29
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Кармиотисса
 0:0 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Докса Катокопия
 17 4 3 10 11 - 33 15
5.
Отеллос
 0:1 17 3 5 9 20 - 32 14
6.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
7.
АЕЛ Лимасол
 0:0 15 3 3 9 13 - 24 12
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 14
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
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  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Шполярич Данило бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Отеллос
Ничья
Аполлон
9.92
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