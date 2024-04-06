Тур: 32.
3:0
Второй тайм: 84'
0'
45' Желтая карточкаКажу
1:0
47' ГолСемедо Вилли
52' Желтая карточкаСане Мамаду
52' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
2:0
64' ГолКакулис Андроникос
71' Желтая карточкаКулибали Сену
3:0
82' ГолМилетич Неманья
Ход матча
45'
47'
1:0
52'
64'
71'
82'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
79 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Омония Никосия
Арис Лимасол
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
1.11
Среднее время на гол
76
81
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.45
1.2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|11
|0.34
|Какулис Андроникос
|9 (2)
|0.28
|Безус Роман
|7 (2)
|0.22
|Кусулос Янис
|5
|0.16
|Лойзу Лойзос
|5
|0.16
|Симич Велько
|3
|0.09
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.09
|Saidou Alioum
|2
|0.06
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.06
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Мэтьюз Адам
|1
|0.03
|Франссон Александер
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|9 (2)
|0.28
|Кокорин Александр
|7
|0.22
|Моннор Джейден
|7
|0.22
|Стемпиньски Мариуш
|7 (1)
|0.22
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.22
|Кажу
|4
|0.13
|Бенгтссон Лео
|4
|0.13
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.13
|Маямбела Михлали
|3
|0.09
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.09
|Урошевич Слободан
|2
|0.06
|Семеду Эди
|1
|0.03
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Николич Велько
|1
|0.03
|Браун Морган
|1
|0.03
|Шави Уоррен
|1
|0.03
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|8
|0
|Харалампус Харалампос
|7
|0
|Кулибали Сену
|5
|1
|Безус Роман
|6
|0
|Мэтьюз Адам
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Бакич Душан
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|9
|1
|Яго Стив
|6
|2
|Урошевич Слободан
|7
|1
|Браун Морган
|7
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Сане Мамаду
|5
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|6
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Маямбела Михлали
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Матысик Милош
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шполярич Матья
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Арис Лимасол
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
7
Омония Никосия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Арис Лимасол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
19
30
Омония Никосия
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
26
37
Голы по времени матча
Забито
34
30
18 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
12%
4
13%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
8
24%
7
23%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
8
24%
7
23%
61-75
3
9%
6
20%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
7
44%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
6
30%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
33%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Забито
54
61
29 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
10
19%
8
13%
1-15
9
17%
7
11%
16-30
10
19%
13
21%
31-45
8
15%
6
10%
46-60
10
19%
14
23%
61-75
7
13%
13
21%
76-90
Пропущено
35
24
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
3
9%
2
8%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
29%
5
21%
31-45
1
3%
2
8%
46-60
7
20%
6
25%
61-75
11
31%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Арис Лимасол
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
115
106
610
313
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
87
69
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
265
1912
1615
823
823
328
526
130
229
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|6
|5
|58 - 20
|66
|2.
|31
|18
|8
|5
|49 - 29
|62
|3.
|3:0
|32
|18
|8
|6
|58 - 34
|62
|4.
|0:3
|32
|19
|4
|9
|58 - 30
|61
|5.
|31
|17
|6
|8
|53 - 25
|57
|6.
|31
|14
|7
|10
|42 - 30
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|34
|14
|10
|10
|45 - 32
|52
|2.
|33
|11
|8
|14
|39 - 48
|41
|3.
|33
|10
|10
|13
|50 - 63
|40
|4.
|32
|10
|8
|14
|38 - 50
|38
|5.
|33
|8
|8
|17
|40 - 57
|32
|6.
|0:1
|34
|7
|4
|23
|21 - 64
|25
|7.
|32
|5
|8
|19
|29 - 56
|23
|8.
|33
|2
|11
|20
|30 - 72
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|0:3
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|3:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|6.
|0:1
|17
|3
|1
|13
|10 - 31
|10
|7.
|15
|2
|3
|10
|9 - 24
|9
|8.
|16
|1
|5
|10
|13 - 40
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|28 - 16
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|21 - 13
|25
|5.
|3:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|0:3
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|29 - 16
|32
|2.
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|11 - 33
|15
|5.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|6.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|14
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11