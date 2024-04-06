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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 32.
Омония Никосия
3:0
Конец матча
Арис Лимасол
0'
45' Желтая карточка
Кажу
1:0
47' Гол
Семедо Вилли
52' Желтая карточка
Сане Мамаду
52' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
2:0
64' Гол
Какулис Андроникос
71' Желтая карточка
Кулибали Сену
3:0
82' Гол
Милетич Неманья
86' Желтая карточка
Браун Морган
90'+5
Омония Никосия
Арис Лимасол

История личных встреч

Омония Никосия
Арис Лимасол

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1.11

Среднее время на гол

76
81

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.45
1.2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 11 0.34
Какулис Андроникос 9 (2) 0.28
Безус Роман 7 (2) 0.22
Кусулос Янис 5 0.16
Лойзу Лойзос 5 0.16
Симич Велько 3 0.09
Сиприано Маркос Робсон 3 0.09
Saidou Alioum 2 0.06
Ансарифард Карим 2 (1) 0.06
Лекьякс Ян 1 0.03
Мэтьюз Адам 1 0.03
Франссон Александер 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 9 (2) 0.28
Кокорин Александр 7 0.22
Моннор Джейден 7 0.22
Стемпиньски Мариуш 7 (1) 0.22
Zakaria Sawo 7 (1) 0.22
Кажу 4 0.13
Бенгтссон Лео 4 0.13
Шполярич Матья 4 (1) 0.13
Маямбела Михлали 3 0.09
Шуманский Артем 3 (1) 0.09
Урошевич Слободан 2 0.06
Семеду Эди 1 0.03
Струски Кароль 1 0.03
Николич Велько 1 0.03
Браун Морган 1 0.03
Шави Уоррен 1 0.03

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 8 0
Кулибали Сену 6 1
Харалампус Харалампос 7 0
Безус Роман 6 0
Мэтьюз Адам 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Кассама Морету 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Псалтис Парис 1 0
Бакич Душан 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 9 1
Браун Морган 8 1
Яго Стив 6 2
Урошевич Слободан 7 1
Кокорин Александр 7 0
Бенгтссон Лео 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Сане Мамаду 5 1
Мукету-Муссунда Алекс 6 0
Моннор Джейден 6 0
Маямбела Михлали 5 0
Брорссон Франц 3 1
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Матысик Милош 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шполярич Матья 2 0
Струски Кароль 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Николич Велько 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Арис Лимасол
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
7
Омония Никосия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Арис Лимасол
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

19
30
Омония Никосия
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Арис Лимасол
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

37
30
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
4
11%
4
13%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
8
22%
7
23%
31-45
6
16%
3
10%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
4
11%
6
20%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
5
29%
29%
8
42%
76-90

Забито

20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
6
30%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
33%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Забито

57
61
29 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
10
18%
8
13%
1-15
9
16%
7
11%
16-30
10
18%
13
21%
31-45
9
16%
6
10%
46-60
11
19%
14
23%
61-75
8
14%
13
21%
76-90

Пропущено

35
27
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
3
9%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
10
29%
5
19%
31-45
1
3%
3
11%
46-60
7
20%
7
26%
61-75
11
31%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3

Результаты матчей

Омония Никосия
Арис Лимасол

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
1
12
5
1.5
10
6
7
10
2.5
3
13
3
14
3.5
2
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
8
7
1.5
6
10
2
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
26
6
20
12
1.5
16
16
9
23
2.5
8
24
3
29
3.5
5
27
1
31
4.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 31 20 6 5 58 - 20 66
2.
АЕК Ларнака
 3:0 32 19 8 5 52 - 29 65
3.
Омония Никосия
 32 18 8 6 58 - 34 62
4.
Арис Лимасол
 32 19 4 9 58 - 30 61
5.
Пафос
 0:3 32 17 6 9 53 - 28 57
6.
Анортосис
 31 14 7 10 42 - 30 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 34 14 10 10 46 - 32 52
2.
Неа Саламина
 33 11 8 14 39 - 48 41
3.
Этникос Ахна
 33 10 10 13 50 - 63 40
4.
АЕЛ Лимасол
 32 10 8 14 38 - 50 38
5.
Кармиотисса
 33 8 8 17 40 - 57 32
6.
Докса Катокопия
 34 7 4 23 21 - 65 25
7.
Отеллос
 32 5 8 19 29 - 56 23
8.
Закакиу
 33 2 11 20 30 - 72 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 3:0 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 0:3 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 17 8 3 6 29 - 28 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 16 3 7 6 21 - 24 16
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 15 2 3 10 9 - 24 9
8.
Закакиу
 16 1 5 10 13 - 40 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 3:0 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
3.
Пафос
 0:3 17 8 3 6 28 - 19 27
4.
Анортосис
 15 8 1 6 21 - 13 25
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 17 9 5 3 30 - 16 32
2.
Неа Саламина
 16 6 4 6 22 - 23 22
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Докса Катокопия
 17 4 3 10 11 - 33 15
5.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
6.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
7.
АЕЛ Лимасол
 15 3 3 9 13 - 24 12
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Весь список
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