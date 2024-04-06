Тур: 34.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
23'
33'
37'
0:1
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аденон ХаледЗащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Докса Катокопия
Аполлон
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
133.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
35 матчей
2.9%
22.9%
74.2%
1 победа 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
8.6%
34.3%
57.1%
3 победы 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.44
0.63
Среднее время на гол
205
142
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
2.16
1.63
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.37
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
65
82
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.15
|Труич Никола
|4
|0.12
|Наби Адил
|4 (1)
|0.12
|Велковски Димитар
|3
|0.09
|Садик Берат
|1 (1)
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.26
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.21
|Сагаль Анхело
|6
|0.18
|Бакенга Мушага
|3
|0.09
|Giorgios Malekkides
|3
|0.09
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.09
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|10
|0
|Труич Никола
|7
|1
|Трайчевски Душко
|6
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Aleksa Puric
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Велковски Димитар
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Танди Симранджит
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Alexandros Antoniou
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|6
|0
|Коль Исраэль
|6
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Панайоту Антреас
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
6
Докса Катокопия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Аполлон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
33
11
Упущенные победы
6
15
Докса Катокопия
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Аполлон
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Сухие победы
8
11
Сухие поражения
12
7
Волевые победы
35
17
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
10
27
7 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
26 Не забивали 20
2
20%
6
22%
1-15
3
30%
2
7%
16-30
2
20%
9
33%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
1
10%
5
19%
76-90
Пропущено
30
17
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 11
6
20%
1
6%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
5
17%
5
29%
29%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
6
20%
6
35%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
27 Не забивали 24
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
36
16
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
11%
1
6%
1-15
6
17%
4
25%
16-30
4
11%
5
31%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
10
28%
4
25%
76-90
Забито
18
43
10 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 20
20 Не забивали 11
3
17%
9
21%
1-15
4
22%
4
9%
16-30
3
17%
12
28%
31-45
2
11%
5
12%
46-60
2
11%
5
12%
61-75
4
22%
8
19%
76-90
Пропущено
66
33
31 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 16
24 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 21
10
15%
2
6%
1-15
12
18%
5
15%
16-30
9
14%
10
30%
31-45
7
11%
3
9%
46-60
12
18%
3
9%
61-75
16
24%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1
Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0
Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
Аполлон
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
0:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 52%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
98
313
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
133
215
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1617
Больше Меньше
2211
528
1221
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|6
|5
|58 - 20
|66
|2.
|31
|18
|8
|5
|49 - 29
|62
|3.
|3:0
|32
|18
|8
|6
|58 - 34
|62
|4.
|0:3
|32
|19
|4
|9
|58 - 30
|61
|5.
|31
|17
|6
|8
|53 - 25
|57
|6.
|31
|14
|7
|10
|42 - 30
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|34
|14
|10
|10
|45 - 32
|52
|2.
|33
|11
|8
|14
|39 - 48
|41
|3.
|33
|10
|10
|13
|50 - 63
|40
|4.
|32
|10
|8
|14
|38 - 50
|38
|5.
|33
|8
|8
|17
|40 - 57
|32
|6.
|0:1
|34
|7
|4
|23
|21 - 64
|25
|7.
|32
|5
|8
|19
|29 - 56
|23
|8.
|33
|2
|11
|20
|30 - 72
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|0:3
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|3:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|6.
|0:1
|17
|3
|1
|13
|10 - 31
|10
|7.
|15
|2
|3
|10
|9 - 24
|9
|8.
|16
|1
|5
|10
|13 - 40
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|28 - 16
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|21 - 13
|25
|5.
|3:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|0:3
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|29 - 16
|32
|2.
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|11 - 33
|15
|5.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|6.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|14
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11