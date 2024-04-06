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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 34.
Докса Катокопия
0:2
Конец матча
Аполлон
0'
22' Желтая карточка
Танди Симранджит
33' Желтая карточка
Коль Исраэль
0:1
37' Гол
Костаче Ионуц
61' Желтая карточка
Zacharias Adoni
66' Желтая карточка
Труич Никола
0:2
78' Гол
Перец Элиэль
90'+4
Докса Катокопия
Аполлон

История личных встреч

Докса Катокопия
Аполлон

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
133.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

35 матчей

2.9%
22.9%
74.2%
1 победа 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.6%
34.3%
57.1%
3 победы 12 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.44
0.63

Среднее время на гол

205
142

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

2.16
1.63

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.37
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
82

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.15
Труич Никола 4 0.12
Наби Адил 4 (1) 0.12
Велковски Димитар 3 0.09
Садик Берат 1 (1) 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.26
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.21
Сагаль Анхело 6 0.18
Перец Элиэль 4 (1) 0.12
Бакенга Мушага 3 0.09
Giorgios Malekkides 3 0.09
Абдураими Бешарт 2 0.06
Костаче Ионуц 2 0.06
Крменчик Михал 2 0.06
Юрчевич Марио 2 0.06
Экполо Годсвилл 2 0.06
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 10 0
Труич Никола 8 1
Трайчевски Душко 6 0
Ньярко Эрнест 6 0
Aleksa Puric 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Велковски Димитар 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Танди Симранджит 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Alexandros Antoniou 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Кириаку Харис 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 6 0
Коль Исраэль 6 0
Перец Элиэль 5 0
Экполо Годсвилл 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Giorgios Malekkides 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Юрчевич Марио 3 0
Панайоту Антреас 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Психас Петрос 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
6
Докса Катокопия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Аполлон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

33
11

Упущенные победы

6
15
Докса Катокопия
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Аполлон
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (17)
32% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)

Сухие победы

8
12

Сухие поражения

13
7

Волевые победы

35
17

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

10
29
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 20
2
20%
6
21%
1-15
3
30%
2
7%
16-30
2
20%
10
34%
31-45
1
10%
4
14%
46-60
1
10%
1
3%
61-75
1
10%
6
21%
76-90

Пропущено

32
17
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 11
6
19%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
6
19%
5
29%
29%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
5
16%
3
18%
61-75
7
22%
6
35%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
28 Не забивали 25
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

36
16
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
11%
1
6%
1-15
6
17%
4
25%
16-30
4
11%
5
31%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
10
28%
4
25%
76-90

Забито

18
45
10 В 1-м тайме 26
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 21
21 Не забивали 11
3
17%
9
20%
1-15
4
22%
4
9%
16-30
3
17%
13
29%
31-45
2
11%
5
11%
46-60
2
11%
5
11%
61-75
4
22%
9
20%
76-90

Пропущено

68
33
32 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 16
25 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 21
10
15%
2
6%
1-15
12
18%
5
15%
16-30
10
15%
10
30%
31-45
7
10%
3
9%
46-60
12
18%
3
9%
61-75
17
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1
Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0
Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
Аполлон

Точный счет

0:2
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 53%
1
11 раз 32%
2
5 раз 15%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
9
8
3
14
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
2
15
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
18
0.5
Больше Меньше
23
11
5
29
1.5
13
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 31 20 6 5 58 - 20 66
2.
АЕК Ларнака
 3:0 32 19 8 5 52 - 29 65
3.
Омония Никосия
 32 18 8 6 58 - 34 62
4.
Арис Лимасол
 32 19 4 9 58 - 30 61
5.
Пафос
 0:3 32 17 6 9 53 - 28 57
6.
Анортосис
 31 14 7 10 42 - 30 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 34 14 10 10 46 - 32 52
2.
Неа Саламина
 33 11 8 14 39 - 48 41
3.
Этникос Ахна
 33 10 10 13 50 - 63 40
4.
АЕЛ Лимасол
 32 10 8 14 38 - 50 38
5.
Кармиотисса
 33 8 8 17 40 - 57 32
6.
Докса Катокопия
 34 7 4 23 21 - 65 25
7.
Отеллос
 32 5 8 19 29 - 56 23
8.
Закакиу
 33 2 11 20 30 - 72 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 3:0 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 0:3 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 17 8 3 6 29 - 28 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 16 3 7 6 21 - 24 16
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 15 2 3 10 9 - 24 9
8.
Закакиу
 16 1 5 10 13 - 40 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 3:0 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
3.
Пафос
 0:3 17 8 3 6 28 - 19 27
4.
Анортосис
 15 8 1 6 21 - 13 25
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 17 9 5 3 30 - 16 32
2.
Неа Саламина
 16 6 4 6 22 - 23 22
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Докса Катокопия
 17 4 3 10 11 - 33 15
5.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
6.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
7.
АЕЛ Лимасол
 15 3 3 9 13 - 24 12
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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