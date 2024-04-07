Тур: 32.
Ход матча
8'
0:1
31'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
88 Saeid Mehri
-
2 Cipriano
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
55.3%
13.1%
12 побед 21 ничья 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
24 победы 14 ничьих 0 побед
30 матчей
40%
60%
0 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
63.3%
36.7%
0 побед 19 ничьих 11 побед
68 матчей
42.6%
30.9%
26.5%
29 побед 21 ничья 18 побед
Первый тайм
17.6%
60.3%
22.1%
12 побед 41 ничья 15 побед
Второй тайм
35.3%
48.5%
16.2%
24 победы 33 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.03
0.7
Среднее время на гол
87
129
Всего голов
77
60
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
58
Больше 85%
Меньше 15%
10
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
21
Больше 31%
Меньше 69%
47
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
4
Больше 6%
Меньше 94%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
79
102
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.25
|Ндонгаля Дьемерси
|7
|0.22
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.19
|Шебаке Иссам
|5
|0.16
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.13
|Джевфе
|3
|0.09
|Томане Антониу
|3
|0.09
|Двали Лаша
|3
|0.09
|Далсью
|3
|0.09
|Петрович Радосав
|2
|0.06
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Донис Анастасиос
|2
|0.06
|Сациас Яннис
|2
|0.06
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.06
|Креспо Хосе
|1
|0.03
|Эфрем Георгиос
|1
|0.03
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|12 (3)
|0.38
|Гассама Секу
|9
|0.28
|Герреро Мигель
|6 (3)
|0.19
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.16
|Элдер Феррейра
|5 (1)
|0.16
|Коррейя Андерсон
|1
|0.03
|Тиун Уссейну
|1
|0.03
|Макоун Кристиан
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|1
|0.03
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|1
|Костадинов Георги
|8
|0
|Маркиньос XXIII
|8
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|6
|2
|Арболеда Иван
|7
|1
|Каргас Яннис
|6
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Тиун Уссейну
|3
|1
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Nabil Marmouk
|4
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Кастель Серхио
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Артиматас Костакис
|1
|1
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Анортосис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
19
17
АПОЭЛ
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Анортосис
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
34
21
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
3
9%
2
10%
1-15
5
15%
6
29%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
10
29%
29%
7
33%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
22
21
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
0
0%
2
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
7
32%
5
24%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
7
41%
76-90
Забито
56
42
22 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 18
3 Не забивали 7
3
5%
4
10%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
10
18%
7
17%
31-45
12
21%
7
17%
46-60
9
16%
7
17%
61-75
13
23%
11
26%
76-90
Пропущено
22
30
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
9%
3
10%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
8
36%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
9%
6
20%
61-75
3
14%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0
Анортосис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Анортосис
Точный счет
1:0
6 раз 40%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
5 раз 16%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
124
78
88
69
115
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
610
69
214
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
247
1318
1417
823
427
526
328
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|20
|6
|6
|58 - 21
|66
|2.
|32
|19
|8
|5
|52 - 29
|65
|3.
|32
|18
|8
|6
|58 - 34
|62
|4.
|32
|19
|4
|9
|58 - 30
|61
|5.
|32
|17
|6
|9
|53 - 28
|57
|6.
|1:0
|32
|15
|7
|10
|43 - 30
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|14
|10
|10
|46 - 32
|52
|2.
|33
|11
|8
|14
|39 - 48
|41
|3.
|33
|10
|10
|13
|50 - 63
|40
|4.
|32
|10
|8
|14
|38 - 50
|38
|5.
|33
|8
|8
|17
|40 - 57
|32
|6.
|34
|7
|4
|23
|21 - 65
|25
|7.
|32
|5
|8
|19
|29 - 56
|23
|8.
|33
|2
|11
|20
|30 - 72
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|12
|2
|2
|35 - 8
|38
|2.
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|2.
|17
|7
|5
|5
|25 - 26
|26
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|6.
|17
|3
|1
|13
|10 - 32
|10
|7.
|15
|2
|3
|10
|9 - 24
|9
|8.
|16
|1
|5
|10
|13 - 40
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|1:0
|16
|9
|1
|6
|22 - 13
|28
|3.
|0:1
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|4.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|2.
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|4
|3
|10
|11 - 33
|15
|5.
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|6.
|16
|2
|7
|7
|21 - 35
|13
|7.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11