  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 32.
АПОЭЛ
0:1
Первый тайм: 45+'
Анортосис
0'
0:1
8' Гол
Элдер Феррейра
31' Желтая карточка
Герреро Мигель

Ход матча

8'
0:1
Элдер Феррейра
31'
 
Герреро Мигель
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АПОЭЛ
Ничья
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АПОЭЛ
Анортосис

История личных встреч

АПОЭЛ
Анортосис

38 матчей

76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
55.3%
13.1%
12 побед 21 ничья 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
24 победы 14 ничьих 0 побед

30 матчей

40%
60%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

63.3%
36.7%
0 побед 19 ничьих 11 побед

68 матчей

42.6%
30.9%
26.5%
29 побед 21 ничья 18 побед

Первый тайм

17.6%
60.3%
22.1%
12 побед 41 ничья 15 побед

Второй тайм

35.3%
48.5%
16.2%
24 победы 33 ничьи 11 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.03
0.7

Среднее время на гол

87
129

Всего голов

77
60

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
58
Больше 85%
Меньше 15%
10
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
21
Больше 31%
Меньше 69%
47
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
4
Больше 6%
Меньше 94%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

79
102

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.25
Ндонгаля Дьемерси 7 0.22
Квилитая Георгий 6 (1) 0.19
Шебаке Иссам 5 0.16
Вильяфаньес Лукас 4 0.13
Джевфе 3 0.09
Томане Антониу 3 0.09
Двали Лаша 3 0.09
Далсью 3 0.09
Петрович Радосав 2 0.06
Эдуарду Уилсон 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Донис Анастасиос 2 0.06
Сациас Яннис 2 0.06
Гавриэл Ставрос 2 0.06
Креспо Хосе 1 0.03
Эфрем Георгиос 1 0.03
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 12 (3) 0.38
Гассама Секу 9 0.28
Герреро Мигель 6 (3) 0.19
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.16
Элдер Феррейра 5 (1) 0.16
Коррейя Андерсон 1 0.03
Тиун Уссейну 1 0.03
Макоун Кристиан 1 0.03
Феррер Сальвадор 1 0.03
Dimitrianos Tzouliou 1 0.03
Кику Франсишку 1 (1) 0.03

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 1
Костадинов Георги 8 0
Маркиньос XXIII 8 0
Шебаке Иссам 4 1
Квилитая Георгий 4 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Чико Хосе Мануэль Морено 6 2
Арболеда Иван 7 1
Каргас Яннис 6 1
Элдер Феррейра 5 0
Тиун Уссейну 3 1
Коррейя Андерсон 4 0
Nabil Marmouk 4 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Кастель Серхио 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Артиматас Костакис 1 1
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Феррер Сальвадор 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Анортосис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

19
17
АПОЭЛ
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Анортосис
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

34
21
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
3
9%
2
10%
1-15
5
15%
6
29%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
10
29%
29%
7
33%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

22
21
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
0
0%
2
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
7
32%
5
24%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
7
41%
76-90

Забито

56
42
22 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 18
3 Не забивали 7
3
5%
4
10%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
10
18%
7
17%
31-45
12
21%
7
17%
46-60
9
16%
7
17%
61-75
13
23%
11
26%
76-90

Пропущено

22
30
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
9%
3
10%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
8
36%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
9%
6
20%
61-75
3
14%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0
Анортосис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Анортосис

Точный счет

1:0
6 раз 40%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
5 раз 16%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
8
8
6
9
2.5
1
15
4
11
3.5
3
12
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
6
9
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
24
7
13
18
1.5
14
17
8
23
2.5
4
27
5
26
3.5
3
28
4.5
1
30
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:1 32 20 6 6 58 - 21 66
2.
АЕК Ларнака
 32 19 8 5 52 - 29 65
3.
Омония Никосия
 32 18 8 6 58 - 34 62
4.
Арис Лимасол
 32 19 4 9 58 - 30 61
5.
Пафос
 32 17 6 9 53 - 28 57
6.
Анортосис
 1:0 32 15 7 10 43 - 30 52

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 34 14 10 10 46 - 32 52
2.
Неа Саламина
 33 11 8 14 39 - 48 41
3.
Этникос Ахна
 33 10 10 13 50 - 63 40
4.
АЕЛ Лимасол
 32 10 8 14 38 - 50 38
5.
Кармиотисса
 33 8 8 17 40 - 57 32
6.
Докса Катокопия
 34 7 4 23 21 - 65 25
7.
Отеллос
 32 5 8 19 29 - 56 23
8.
Закакиу
 33 2 11 20 30 - 72 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:1 16 12 2 2 35 - 8 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 1:0 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 17 8 3 6 29 - 28 27
2.
АЕЛ Лимасол
 17 7 5 5 25 - 26 26
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 16 3 7 6 21 - 24 16
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 15 2 3 10 9 - 24 9
8.
Закакиу
 16 1 5 10 13 - 40 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Анортосис
 1:0 16 9 1 6 22 - 13 28
3.
АПОЭЛ
 0:1 16 8 4 4 23 - 13 28
4.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 17 9 5 3 30 - 16 32
2.
Неа Саламина
 16 6 4 6 22 - 23 22
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Докса Катокопия
 17 4 3 10 11 - 33 15
5.
Отеллос
 17 3 5 9 20 - 32 14
6.
Этникос Ахна
 16 2 7 7 21 - 35 13
7.
АЕЛ Лимасол
 15 3 3 9 13 - 24 12
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Герреро Мигель получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Элдер Феррейра бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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Ничья
Анортосис
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