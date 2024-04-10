Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Тейлор Энтони
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Мендеш
Нуну
19
Кан-Ин
Ли
17
Витинья
II
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
27
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
41 Маюлу СенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Барселона
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.36
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
58
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|0.75
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.13
|Кан-Ин Ли
|1
|0.13
|Шкриньяр Милан
|1
|0.13
|Эрнандес Люка
|1
|0.13
|Хакими Ашраф
|1
|0.13
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.13
|Баркола Бредли
|1
|0.13
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Фабиан Руис
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|3
|0.38
|Торрес Ферран
|3
|0.38
|Левандовски Роберт
|3
|0.38
|Канселу Жоау
|2
|0.25
|Лопес Фермин
|2
|0.25
|Гави
|1
|0.13
|Гиу Марк
|1
|0.13
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
|Педри
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|4
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Витинья II
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|2
|1
|Роберто Серхи
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
ПСЖ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
11
ПСЖ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
4
50%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
7
54%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0
Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3
Результаты матчей
ПСЖ
Барселона
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Барселона
Исход игры
ПСЖ
48.7% (212)
Ничья
16.3% (71)
Барселона
34.9% (152)
Тотал 2.5
Больше
70.49% (86)
Меньше
29.51% (36)
Обе команды забьют
Да
87.7% (107)
Нет
12.3% (15)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
13.8% (60)
1:1 Ничья
4.8% (21)
1:0 ПСЖ
1.8% (8)
1:2 Барселона
1.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (7)
3:1 ПСЖ
1.1% (5)
0:1 Барселона
0.9% (4)
2:0 ПСЖ
0.7% (3)
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