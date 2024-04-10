  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
ПСЖ
 
Позже
Барселона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 406
ПСЖ 49% (199)
X 17.2% (70)
Барселона 33.7% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Барселона
2.15
Реклама, fon.bet
4.10
Реклама, betcity.ru
3.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Маркиньос
Маркос
35
Бералдо
Лукас
21
Эрнандес
Люка
25
Мендеш
Нуну
19
Кан-Ин
Ли
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
11
Асенсио
Марко
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
33
Кубарси
Пау
2
Канселу
Жоау
20
Роберто
Серхи
21
Де
Йонг
Френки
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
11
Рафинья
Диас
ПСЖ
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Барселона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:4
ЛЧ
6:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2
ММ(
2:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.4

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.67

Среднее время на гол

34
54

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.36
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
58

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (2) 0.75
Заир-Эмери Уоррен 1 0.13
Кан-Ин Ли 1 0.13
Шкриньяр Милан 1 0.13
Эрнандес Люка 1 0.13
Хакими Ашраф 1 0.13
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Баркола Бредли 1 0.13
Маркиньос Маркос 0 0
Дембеле Усман 0 0
Фабиан Руис 0 0
Витинья II 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.38
Торрес Ферран 3 0.38
Левандовски Роберт 3 0.38
Канселу Жоау 2 0.25
Лопес Фермин 2 0.25
Гави 1 0.13
Гиу Марк 1 0.13
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Педри 0 0
Роберто Серхи 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 4 0
Хакими Ашраф 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Роберто Серхи 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
ПСЖ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Барселона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
11
ПСЖ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
4
50%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
75%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
7
54%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0
Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3

Результаты матчей

ПСЖ
Барселона

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
3
1
7
2.5
2
6
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
Атлетико М
Боруссия Д
ПСЖ
Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 6
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" принимает "Барселону". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч ПСЖ - Барселона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Барселона

Исход игры
ПСЖ
48.7% (212)
Ничья
16.3% (71)
Барселона
34.9% (152)
Тотал 2.5
Больше
70.49% (86)
Меньше
29.51% (36)
Обе команды забьют
Да
87.7% (107)
Нет
12.3% (15)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
13.8% (60)
1:1 Ничья
4.8% (21)
1:0 ПСЖ
1.8% (8)
1:2 Барселона
1.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (7)
3:1 ПСЖ
1.1% (5)
0:1 Барселона
0.9% (4)
2:0 ПСЖ
0.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ПСЖ
Барселона
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный