Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Гуида Марко
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
22
Матсен
Ян
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лино СэмуелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Боруссия Д
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|6
|0.75
|Мората Альваро
|5
|0.63
|Лино Сэмуел
|2
|0.25
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0.13
|Депай Мемфис
|1
|0.13
|Ньигес Сауль
|1
|0.13
|Эрмосо Марио
|1
|0.13
|Молина Науэль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|2
|0.25
|Ройс Марко
|2 (1)
|0.25
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.13
|Брандт Юлиан
|1
|0.13
|Мален Дониэлл
|1
|0.13
|Санчо Джедон
|1
|0.13
|Нмеча Феликс
|1
|0.13
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.13
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Эрмосо Марио
|2
|0
|Лино Сэмуел
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Атлетико М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Боруссия Д
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
4
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
22%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0
Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3
Результаты матчей
Атлетико М
Боруссия Д
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
35
35
17
17
17
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Боруссия Д
Исход игры
Атлетико М
66.4% (146)
Ничья
20% (44)
Боруссия Д
13.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
54.47% (67)
Меньше
45.53% (56)
Обе команды забьют
Да
75.61% (93)
Нет
24.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
23.2% (51)
1:1 Ничья
11.8% (26)
1:0 Атлетико М
10.5% (23)
1:2 Боруссия Д
3.6% (8)
2:0 Атлетико М
2.3% (5)
2:2 Ничья
1.8% (4)
3:1 Атлетико М
0.9% (2)
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