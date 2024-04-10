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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Атлетико М
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 209
Атлетико М 67% (140)
X 20.6% (43)
Боруссия Д 12.4% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Боруссия Д
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13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
3
Аспиликуэта
Сесар
16
Молина
Науэль
12
Лино
Сэмуел
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
8
Нмеча
Феликс
27
Адейеми
Карим
14
Фюллькруг
Никлас
Атлетико М
5-3-2
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Боруссия Д

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 6 0.75
Мората Альваро 5 0.63
Лино Сэмуел 2 0.25
Ривас Пабло Барриос 1 0.13
Депай Мемфис 1 0.13
Ньигес Сауль 1 0.13
Эрмосо Марио 1 0.13
Молина Науэль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.25
Ройс Марко 2 (1) 0.25
Фюллькруг Никлас 1 0.13
Брандт Юлиан 1 0.13
Мален Дониэлл 1 0.13
Санчо Джедон 1 0.13
Нмеча Феликс 1 0.13
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.13
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Мората Альваро 2 0
Эрмосо Марио 2 0
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Хименес Хосе 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Матсен Ян 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Атлетико М
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Боруссия Д
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
4
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
22%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0
Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3

Результаты матчей

Атлетико М
Боруссия Д

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
Атлетико М
Боруссия Д
ПСЖ
Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 6
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2024, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 209
    Атлетико М 67% (140)
    X 20.6% (43)
    Боруссия Д 12.4% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Боруссия Д онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Боруссия Д

    Исход игры
    Атлетико М
    66.4% (146)
    Ничья
    20% (44)
    Боруссия Д
    13.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.47% (67)
    Меньше
    45.53% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (93)
    Нет
    24.39% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    23.2% (51)
    1:1 Ничья
    11.8% (26)
    1:0 Атлетико М
    10.5% (23)
    1:2 Боруссия Д
    3.6% (8)
    2:0 Атлетико М
    2.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (4)
    3:1 Атлетико М
    0.9% (2)
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