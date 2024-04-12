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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 35.
АЕЛ Лимасол
3:1
Второй тайм: 79'
Отеллос
0'
1:0
12' Гол
Папафотис Вассилис
2:0
30' Гол
Морейра Ахмад Мендес
33' Желтая карточка
Ананг Бенсон
3:0
45' Гол
Андреу Эвангелос
49' Желтая карточка
Кастанас Костас
3:1
76' Гол
Христодулу Георгиос
АЕЛ Лимасол
Отеллос

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Отеллос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ТМК
1:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 7 (1) 0.21
Минчев Георги 4 0.12
Папафотис Вассилис 4 0.12
Андреу Эвангелос 4 0.12
Медоевич Слободан 3 0.09
Морейра Ахмад Мендес 3 0.09
Silva 3 0.09
Филипович Петар 2 0.06
Морсай Йонатан 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Мендоса Хавьер 2 (1) 0.06
Срнич Драголюб 1 0.03
Башту Угу 1 0.03
Yiannis Gerolemou 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Themistoklis Themistokleous 1 0.03
Stylianos Christodoulou 1 0.03
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Brambilla 5 0.15
Попеску Кэлин 4 0.12
Пих Роберт 3 0.09
Marijan Suto 3 0.09
Ibrahim Sangare II 3 0.09
Дюриш Михал 3 (1) 0.09
Habib Oueslati 2 0.06
Eduardo Nardini 2 0.06
Кастанас Костас 1 0.03
Христодулу Георгиос 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Н'Диайе Мамаду 1 0.03
Перес Хосе 1 0.03
Кориню Жереми 1 0.03

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Мендоса Хавьер 7 0
Цука Рави 7 0
Silva 7 0
Филипович Петар 5 1
Папафотис Вассилис 6 0
Франдзис Христофорос 5 0
Срнич Славолюб 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Yiannis Gerolemou 3 0
Fabrice Nkwoh 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 10 0
Ананг Бенсон 6 1
Habib Oueslati 5 1
Христодулу Георгиос 6 0
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Кастанас Костас 4 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кориню Жереми 2 0
Пих Роберт 1 0
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Christos Hadjipaschalis 1 0
Копас Адам 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Отеллос
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
15
АЕЛ Лимасол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Отеллос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
24

Упущенные победы

14
5
АЕЛ Лимасол
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Отеллос
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

29
24

Упущенные победы

22
20

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
13%
2
9%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
6
25%
2
9%
76-90

Пропущено

27
30
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
6
22%
4
13%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
4
15%
6
20%
61-75
6
22%
9
30%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
24 Не забивали 26
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
4
36%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90

Пропущено

26
27
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 14
6
23%
2
7%
1-15
2
8%
7
26%
16-30
7
27%
8
30%
30%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
4
15%
5
19%
76-90

Забито

41
33
18 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
10 Не забивали 13
4
10%
2
6%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
9
22%
9
27%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
11
27%
6
18%
76-90

Пропущено

53
57
31 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 27
12
23%
6
11%
1-15
7
13%
10
18%
16-30
12
23%
13
23%
31-45
5
9%
7
12%
46-60
7
13%
7
12%
61-75
10
19%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4
Отеллос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Аполлон 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4
Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Отеллос

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
7
9
8
9
1.5
4
12
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
5
3
13
1.5
5
12
3
13
2.5
2
15
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
19
14
11
22
1.5
9
24
5
28
2.5
2
31
3
30
3.5
1
32
1
32
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 32 20 6 6 58 - 22 66
2.
АЕК Ларнака
 32 19 8 5 52 - 29 65
3.
Омония Никосия
 32 18 8 6 58 - 34 62
4.
Арис Лимасол
 32 19 4 9 58 - 30 61
5.
Пафос
 32 17 6 9 53 - 28 57
6.
Анортосис
 32 15 7 10 44 - 30 52

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 34 14 10 10 46 - 32 52
2.
АЕЛ Лимасол
 3:1 34 12 8 14 46 - 52 44
3.
Неа Саламина
 34 12 8 14 42 - 50 44
4.
Этникос Ахна
 34 11 10 13 54 - 64 43
5.
Кармиотисса
 34 8 8 18 41 - 61 32
6.
Докса Катокопия
 34 7 4 23 21 - 65 25
7.
Отеллос
 1:3 34 5 8 21 32 - 62 23
8.
Закакиу
 34 2 11 21 31 - 77 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 12 2 2 35 - 9 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 3:1 18 8 5 5 28 - 27 29
2.
Этникос Ахна
 17 8 3 6 29 - 28 27
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 17 5 4 8 17 - 25 19
5.
Кармиотисса
 17 3 7 7 22 - 28 16
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 1:3 16 2 3 11 11 - 27 9
8.
Закакиу
 17 1 5 11 14 - 45 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Анортосис
 16 9 1 6 23 - 13 28
3.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
4.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 17 9 5 3 30 - 16 32
2.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Этникос Ахна
 17 3 7 7 25 - 36 16
5.
АЕЛ Лимасол
 3:1 16 4 3 9 18 - 25 15
6.
Докса Катокопия
 17 4 3 10 11 - 33 15
7.
Отеллос
 1:3 18 3 5 10 21 - 35 14
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 14
Этникос Ахна Элиа Мариос 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
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