Тур: 35.
3:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолПапафотис Вассилис
2:0
30' ГолМорейра Ахмад Мендес
33' Желтая карточкаАнанг Бенсон
3:0
45' ГолАндреу Эвангелос
49' Желтая карточкаКастанас Костас
3:1
76' ГолХристодулу Георгиос
83' Желтая карточкаМедоевич Слободан
3:2
83' ГолGeorgios Katsiati
85' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
90'+5
Ход матча
12'
30'
33'
45'
3:0
49'
76'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Отеллос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|7 (1)
|0.21
|Минчев Георги
|4
|0.12
|Папафотис Вассилис
|4
|0.12
|Андреу Эвангелос
|4
|0.12
|Медоевич Слободан
|3
|0.09
|Морейра Ахмад Мендес
|3
|0.09
|Silva
|3
|0.09
|Филипович Петар
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2 (1)
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.03
|Башту Угу
|1
|0.03
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.03
|Stylianos Christodoulou
|1
|0.03
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Brambilla
|5
|0.15
|Попеску Кэлин
|4
|0.12
|Пих Роберт
|3
|0.09
|Marijan Suto
|3
|0.09
|Ibrahim Sangare II
|3
|0.09
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.09
|Христодулу Георгиос
|2
|0.06
|Habib Oueslati
|2
|0.06
|Eduardo Nardini
|2
|0.06
|Кастанас Костас
|1
|0.03
|Georgios Katsiati
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.03
|Перес Хосе
|1
|0.03
|Кориню Жереми
|1
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Мендоса Хавьер
|7
|0
|Цука Рави
|7
|0
|Silva
|7
|0
|Филипович Петар
|5
|1
|Папафотис Вассилис
|6
|0
|Франдзис Христофорос
|5
|0
|Медоевич Слободан
|3
|0
|Срнич Славолюб
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Yiannis Gerolemou
|3
|0
|Fabrice Nkwoh
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|10
|0
|Ананг Бенсон
|6
|1
|Христодулу Георгиос
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Кастанас Костас
|4
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кориню Жереми
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Christos Hadjipaschalis
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Отеллос
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
17
АЕЛ Лимасол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Отеллос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
24
Упущенные победы
14
5
АЕЛ Лимасол
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Отеллос
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
31
24
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
27
24
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
15%
2
8%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
6
25%
61-75
6
22%
4
17%
76-90
Пропущено
29
33
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
6
21%
5
15%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
1
3%
3
9%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
8
28%
9
27%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
25 Не забивали 27
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
4
36%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
5
29%
29%
4
36%
76-90
Пропущено
26
27
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 14
6
23%
2
7%
1-15
2
8%
7
26%
16-30
7
27%
8
30%
30%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
4
15%
5
19%
76-90
Забито
44
35
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
10 Не забивали 13
5
11%
2
6%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
10
23%
9
26%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
6
14%
8
23%
61-75
11
25%
8
23%
76-90
Пропущено
55
60
31 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 24
29 Не пропускали 28
12
22%
7
12%
1-15
7
13%
11
18%
16-30
12
22%
14
23%
31-45
5
9%
7
12%
46-60
7
13%
7
12%
61-75
12
22%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4
Отеллос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Аполлон 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4
Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Отеллос
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
79
99
412
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
135
313
612
313
216
214
117
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2014
1222
1024
628
232
331
133
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|58 - 22
|66
|2.
|32
|19
|8
|5
|52 - 29
|65
|3.
|32
|18
|8
|6
|58 - 34
|62
|4.
|32
|19
|4
|9
|58 - 30
|61
|5.
|32
|17
|6
|9
|53 - 28
|57
|6.
|32
|15
|7
|10
|44 - 30
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|14
|10
|10
|46 - 32
|52
|2.
|34
|12
|8
|14
|46 - 53
|44
|3.
|34
|12
|8
|14
|42 - 50
|44
|4.
|34
|11
|10
|13
|54 - 64
|43
|5.
|34
|8
|8
|18
|41 - 61
|32
|6.
|34
|7
|4
|23
|21 - 65
|25
|7.
|34
|5
|8
|21
|33 - 62
|23
|8.
|34
|2
|11
|21
|31 - 77
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|2.
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|2.
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|17
|5
|4
|8
|17 - 25
|19
|5.
|17
|3
|7
|7
|22 - 28
|16
|6.
|17
|3
|1
|13
|10 - 32
|10
|7.
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|8.
|17
|1
|5
|11
|14 - 45
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|4.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|2.
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|7
|7
|25 - 36
|16
|5.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|6.
|17
|4
|3
|10
|11 - 33
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|14
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11