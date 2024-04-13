  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 35.
Неа Саламина
0:1
Второй тайм: 84'
Аполлон
0'
0:1
34' Гол
Бакенга Мушага
38' Желтая карточка
Офори Ричард
40' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
76' Желтая карточка
Перец Элиэль
79' Желтая карточка
Бакенга Мушага
Неа Саламина
Аполлон

История личных встреч

Неа Саламина
Аполлон

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 23 победы

45 матчей

17.8%
20%
62.2%
8 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы

Второй тайм

17.8%
31.1%
51.1%
8 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

0.95
0.67

Среднее время на гол

94
135

Всего голов

57
30

Голов в среднем за матч

2.38
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

77
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.02

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
38

Среднее время на гол

52
88

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурмишай Фиорин 9 (2) 0.26
Diego Dorregaray 7 (3) 0.2
Abdelaye Diakite 5 0.14
Мигелито 4 0.11
Нарсинг Лусиано 3 0.09
Янга Рангело 2 0.06
Бехарано Данни 2 0.06
Andreas Fragkou 2 0.06
Antonis Katsiaris 2 0.06
Даткович Нико 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Кузманович Неманья 1 0.03
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.03
Kialy Abdoul Kone 1 0.03
Dimitrios Spyridakis 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.26
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.2
Сагаль Анхело 6 0.17
Бакенга Мушага 4 0.11
Перец Элиэль 4 (1) 0.11
Giorgios Malekkides 3 0.09
Абдураими Бешарт 2 0.06
Костаче Ионуц 2 0.06
Крменчик Михал 2 0.06
Юрчевич Марио 2 0.06
Экполо Годсвилл 2 0.06
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 13 2
Тчаха Серж 7 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Дурмишай Фиорин 5 0
Abdelaye Diakite 5 0
Сержио Констрантинос 5 0
Офори Ричард 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Янга Рангело 3 0
Manuel Guanini 3 0
Папагеоргиу Гиоргос 3 0
Michalis Christodoulou 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Даткович Нико 2 0
Мигелито 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Antonis Katsiaris 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Osman Koroma 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Dimitrios Spyridakis 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 7 0
Коль Исраэль 6 0
Перец Элиэль 5 0
Экполо Годсвилл 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Giorgios Malekkides 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Юрчевич Марио 3 0
Панайоту Антреас 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Дигин Николя 2 0
Крменчик Михал 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Пейбернес Матьё 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
6
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Аполлон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

24
15
Неа Саламина
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Аполлон
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (17)
32% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)

Сухие победы

7
12

Сухие поражения

12
7

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

18
29
5 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
24 Не забивали 20
1
6%
6
21%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
1
6%
10
34%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
5
28%
1
3%
61-75
7
39%
6
21%
76-90

Пропущено

24
17
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
8
33%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

28
16
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
3
11%
3
19%
1-15
8
29%
2
13%
16-30
5
18%
3
19%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
6
21%
3
19%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
5
23%
5
31%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Забито

46
45
21 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 21
11 Не забивали 11
4
9%
9
20%
1-15
11
24%
4
9%
16-30
6
13%
13
29%
31-45
5
11%
5
11%
46-60
7
15%
5
11%
61-75
13
28%
9
20%
76-90

Пропущено

46
33
17 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
6
13%
2
6%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
8
17%
10
30%
31-45
10
22%
3
9%
46-60
9
20%
3
9%
61-75
10
22%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0
Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Аполлон

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:3
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
8
9
5
12
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
23
11
13
21
1.5
13
21
7
27
2.5
6
28
1
33
3.5
3
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 32 20 6 6 58 - 22 66
2.
АЕК Ларнака
 32 19 8 5 52 - 29 65
3.
Омония Никосия
 32 18 8 6 58 - 34 62
4.
Арис Лимасол
 32 19 4 9 58 - 30 61
5.
Пафос
 32 17 6 9 53 - 28 57
6.
Анортосис
 32 15 7 10 44 - 30 52

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 35 15 10 10 47 - 32 55
2.
АЕЛ Лимасол
 34 12 8 14 46 - 53 44
3.
Неа Саламина
 0:1 35 12 8 15 42 - 51 44
4.
Этникос Ахна
 34 11 10 13 54 - 64 43
5.
Кармиотисса
 1:0 35 9 8 18 42 - 61 35
6.
Докса Катокопия
 0:1 35 7 4 24 21 - 66 25
7.
Отеллос
 34 5 8 21 33 - 62 23
8.
Закакиу
 34 2 11 21 31 - 77 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 12 2 2 35 - 9 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 18 8 5 5 28 - 28 29
2.
Этникос Ахна
 17 8 3 6 29 - 28 27
3.
Аполлон
 1:0 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 0:1 18 5 4 9 17 - 26 19
5.
Кармиотисса
 1:0 18 4 7 7 23 - 28 19
6.
Докса Катокопия
 0:1 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 16 2 3 11 11 - 27 9
8.
Закакиу
 17 1 5 11 14 - 45 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Анортосис
 16 9 1 6 23 - 13 28
3.
АПОЭЛ
 16 8 4 4 23 - 13 28
4.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 18 10 5 3 31 - 16 35
2.
Неа Саламина
 0:1 17 7 4 6 25 - 25 25
3.
Кармиотисса
 1:0 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Этникос Ахна
 17 3 7 7 25 - 36 16
5.
АЕЛ Лимасол
 16 4 3 9 18 - 25 15
6.
Докса Катокопия
 0:1 18 4 3 11 11 - 34 15
7.
Отеллос
 18 3 5 10 22 - 35 14
8.
Закакиу
 17 1 6 10 17 - 32 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 14
Этникос Ахна Элиа Мариос 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
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