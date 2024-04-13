Тур: 35.
0:1
Второй тайм: 84'
0'
0:1
34' ГолБакенга Мушага
38' Желтая карточкаОфори Ричард
40' Желтая карточкаВальбуэна Матьё
76' Желтая карточкаПерец Элиэль
79' Желтая карточкаБакенга Мушага
Ход матча
34'
0:1
38'
40'
76'
79'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christodoulos Christodoulou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
70 Koren Klein
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Неа Саламина
Аполлон
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 22 победы
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 23 победы
45 матчей
17.8%
20%
62.2%
8 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы
Второй тайм
17.8%
31.1%
51.1%
8 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
0.95
0.67
Среднее время на гол
94
135
Всего голов
57
30
Голов в среднем за матч
2.38
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
77
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.02
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
Среднее время на гол
52
88
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурмишай Фиорин
|9 (2)
|0.26
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.2
|Abdelaye Diakite
|5
|0.14
|Мигелито
|4
|0.11
|Нарсинг Лусиано
|3
|0.09
|Янга Рангело
|2
|0.06
|Бехарано Данни
|2
|0.06
|Andreas Fragkou
|2
|0.06
|Antonis Katsiaris
|2
|0.06
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Кузманович Неманья
|1
|0.03
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.03
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.03
|Dimitrios Spyridakis
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.26
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.2
|Сагаль Анхело
|6
|0.17
|Бакенга Мушага
|4
|0.11
|Перец Элиэль
|4 (1)
|0.11
|Giorgios Malekkides
|3
|0.09
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|13
|2
|Тчаха Серж
|7
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Дурмишай Фиорин
|5
|0
|Abdelaye Diakite
|5
|0
|Сержио Констрантинос
|5
|0
|Офори Ричард
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Янга Рангело
|3
|0
|Manuel Guanini
|3
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|3
|0
|Michalis Christodoulou
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Мигелито
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Antonis Katsiaris
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Osman Koroma
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Dimitrios Spyridakis
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|7
|0
|Коль Исраэль
|6
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Экполо Годсвилл
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Юрчевич Марио
|3
|0
|Панайоту Антреас
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
6
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Аполлон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
24
15
Неа Саламина
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Аполлон
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (17)
32% (11)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Сухие победы
7
12
Сухие поражения
12
7
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
18
29
5 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
24 Не забивали 20
1
6%
6
21%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
1
6%
10
34%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
5
28%
1
3%
61-75
7
39%
6
21%
76-90
Пропущено
24
17
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
8
33%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
28
16
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 25
3
11%
3
19%
1-15
8
29%
2
13%
16-30
5
18%
3
19%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
6
21%
3
19%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
5
23%
5
31%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
4
25%
76-90
Забито
46
45
21 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 21
11 Не забивали 11
4
9%
9
20%
1-15
11
24%
4
9%
16-30
6
13%
13
29%
31-45
5
11%
5
11%
46-60
7
15%
5
11%
61-75
13
28%
9
20%
76-90
Пропущено
46
33
17 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
6
13%
2
6%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
8
17%
10
30%
31-45
10
22%
3
9%
46-60
9
20%
3
9%
61-75
10
22%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0
Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Аполлон
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:3
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
98
512
512
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
89
89
512
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2311
1321
1321
727
628
133
331
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|58 - 22
|66
|2.
|32
|19
|8
|5
|52 - 29
|65
|3.
|32
|18
|8
|6
|58 - 34
|62
|4.
|32
|19
|4
|9
|58 - 30
|61
|5.
|32
|17
|6
|9
|53 - 28
|57
|6.
|32
|15
|7
|10
|44 - 30
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|35
|15
|10
|10
|47 - 32
|55
|2.
|34
|12
|8
|14
|46 - 53
|44
|3.
|0:1
|35
|12
|8
|15
|42 - 51
|44
|4.
|34
|11
|10
|13
|54 - 64
|43
|5.
|1:0
|35
|9
|8
|18
|42 - 61
|35
|6.
|0:1
|35
|7
|4
|24
|21 - 66
|25
|7.
|34
|5
|8
|21
|33 - 62
|23
|8.
|34
|2
|11
|21
|31 - 77
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|2.
|16
|12
|2
|2
|30 - 9
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|2.
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|3.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|5.
|1:0
|18
|4
|7
|7
|23 - 28
|19
|6.
|0:1
|17
|3
|1
|13
|10 - 32
|10
|7.
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|8.
|17
|1
|5
|11
|14 - 45
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|23 - 13
|28
|4.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|6.
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|31 - 16
|35
|2.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|3.
|1:0
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|7
|7
|25 - 36
|16
|5.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|6.
|0:1
|18
|4
|3
|11
|11 - 34
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|17
|1
|6
|10
|17 - 32
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|14
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11