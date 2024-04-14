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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 33.
Пафос
0:0
Перерыв
АПОЭЛ
0'
19' Желтая карточка
Деметриу Мариос
21' Желтая карточка
Шебаке Иссам

Ход матча

19'
Деметриу Мариос
 
21'
 
Шебаке Иссам
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Ничья
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Пафос
АПОЭЛ

История личных встреч

Пафос
АПОЭЛ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Среднее время на гол

66
122

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.66
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.39
Танкович Муамер 13 (5) 0.39
Драгомир Влад 5 0.15
Валакари Онни 5 (1) 0.15
Твумаси Патрик 3 0.09
Бруно V 3 0.09
Бочкай Петар 2 0.06
Гольдар Давид 2 0.06
Рус Адриан 2 0.06
Наме Мустафа 2 0.06
Matheus Davo 2 0.06
Diogo Dall'Igna 1 0.03
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.24
Ндонгаля Дьемерси 7 0.21
Квилитая Георгий 6 (1) 0.18
Шебаке Иссам 5 0.15
Вильяфаньес Лукас 4 0.12
Джевфе 3 0.09
Томане Антониу 3 0.09
Двали Лаша 3 0.09
Далсью 3 0.09
Петрович Радосав 2 0.06
Эдуарду Уилсон 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Донис Анастасиос 2 0.06
Сациас Яннис 2 0.06
Гавриэл Ставрос 2 0.06
Креспо Хосе 1 0.03
Эфрем Георгиос 1 0.03

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 7 1
Бочкай Петар 8 0
Жайро 7 0
Родригеш Педру 6 0
Гольдар Давид 5 0
Квида Джозев 5 0
Рус Адриан 5 0
Драгомир Влад 5 0
Икоко Джордан 4 0
Деметриу Мариос 2 1
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Кане Мамаду 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 1
Костадинов Георги 8 0
Маркиньос XXIII 8 0
Шебаке Иссам 5 1
Эфрем Георгиос 3 1
Квилитая Георгий 4 0
Сациас Яннис 4 0
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Белек Вид 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Пафос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
АПОЭЛ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
7
Пафос
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

27
34
Пафос
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
АПОЭЛ
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

28
41

Голы по времени матча

Забито

25
22
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
18%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
6
24%
7
32%
46-60
3
12%
5
23%
61-75
8
32%
3
14%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
5
36%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

29
34
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
4
14%
3
9%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
7
24%
7
21%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
9
31%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Забито

54
56
21 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 23
9 Не забивали 4
6
11%
3
5%
1-15
6
11%
9
16%
16-30
9
17%
10
18%
31-45
9
17%
12
21%
46-60
7
13%
9
16%
61-75
17
31%
13
23%
76-90

Пропущено

27
24
17 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
4
15%
3
13%
1-15
7
26%
4
17%
16-30
6
22%
8
33%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
4
15%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1

Результаты матчей

Пафос
АПОЭЛ

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
7 раз 44%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%
1
15 раз 47%
2
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пафос
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
7
9
6
9
2.5
6
10
3
12
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
6
10
5
12
2.5
2
14
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
28
4
15
17
1.5
13
19
11
21
2.5
8
24
5
27
3.5
5
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 33 20 7 6 58 - 22 67
2.
АЕК Ларнака
 32 19 8 5 52 - 29 65
3.
Омония Никосия
 32 18 8 6 58 - 34 62
4.
Арис Лимасол
 32 19 4 9 58 - 30 61
5.
Пафос
 0:0 33 17 7 9 53 - 28 58
6.
Анортосис
 32 15 7 10 44 - 30 52

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 35 15 10 10 48 - 32 55
2.
Этникос Ахна
 35 12 10 13 60 - 66 46
3.
АЕЛ Лимасол
 34 12 8 14 46 - 53 44
4.
Неа Саламина
 35 12 8 15 42 - 52 44
5.
Кармиотисса
 35 9 8 18 43 - 62 35
6.
Докса Катокопия
 35 7 4 24 22 - 67 25
7.
Отеллос
 34 5 8 21 33 - 62 23
8.
Закакиу
 35 2 11 22 33 - 83 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 16 12 2 2 35 - 9 38
2.
Арис Лимасол
 16 12 2 2 30 - 9 38
3.
Омония Никосия
 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 0:0 16 9 4 3 25 - 9 31
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 18 9 3 6 35 - 30 30
2.
АЕЛ Лимасол
 18 8 5 5 28 - 28 29
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 18 5 4 9 17 - 27 19
5.
Кармиотисса
 18 4 7 7 24 - 29 19
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 16 2 3 11 11 - 27 9
8.
Закакиу
 17 1 5 11 14 - 45 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
АПОЭЛ
 0:0 17 8 5 4 23 - 13 29
3.
Анортосис
 16 9 1 6 23 - 13 28
4.
Пафос
 0:0 17 8 3 6 28 - 19 27
5.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
6.
Арис Лимасол
 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 18 10 5 3 32 - 16 35
2.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Этникос Ахна
 17 3 7 7 25 - 36 16
5.
АЕЛ Лимасол
 16 4 3 9 18 - 25 15
6.
Докса Катокопия
 18 4 3 11 12 - 35 15
7.
Отеллос
 18 3 5 10 22 - 35 14
8.
Закакиу
 18 1 6 11 19 - 38 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 16
Этникос Ахна Элиа Мариос 16
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 13
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Докса Катокопия Альсё Бриан 11
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Пафос
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