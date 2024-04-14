Тур: 33.
0'
19' Желтая карточкаДеметриу Мариос
21' Желтая карточкаШебаке Иссам
50' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
0:1
59' ПенальтиКвилитая Георгий
0:2
67' ГолМаркиньос XXIII
90'+9
Ход матча
19'
21'
50'
59'
0:1
66'
67'
0:2
85'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Cipriano
-
-
-
88 Saeid Mehri
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Пафос
АПОЭЛ
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Среднее время на гол
66
122
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.21
Среднее время на гол
46
74
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.66
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.39
|Танкович Муамер
|13 (5)
|0.39
|Драгомир Влад
|5
|0.15
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.15
|Твумаси Патрик
|3
|0.09
|Бруно V
|3
|0.09
|Бочкай Петар
|2
|0.06
|Гольдар Давид
|2
|0.06
|Рус Адриан
|2
|0.06
|Наме Мустафа
|2
|0.06
|Matheus Davo
|2
|0.06
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.03
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|9 (1)
|0.27
|Ндонгаля Дьемерси
|7
|0.21
|Квилитая Георгий
|7 (2)
|0.21
|Шебаке Иссам
|5
|0.15
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.12
|Джевфе
|3
|0.09
|Томане Антониу
|3
|0.09
|Двали Лаша
|3
|0.09
|Далсью
|3
|0.09
|Петрович Радосав
|2
|0.06
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Донис Анастасиос
|2
|0.06
|Сациас Яннис
|2
|0.06
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.06
|Креспо Хосе
|1
|0.03
|Эфрем Георгиос
|1
|0.03
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|7
|1
|Бочкай Петар
|8
|0
|Жайро
|7
|0
|Родригеш Педру
|6
|0
|Гольдар Давид
|5
|0
|Квида Джозев
|5
|0
|Рус Адриан
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Деметриу Мариос
|2
|1
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Кане Мамаду
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|1
|Маркиньос XXIII
|9
|0
|Костадинов Георги
|8
|0
|Шебаке Иссам
|5
|1
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Белек Вид
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
АПОЭЛ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
7
Пафос
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
АПОЭЛ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
27
34
Пафос
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
АПОЭЛ
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
28
41
Голы по времени матча
Забито
25
24
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
6
24%
8
33%
46-60
3
12%
6
25%
61-75
8
32%
3
13%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Забито
29
34
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
20 Не забивали 19
4
14%
3
9%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
7
24%
7
21%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
9
31%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Забито
54
58
21 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 24
10 Не забивали 4
6
11%
3
5%
1-15
6
11%
9
16%
16-30
9
17%
10
17%
31-45
9
17%
13
22%
46-60
7
13%
10
17%
61-75
17
31%
13
22%
76-90
Пропущено
29
24
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
4
14%
3
13%
1-15
7
24%
4
17%
16-30
6
21%
8
33%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
4
14%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1
Результаты матчей
Пафос
АПОЭЛ
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
2
4 раза 12%
1
15 раз 45%
2
6 раз 18%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пафос
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
610
79
610
610
313
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
98
710
512
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
294
1518
1419
1122
825
528
528
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|21
|6
|6
|60 - 22
|69
|2.
|0:0
|33
|19
|9
|5
|52 - 29
|66
|3.
|0:0
|33
|18
|9
|6
|58 - 34
|63
|4.
|0:0
|33
|19
|5
|9
|58 - 30
|62
|5.
|33
|17
|6
|10
|53 - 30
|57
|6.
|0:0
|33
|15
|8
|10
|44 - 30
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|15
|10
|10
|48 - 32
|55
|2.
|35
|12
|10
|13
|60 - 66
|46
|3.
|34
|12
|8
|14
|46 - 53
|44
|4.
|35
|12
|8
|15
|42 - 52
|44
|5.
|35
|9
|8
|18
|43 - 62
|35
|6.
|35
|7
|4
|24
|22 - 67
|25
|7.
|34
|5
|8
|21
|33 - 62
|23
|8.
|35
|2
|11
|22
|33 - 83
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|30 - 9
|39
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|3.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|16
|9
|3
|4
|25 - 11
|30
|6.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|21 - 17
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|3
|6
|35 - 30
|30
|2.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|5.
|18
|4
|7
|7
|24 - 29
|19
|6.
|17
|3
|1
|13
|10 - 32
|10
|7.
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|8.
|17
|1
|5
|11
|14 - 45
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|19 - 10
|33
|2.
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|3.
|0:0
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|4.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|20 - 18
|26
|6.
|0:0
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|32 - 16
|35
|2.
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|7
|7
|25 - 36
|16
|5.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|6.
|18
|4
|3
|11
|12 - 35
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|18
|1
|6
|11
|19 - 38
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|16
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|16
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|11