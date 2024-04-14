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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 33.
Арис Лимасол
0:0
Второй тайм: 54'
АЕК Ларнака
0'
3' Желтая карточка
Шуманский Артем

Ход матча

3'
Шуманский Артем
 
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Арис Лимасол
Ничья
АЕК Ларнака
3.35
3.20
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Арис Лимасол
АЕК Ларнака

История личных встреч

Арис Лимасол
АЕК Ларнака

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

116.7%
66.7%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.17
1.36

Среднее время на гол

41
66

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 9 (2) 0.27
Кокорин Александр 7 0.21
Моннор Джейден 7 0.21
Zakaria Sawo 7 (1) 0.21
Кажу 4 0.12
Бенгтссон Лео 4 0.12
Шполярич Матья 4 (1) 0.12
Стемпиньски Мариуш 3 0.09
Маямбела Михлали 3 0.09
Шуманский Артем 3 (1) 0.09
Урошевич Слободан 2 0.06
Семеду Эди 1 0.03
Струски Кароль 1 0.03
Николич Велько 1 0.03
Браун Морган 1 0.03
Шави Уоррен 1 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 15 (4) 0.45
Тричковски Иван 6 0.18
Лопеш Рафаэл 5 0.15
Тонгья Франко 5 0.15
Понс Пере 4 0.12
Фараж Имад 4 0.12
Димерс Марк 3 0.09
Густаву Луиш 2 0.06
Гарсия Анхель 2 0.06
Санчес Факундо 1 0.03
Бруну Гама 1 0.03
Дьюрчо Адам 1 0.03
Clarismario Rodrigus 1 0.03

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 9 1
Браун Морган 8 1
Яго Стив 6 2
Урошевич Слободан 7 1
Кокорин Александр 7 0
Бенгтссон Лео 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Сане Мамаду 5 1
Мукету-Муссунда Алекс 6 0
Моннор Джейден 6 0
Маямбела Михлали 5 0
Брорссон Франц 3 1
Шуманский Артем 4 0
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Матысик Милош 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шполярич Матья 2 0
Струски Кароль 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Николич Велько 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фран Соль 7 0
Понс Пере 7 0
Гарсия Анхель 7 0
Тонгья Франко 7 0
Дионку Альфа 7 0
Санчес Факундо 5 0
Роберж Валентин 5 0
Густаву Луиш 5 0
Миличевич Хрвое 4 0
Бруну Гама 3 0
Дьюрчо Адам 3 0
Томович Ненад 1 1
Лопеш Рафаэл 2 0
Димерс Марк 2 0
Clarismario Rodrigus 2 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
АЕК Ларнака
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3
Арис Лимасол
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

26
29
Арис Лимасол
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
АЕК Ларнака
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)

Сухие победы

13
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

31
19
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
7
23%
6
32%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

30
32
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
13%
5
16%
1-15
3
10%
8
25%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
6
20%
4
13%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
7
35%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
8
42%
2
10%
76-90

Забито

61
51
28 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 18
5 Не забивали 5
8
13%
7
14%
1-15
7
11%
10
20%
16-30
13
21%
8
16%
31-45
6
10%
6
12%
46-60
14
23%
10
20%
61-75
13
21%
10
20%
76-90

Пропущено

27
30
9 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
2
7%
8
27%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
7
26%
3
10%
61-75
8
30%
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3

Результаты матчей

Арис Лимасол
АЕК Ларнака

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
9
7
3
13
2.5
5
11
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
5
11
2.5
3
13
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
26
6
16
16
1.5
14
18
8
24
2.5
8
24
5
27
3.5
2
30
2
30
4.5
2
30
1
31
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 33 21 6 6 60 - 22 69
2.
АЕК Ларнака
 0:0 33 19 9 5 52 - 29 66
3.
Омония Никосия
 0:0 33 18 9 6 58 - 34 63
4.
Арис Лимасол
 0:0 33 19 5 9 58 - 30 62
5.
Пафос
 33 17 6 10 53 - 30 57
6.
Анортосис
 0:0 33 15 8 10 44 - 30 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 35 15 10 10 48 - 32 55
2.
Этникос Ахна
 35 12 10 13 60 - 66 46
3.
АЕЛ Лимасол
 34 12 8 14 46 - 53 44
4.
Неа Саламина
 35 12 8 15 42 - 52 44
5.
Кармиотисса
 35 9 8 18 43 - 62 35
6.
Докса Катокопия
 35 7 4 24 22 - 67 25
7.
Отеллос
 34 5 8 21 33 - 62 23
8.
Закакиу
 35 2 11 22 33 - 83 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 0:0 17 12 3 2 30 - 9 39
2.
АПОЭЛ
 16 12 2 2 35 - 9 38
3.
Омония Никосия
 0:0 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 0:0 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 16 9 3 4 25 - 11 30
6.
Анортосис
 0:0 17 6 7 4 21 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 18 9 3 6 35 - 30 30
2.
АЕЛ Лимасол
 18 8 5 5 28 - 28 29
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 18 5 4 9 17 - 27 19
5.
Кармиотисса
 18 4 7 7 24 - 29 19
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 16 2 3 11 11 - 27 9
8.
Закакиу
 17 1 5 11 14 - 45 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:0 17 9 6 2 19 - 10 33
2.
АПОЭЛ
 17 9 4 4 25 - 13 31
3.
Анортосис
 0:0 16 9 1 6 23 - 13 28
4.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
5.
Омония Никосия
 0:0 16 7 5 4 20 - 18 26
6.
Арис Лимасол
 0:0 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 18 10 5 3 32 - 16 35
2.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Этникос Ахна
 17 3 7 7 25 - 36 16
5.
АЕЛ Лимасол
 16 4 3 9 18 - 25 15
6.
Докса Катокопия
 18 4 3 11 12 - 35 15
7.
Отеллос
 18 3 5 10 22 - 35 14
8.
Закакиу
 18 1 6 11 19 - 38 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 16
Этникос Ахна Элиа Мариос 16
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Докса Катокопия Альсё Бриан 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    ГОООООЛ Арис Лимасол забивает
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    ГОООООЛ АЕК Ларнака забивает
  • 3'
    Шуманский Артем получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
АЕК Ларнака
3.35
3.20
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3.10
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