Тур: 33.
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Арис Лимасол
АЕК Ларнака
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
116.7%
66.7%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.17
1.36
Среднее время на гол
41
66
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.78
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|9 (2)
|0.27
|Кокорин Александр
|7
|0.21
|Моннор Джейден
|7
|0.21
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.21
|Кажу
|4
|0.12
|Бенгтссон Лео
|4
|0.12
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.12
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.09
|Маямбела Михлали
|3
|0.09
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.09
|Урошевич Слободан
|2
|0.06
|Семеду Эди
|1
|0.03
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Николич Велько
|1
|0.03
|Браун Морган
|1
|0.03
|Шави Уоррен
|1
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|15 (4)
|0.45
|Тричковски Иван
|6
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.15
|Тонгья Франко
|5
|0.15
|Понс Пере
|4
|0.12
|Фараж Имад
|4
|0.12
|Димерс Марк
|3
|0.09
|Густаву Луиш
|2
|0.06
|Гарсия Анхель
|2
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Бруну Гама
|1
|0.03
|Дьюрчо Адам
|1
|0.03
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.03
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|9
|1
|Браун Морган
|8
|1
|Яго Стив
|6
|2
|Урошевич Слободан
|7
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Сане Мамаду
|5
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|6
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Маямбела Михлали
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Шуманский Артем
|4
|0
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Матысик Милош
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шполярич Матья
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фран Соль
|7
|0
|Понс Пере
|7
|0
|Гарсия Анхель
|7
|0
|Тонгья Франко
|7
|0
|Дионку Альфа
|7
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Роберж Валентин
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Бруну Гама
|3
|0
|Дьюрчо Адам
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Clarismario Rodrigus
|2
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
АЕК Ларнака
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Арис Лимасол
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
26
29
Арис Лимасол
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
АЕК Ларнака
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
29
32
Голы по времени матча
Забито
31
19
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
7
23%
6
32%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
30
32
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
13%
5
16%
1-15
3
10%
8
25%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
6
20%
4
13%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
7
35%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
8
42%
2
10%
76-90
Забито
61
51
28 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 18
5 Не забивали 5
8
13%
7
14%
1-15
7
11%
10
20%
16-30
13
21%
8
16%
31-45
6
10%
6
12%
46-60
14
23%
10
20%
61-75
13
21%
10
20%
76-90
Пропущено
27
30
9 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
2
7%
8
27%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
7
26%
3
10%
61-75
8
30%
30%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3
Результаты матчей
Арис Лимасол
АЕК Ларнака
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
106
97
313
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
610
511
511
313
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
266
1616
1418
824
824
527
230
230
230
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|21
|6
|6
|60 - 22
|69
|2.
|0:0
|33
|19
|9
|5
|52 - 29
|66
|3.
|0:0
|33
|18
|9
|6
|58 - 34
|63
|4.
|0:0
|33
|19
|5
|9
|58 - 30
|62
|5.
|33
|17
|6
|10
|53 - 30
|57
|6.
|0:0
|33
|15
|8
|10
|44 - 30
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|15
|10
|10
|48 - 32
|55
|2.
|35
|12
|10
|13
|60 - 66
|46
|3.
|34
|12
|8
|14
|46 - 53
|44
|4.
|35
|12
|8
|15
|42 - 52
|44
|5.
|35
|9
|8
|18
|43 - 62
|35
|6.
|35
|7
|4
|24
|22 - 67
|25
|7.
|34
|5
|8
|21
|33 - 62
|23
|8.
|35
|2
|11
|22
|33 - 83
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|30 - 9
|39
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|3.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|16
|9
|3
|4
|25 - 11
|30
|6.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|21 - 17
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|3
|6
|35 - 30
|30
|2.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|5.
|18
|4
|7
|7
|24 - 29
|19
|6.
|17
|3
|1
|13
|10 - 32
|10
|7.
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|8.
|17
|1
|5
|11
|14 - 45
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|19 - 10
|33
|2.
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|3.
|0:0
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|4.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|5.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|20 - 18
|26
|6.
|0:0
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|32 - 16
|35
|2.
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|7
|7
|25 - 36
|16
|5.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|6.
|18
|4
|3
|11
|12 - 35
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|18
|1
|6
|11
|19 - 38
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|16
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|16
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|11