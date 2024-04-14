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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 33.
Анортосис
0:0
Первый тайм: 45+'
Омония Никосия
0'

Ход матча

10'
 
Saidou Alioum
Безус Роман
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония Никосия
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Анортосис
Омония Никосия

История личных встреч

Анортосис
Омония Никосия

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.1%
82.6%
6 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
60.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

41 матч

22%
78%
0 побед 9 ничьих 32 победы

Первый тайм

39%
61%
0 побед 16 ничьих 23 победы

Второй тайм

31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 24 победы

64 матча

20.3%
29.7%
50%
13 побед 19 ничьих 32 победы

Первый тайм

9.4%
54.7%
35.9%
6 побед 35 ничьих 23 победы

Второй тайм

20.3%
42.2%
37.5%
13 побед 27 ничьих 24 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.07
0.71

Среднее время на гол

84
127

Всего голов

56
41

Голов в среднем за матч

1.65
1.37

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

88
65

Голов в среднем за матч

1.38
1.02

Тотал матчей

2.5
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 44%
Меньше 56%
36
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

65
88

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 12 (3) 0.36
Гассама Секу 9 0.27
Герреро Мигель 6 (3) 0.18
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.15
Элдер Феррейра 5 (1) 0.15
Коррейя Андерсон 1 0.03
Тиун Уссейну 1 0.03
Макоун Кристиан 1 0.03
Феррер Сальвадор 1 0.03
Danil Paroutis 1 0.03
Dimitrianos Tzouliou 1 0.03
Кику Франсишку 1 (1) 0.03
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 11 0.33
Какулис Андроникос 9 (2) 0.27
Безус Роман 7 (2) 0.21
Кусулос Янис 5 0.15
Лойзу Лойзос 5 0.15
Симич Велько 3 0.09
Сиприано Маркос Робсон 3 0.09
Saidou Alioum 2 0.06
Ансарифард Карим 2 (1) 0.06
Лекьякс Ян 1 0.03
Мэтьюз Адам 1 0.03
Франссон Александер 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Арболеда Иван 8 1
Чико Хосе Мануэль Морено 6 2
Каргас Яннис 6 1
Элдер Феррейра 5 0
Тиун Уссейну 3 1
Коррейя Андерсон 4 0
Nabil Marmouk 4 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Кастель Серхио 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Артиматас Костакис 1 1
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Герреро Мигель 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 8 0
Кулибали Сену 6 1
Харалампус Харалампос 7 0
Безус Роман 6 0
Мэтьюз Адам 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Кассама Морету 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Псалтис Парис 1 0
Бакич Душан 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Анортосис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Омония Никосия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
6
Анортосис
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Омония Никосия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

20
36
Анортосис
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Омония Никосия
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
10%
6
30%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
3
15%
46-60
6
29%
2
10%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
7
41%
6
33%
76-90

Забито

23
37
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
13%
4
11%
1-15
6
26%
6
16%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
2
9%
6
16%
46-60
2
9%
9
24%
61-75
7
30%
4
11%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
57
18 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
5
11%
10
18%
1-15
6
14%
9
16%
16-30
7
16%
10
18%
31-45
7
16%
9
16%
46-60
8
18%
11
19%
61-75
11
25%
8
14%
76-90

Пропущено

30
35
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
10%
3
9%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
5
17%
10
29%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
6
20%
7
20%
61-75
9
30%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0

Результаты матчей

Анортосис
Омония Никосия

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
12
5
1
15
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
9
1.5
8
7
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
15
17
1.5
20
12
4
28
2.5
9
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 33 21 6 6 60 - 22 69
2.
АЕК Ларнака
 0:0 33 19 9 5 52 - 29 66
3.
Омония Никосия
 0:0 33 18 9 6 58 - 34 63
4.
Арис Лимасол
 0:0 33 19 5 9 58 - 30 62
5.
Пафос
 33 17 6 10 53 - 30 57
6.
Анортосис
 0:0 33 15 8 10 44 - 30 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 35 15 10 10 48 - 32 55
2.
Этникос Ахна
 35 12 10 13 60 - 66 46
3.
АЕЛ Лимасол
 34 12 8 14 46 - 53 44
4.
Неа Саламина
 35 12 8 15 42 - 52 44
5.
Кармиотисса
 35 9 8 18 43 - 62 35
6.
Докса Катокопия
 35 7 4 24 22 - 67 25
7.
Отеллос
 34 5 8 21 33 - 62 23
8.
Закакиу
 35 2 11 22 33 - 83 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 0:0 17 12 3 2 30 - 9 39
2.
АПОЭЛ
 16 12 2 2 35 - 9 38
3.
Омония Никосия
 0:0 17 11 4 2 38 - 16 37
4.
АЕК Ларнака
 0:0 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Пафос
 16 9 3 4 25 - 11 30
6.
Анортосис
 0:0 17 6 7 4 21 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 18 9 3 6 35 - 30 30
2.
АЕЛ Лимасол
 18 8 5 5 28 - 28 29
3.
Аполлон
 17 5 5 7 16 - 16 20
4.
Неа Саламина
 18 5 4 9 17 - 27 19
5.
Кармиотисса
 18 4 7 7 24 - 29 19
6.
Докса Катокопия
 17 3 1 13 10 - 32 10
7.
Отеллос
 16 2 3 11 11 - 27 9
8.
Закакиу
 17 1 5 11 14 - 45 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:0 17 9 6 2 19 - 10 33
2.
АПОЭЛ
 17 9 4 4 25 - 13 31
3.
Анортосис
 0:0 16 9 1 6 23 - 13 28
4.
Пафос
 17 8 3 6 28 - 19 27
5.
Омония Никосия
 0:0 16 7 5 4 20 - 18 26
6.
Арис Лимасол
 0:0 16 7 2 7 28 - 21 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 18 10 5 3 32 - 16 35
2.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
3.
Кармиотисса
 17 5 1 11 19 - 33 16
4.
Этникос Ахна
 17 3 7 7 25 - 36 16
5.
АЕЛ Лимасол
 16 4 3 9 18 - 25 15
6.
Докса Катокопия
 18 4 3 11 12 - 35 15
7.
Отеллос
 18 3 5 10 22 - 35 14
8.
Закакиу
 18 1 6 11 19 - 38 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 16
Этникос Ахна Элиа Мариос 16
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 13
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 10
Докса Катокопия Альсё Бриан 11
Весь список
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония Никосия
3.70
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3.70
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3.60
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